Nejvyšší vojenských velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Zálužnyj v rozhovoru pro britský týdeník The Economist popsal, co by se muselo stát, aby Ukrajina dosáhla průlomu a vyhnala ruské agresory ze své vlasti. A z Ruska přišla odpověď. Podle Kremlu je Zálužného představa zcela absurdní.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 2% Ne 14% Vůbec mě tato koalice nezajímá 84% hlasovalo: 1027 lidí v rozhovoru pro The Economist řekl, že bojová situace na Ukrajině dnes odpovídá zákopové válce první světové války a je patová. Jen s modernějšími prostředky. Díky dronům Rusové vědí o prakticky každém kroku Ukrajinců a Ukrajinci vědí o prakticky každém kroku Rusů. A v této situaci, má-li Ukrajina dosáhnout úspěchu, musí objevit nějakou moderní zbraň, která přinese průlom a zcela změní podmínky na bojišti. Jako když Číňané objevili střelný prach. Ale ani to by podle Zálužného nestačilo, jak dokazovalo např. nasazení tanků v zákopech první světové války. Ty samy o sobě válku nevyhrály.

Zálužnyj má za to, že vedle stíhaček F-16 potřebuje Ukrajina vylepšit i oblast elektronického boje a teprve kombinace nasazení modernějších zbraní a technologií povede na Ukrajině k průlomu.

V tomto smyslu se pro Český rozhlas vyjádřil i bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, podle kterého je provolání Zálužného výzvou vůči Západu, aby Ukrajinu podporoval i nadále a přispěl tak k finálnímu vítězství Ukrajiny.

Z Kremlu přišla tvrdá reakce. Zálužného úvahy o vítězství Ukrajiny ve snaze osvobození jejího území označil mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov za „absurdní“.

„Kyjevský režim si měl už dávno uvědomit, že je absurdní vůbec hovořit o jakýchkoli vyhlídkách na vítězství kyjevského režimu na bojišti. A čím dříve si to kyjevský režim sám uvědomí, tím dříve se otevřou nějaké vyhlídky,“ uvedl mluvčí s tím, že zatímco Ukrajina je podle něj v bezvýchodné situaci, Rusové dál důsledně naplňují svůj plán a v patové situaci se rozhodně nenacházejí.

Na Peskovova slova upozornila ruská státní agentura TASS.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

