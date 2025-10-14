Žádný Tchaj-wan, žádná husí paštika. Babiš chce zatrhnout poslancům výlety

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš promluvil k veřejnosti. Popsal, na čem se teď dohaduje budoucí koalice ANO, Motoristů a SPD, na čem se budoucí koalice nehádá vůbec, ale řeší to novináři a pak také naznačil, co by novináři reálně řešit měli. Tvrdě se přitom obul do odcházející vlády Petra Fialy (ODS), poslanci by podle něj měli šetřit, a ne na zahraničních cestách pít prosecco a pojídat husí paštiku. Babiš také zmínil amerického prezidenta Donalda Trumpa i válku na Ukrajině.

Andrej Babiš promluvil ke spoluobčanům.

„Všechny vás zdravím a moc děkuju, že mě sledujete,“ zahájil své video uveřejněné na sociální síti X. „Chtěl jsem vám říct, že potenciální koalice hnutí ANO, Motoristé sobě a SPD získala ve volbách 2 758 719 hlasů. Nejvíc hnutí ANO. Moc si toho vážíme, moc děkuju. A samozřejmě plním všechny sliby, že vás informuju. Vždy to tak budu dělat a budu vám říkat pravdu,“ sdělil Babiš voličům.

K personálním věcem se prý Babiš se svými partnery vrátí za měsíc nebo měsíc a půl. Do té doby podle něj mají Motoristé čas, aby přesvědčili veřejnost, že nařčení vznesená proti Filipu Turkovi, že z jeho strany padaly např. rasistické výroky, není pravdivé. „Doporučuju neřešit, není to vůbec téma,“ poznamenal Babiš.

Budoucí koalice prý vyřešila rozložení sil ve vládě i otázku ustavení orgánů budoucí sněmovny a teď řeší program. A navíc bude muset řešit i rozpočet. Tady se Babiš pořádně rozzlobil na odcházející vládu Petra Fialy i na média. Média by totiž podle šéfa hnutí ANO neměla řešit výroky Filipa Turka a konkrétní osoby ve vládě, ale stav rozpočtu na rok 2026.

„Tahle vláda porušuje zákony, nechce to vrátit do sněmovny a vlastně zase lži, že to jsou nějaké dárečky. No to nejsou žádné dárečky. Oni totiž nejsou schopní projednat ten rozpočet a hlavně vám říct pravdu, že zase podváděli,“ rozjel se Babiš.

Vyzval koalici, že pokud je neschopná, což podle jeho názoru je, má ho nechat jednat s úředníky na Ministerstvu financí a Babiš jako bývalý ministr financí prý tento rozpočet předělá. A údajně mu na to budou stačit všeho všudy 2 hodiny.  

Prozradil, že by škrtal ve sněmovně, aby poslanci nejezdili na zahraniční cesty, jako třeba na Tchaj-wan, ale mají jezdit do českých a moravských regionů a mluvit s voliči.

„Nemusejí jezdit na Machu Picchu a papat husí paštiku a prosecco cestou na Tchaj-wan, ne?“ zlobil se Babiš, podle kterého by poslanci měli šetřit. „Oni jsou tam kvůli vám. Nemají jezdit na zahraniční výlety,“ smál se Babiš končící koalici.

Naproti tomu 47. prezidenta USA Donalda Trumpa označil za borce, který dokázal dojednat mír v Palestině. A teď by mohl totéž dokázat ještě na Ukrajině. „A samozřejmě, Evropa je mimo,“ neodpustil si poznámku.

Vládní koalici poslal ještě jeden vzkaz.

„Já budu garantem zahraniční a bezpečnostní politiky vlády. A o moji reputaci se nestarejte. Dokonce mi psal britský premiér Keir Starmer. Ještě jsem v těch ztracených smskách našel i gratulaci albánského premiéra. Vaše pověst jsou bitcoiny. Vy jste prali prachy a celý svět to viděl. Moje pověst je dobrá. Samozřejmě – nečíst média,“ zdůraznil.

Pak už se jen rozloučil.

„Mějte se fajn. Brzy se uvidíme.“

 

autor: Miloš Polák

