Žádné zbraně, žádné peníze na zbraně. Z EU pro Ukrajinu nic. Kandidát Konečné to řekl jasně

Čím chce voliče zaujmout koalice STAČILO!? I o tom mluví v rozhovoru místopředseda KSČM Milan Krajča. Zmiňuje zásadní zdanění nadnárodních korporací, odmítnutí financování zbrojení z rozpočtu EU, zákaz dvojí kvality potravin a další. Green Deal pak označil za „přehnaně ambiciózní ideologii“. Nešetřil NATO a dostal se k situaci na Ukrajině, i k tomu, co se děje v Pásmu Gazy. Prozradil také, co ho v poslední době „zaujalo“ na české politické scéně a zmínil například „zvyšování věku odchodu do důchodu“.

Koalice STAČILO! představila kandidátku do Evropských voleb. Řekněte, čím podle vás právě tato koalice dokáže voliče zaujmout?

Mezi tématy, se kterými jde koalice STAČILO! do voleb, je ale třeba také odmítnutí financování zbrojení z rozpočtu Evropské unie, snah zřídit společnou evropskou armádu či dalšího posílání zbraní na Ukrajinu. Požadujeme zkrácení pracovního týdne bez krácení mezd. Odmítáme pracující chudobu a jsme za to, aby příjem z jednoho zaměstnání stačil na zajištění důstojného života. V neposlední řadě chce koalice STAČILO! prosadit zákaz dvojí kvality potravin i jeho důsledné vynucování a posílení práv spotřebitelů. Odmítáme, aby Česká republika byla i nadále odpadkovým košem Evropské unie.

Jak vidíte Evropskou unii a co by se podle vás mělo změnit?

Česká republika vstoupila do Evropské unie před 20 lety. Vstupu tehdy předcházelo jediné referendum v historii naší země, ve kterém se po mohutné vládní propagandistické kampani pro vstup do EU vyslovilo necelých 42 % oprávněných voličů. Patří ke cti komunistů, že tehdy byli jedinou relevantní silou vyzývající občany, aby hlasovali proti členství naší republiky v Evropské unii. Čas totiž ukázal, že jsme ve svém kritickém postoji proti této imperialistické struktuře měli pravdu.

Dnes je jednou z priorit KSČM i koalice STAČILO! odpor proti snahám o další uzurpování pravomocí ze strany Evropské unie. Proto jsme zcela jednoznačně proti snahám o zrušení práva veta členských států unie. Rozhodně požadujeme zachování svrchovanosti České republiky, stejné postavení a práva pro všechny členské země Evropské unie a také právo vetovat připravované unijní právní normy v parlamentech členských států. Jen připomínám, že KSČM dlouhodobě prosazuje referendum, ve kterém by občané mohli rozhodnout, zda chtějí, aby naše země v Evropské unii zůstala, nebo z ní naopak vystoupila. Osobně jsem přesvědčen, že 20 let diktátu Bruselu stačilo!

A očekáváte tedy od výsledků voleb do Evropského parlamentu nějaké výraznější změny? Například co se týče tolik diskutovaného Green Dealu, ale i dalších věcí?

Napříč Evropskou unií již dnes spolupracujeme s komunistickými stranami i s dalšími opozičními silami. Věříme, že nárůst jejich podpory při volbách do Evropského parlamentu bude důležitým faktorem v našem zápasu proti tomu, co Evropská unie našemu kontinentu způsobuje. To se týká i zmíněného Green Dealu, který považujeme za přehnaně ambiciózní ideologii, a nikoliv za realizovatelný projekt. Podle nás jen málo přispívá ke zlepšení životního prostředí a zkvalitnění životů lidí. Přitom veškeré náklady na zelenou transformaci přenáší na občany, upevňuje závislé postavení České republiky, vyvolává energetickou chudobu a jen v naší zemi ohrožuje statisíce pracovních míst.

My oproti tomu požadujeme skutečně funkční řešení problémů v oblasti péče o životní prostředí – vždy přednostně z pohledu člověka, jeho kvality života, schopnosti přežití jako druhu a přednostně na náklady těch, kdo na poškození životního prostředí zbohatli. Odmítáme zákaz výroby aut se spalovacími motory, ohrožení prosperity naší země, rostoucí energetickou chudobu i hrozící závislost České republiky na dovozu elektrické energie. Hodláme proto prosadit realistický přístup k ochraně klimatu a chceme maximálně využít všech revizních doložek Green Dealu s cílem minimalizace jeho negativních dopadů na občany.

Nedávno jste na svém FB sdílel fotky z akce s názvem Demonstrace k 25. výročí zavlečení České republiky do paktu NATO, kde jste také jako řečník vystoupil. Jak s odstupem doby hodnotíte náš vstup do NATO a jak vidíte NATO dnes?

K zavlečení České republiky do paktu NATO došlo proti zájmům naší země a jejích občanů, kteří ani neměli možnost se k tomuto mimořádně závažnému kroku vyjádřit v referendu. Uplynulá čtvrtina století jasně prokázala, že členství v NATO je naprostém v rozporu nejen s objektivními zájmy České republiky a jejích obyvatel, ale i s oprávněnými snahami o mír u nás, v Evropě a ve světě. Za posledních 25 let NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO a jeho členské státy zločinně bombardovaly Jugoslávii a jsou zodpovědné za destabilizaci, násilí a války v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii, na Ukrajině i v mnoha dalších zemích. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie, svoboda nebo mír. Důsledkem bylo naopak jen utrpení civilistů, smrt a zkáza.

Pakt NATO opakovaně prokázal, že je hlavní hrozbou pro mír v Evropě, kde se Evropská unie dokonce deklaruje jako jeho evropský pilíř, i ve světě. Představuje proto také největší bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se i skrze NATO aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací. S tím je třeba skončit! Oprávněnost požadavku na vystoupení naší země z paktu NATO se ukazuje každý dnem. Odmítnutí účasti Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO, jakékoliv přítomnosti cizích vojsk na našem území i soustavného tlaku na další navyšování rozpočtů na zbrojení je mimořádně aktuálním úkolem. Je třeba udělat vše pro změnu české zahraniční a bezpečnostní politiky, a to tak, aby byla založena na suverenitě, kolektivní bezpečnosti, mezinárodním právu a především míru!

Vy jste členem – viceprezidentem Světové rady míru. Můžete nám k tomu prosím něco říci?

Světová rada míru vznikla na přelomu 40. a 50. let minulého století. U jejího zrodu tehdy byly takové osobnosti jako spisovatelé a básníci Jorge Amado, Louis Aragon, Ilja Erenburg, Alexandr Fadějev, Nâzim Hikmet nebo Pablo Neruda, malíři Pablo Picasso a Diego Rivera, fyzik Frédéric Joliot-Curie, zpěvák Paul Robeson, filozof Jean-Paul Sartre či hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. Má za sebou mimořádně bohatou historii. Za všechny její aktivity mohu zmínit například Stockholmskou výzvu, požadující zákaz atomových zbraní jako nástroje zastrašování a masového vraždění obyvatelstva, kterou podepsalo přesně 273 470 566 lidí.

V současnosti je Světová rada míru největší a nejaktivnější mezinárodní mírovou strukturou, která vyvíjí činnost ve více než 100 zemích světa. Soustavně využívá svůj poradní statut v Organizaci spojených národů a působí i při řadě dalších mezinárodních organizací jako například Hnutí nezúčastněných zemí, Africká unie či Liga arabských států. Intenzivně také spolupracuje se svými partnerskými organizacemi, jako jsou Světová federace demokratické mládeže, Světová odborová federace nebo Mezinárodní demokratická federace žen. Organizuje například mezinárodní kampaň Ano míru! Ne NATO! proti Severoatlantickému paktu NATO a je součástí celosvětové iniciativy za odstranění cizích vojenských základen. Vystupuje proti imperialistickým agresím a je solidární s národy zemí, které jim v současnosti čelí.

A jak tedy vidíte vývoj situace na Ukrajině?

Současné úvahy o otevřeném nasazení pozemních sil členských států NATO na Ukrajině je opravdu nebezpečným krokem. Takovou obludnou politiku, znamenající akutní hrozbu nejen pro celou Evropu a všechny její obyvatele zcela zásadně odmítáme! Stejně tak se co nejrozhodněji stavíme proti snahám politických představitelů České republiky o další prodlužování a eskalaci tohoto konfliktu například skrze dodávky zbraní a munice kyjevskému režimu za miliardy korun. Naši vládní představitelé v tomto sehrávají naprosto hanebnou roli, která není v zájmu České republiky a jejích občanů, ale v zájmu Washingtonu, Bruselu a Berlína. To musí skončit!

Upozorňuji, že na rozdíl od stávající válečnické české vlády, KSČM soustavně podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Jako komunisté dlouhodobě usilujeme o novou bezpečnostní architekturu Evropy, zahrnující všechny evropské státy, s cílem zamezit dalším válečným tragédiím na kontinentu. Takové je podle nás jediné rozumné řešení. Zabezpečení míru je pro KSČM naprostou prioritou!

České hudební celebrity na předávání cen Anděl protestovaly proti jednání Izraele v Gaze. Co k tomu říci?

Brutální izraelská agrese proti obyvatelům Pásma Gazy probíhá již řadu měsíců. Za tu dobu jí přímo v Izraeli otevřeně vyjádřili svou podporu předseda vlády Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, předseda Senátu Miloš Vystrčil i prezident republiky Petr Pavel. Ti všichni tak mají na svých rukou krev desítek tisíc civilních obětí! Brutální izraelská agrese v Gaze má podle nejnovějších oficiálních údajů na svědomí již přes 33 000 zabitých a více než 75 000 zraněných lidí. Naprostou většinu obětí přitom tvoří ženy a děti. Okolo 2 000 000 lidí bylo vyhnáno z domova a čelí obrovské humanitární katastrofě. Postoj českých vládních představitelů, stojících jednoznačně na straně izraelské agrese, kteří dokonce i z tohoto důvodu veřejně volají po vystoupení České republiky z OSN, je mimořádně odporný.

Je proto dobře, že se k odporu proti trvající izraelské agresi v Gaze i její naprosto hanebné podpoře ze strany oficiálních představitelů přidávají i ti, kteří k ní dosud mlčeli. My komunisté proti probíhajícímu masakru v Gaze i nehoráznému postoji českých státních představitelů protestujeme od samého počátku. I v této souvislosti zdůrazňujeme naši podporu pro spravedlivý mír na Blízkém východě, který bude v souladu s mezinárodním právem a schválenými rezolucemi OSN. Mezi požadavky KSČM proto mimo jiné patří ukončení izraelské okupace Palestiny a právo Palestinců na svůj samostatný stát v hranicích z roku 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem, propuštění všech politických vězňů, právo uprchlíků na návrat do své vlasti a ukončení výstavby ilegálních osad.

Vláda premiéra Petra Fialy před časem rozhodla, že zruší mezivládní jednání se slovenským kabinetem Roberta Fica. Vysvětlila to postojem Ficovy vlády směrem k Rusku. Co na to říkáte?

Stávající protilidová vláda svým patolízalstvím vůči USA, Evropské unii a paktu NATO dlouhodobě a soustavně poškozuje mezinárodní postavení České republiky. Tato politika nyní vyústila ve vládní jednostrannou deklaraci otevřeného rozkolu s nám nejbližší zemí – Slovenskou republikou. Rozhodnutí české vlády přerušit společná jednání se svým slovenským protějškem nemá v novodobých vztazích našich států obdoby.

Vyjádření, kterými tento krok premiér Petr Fiala a ministr zahraničí Jan Lipavský následně zdůvodnili nesouhlasem se slovenskou zahraniční politikou a jejím apelem na mírové řešení konfliktu na Ukrajině, jen potvrzují nehoráznost vládního aktu. Skandální krok české vlády zásadně poškozuje mimořádné česko-slovenské vztahy. Je dalším z celé řady závažných důvodů, proč je třeba udělat vše pro to, aby vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů co nejdříve skončila. Fialo, stačilo!

Podívejme se celkově na českou politickou scénu. Co vás v posledních dnech nejvíc „zaujalo“, ať už v dobrém, či špatném slova smyslu?

Myslím, že nejen mě muselo zaujmout s jakou amorální bezskrupulózností stávající protilidová vláda, doslova vyhazující stovky miliard na zbrojení a podporu válek, tvrdí, že je třeba šetřit, a to přitom především u těch nejpotřebnějších. To je vyjádřeno ve vládních snahách o destrukci našeho sociálního a důchodového systému. Jenom zkrácením valorizace penzí, které provedla současná vláda, okradla každého důchodce v průměru zhruba o tisíc korun měsíčně. Nyní se vláda snaží dotlačit do tragického konce důchodovou deformu, která počítá se zvyšováním věku odchodu do důchodu! Hrozba, že se Češi s posunem hranice odchodu do důchodu 68 let stanou v Evropě pracujícími s nejpozdějším odchodem do důchodu se opět přibližuje. Tomu je třeba se postavit!

Podotýkám, že komunisté jako první předložili v Poslanecké sněmovně petici proti tomuto asociálnímu kroku, kterou podepsalo hodně přes deset tisíc nespokojených občanů. A v naší snaze zabránit tomuto naprosto asociálnímu kroku hodláme i nadále pokračovat. Věříme, že společnost by se díky vědeckotechnickému pokroku měla ubírat spíš směrem ke snižování času stráveného v práci. A to jak zkrácením pracovní doby, tak snižováním věku odchodu do důchodu, a ne naopak! Pokud vláda nemá na důchody, musí se peníze na ně vzít tam, kde jsou – na účtech nadnárodních společností, bankovních domů, internetových a mobilních gigantů a miliardářů. Kapitalismus selhává i v tom, že není schopen zajistit důstojné stáří těm, kteří celý život poctivě pracovali. I proto jsme přesvědčeni, že právě socialistická alternativa je dnes čím dál aktuálnější.

