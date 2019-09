Zahradil k soše Koněva: Mám řešení. Vládo, konej!

Spory kolem pomníku maršála Koněva, které vede zejména starosta Prahy 6 Ondřej Kolář s ruskou ambasádou, přivádějí již dva týdny na místo množství příznivců i odpůrců a prakticky každý den se tam něco děje. Občané Prahy 6, kterým se tato bitva odehrává přímo pod okny, už z toho začínají být unaveni. Jedním z nich je i Jan Zahradil, europoslanec za ODS. Pro ParlamentníListy.cz se k věci vyjádřil jako občan šestého pražského obvodu, nikoliv jako politik. Do dění by podle něj měla vstoupit vláda a Ministerstvo zahraničních věcí.

Kolem sochy sovětského maršála, umístěné na náměstí Interbrigády, bylo horko již v minulosti. Obvykle kolem významných výročí, týkajících se vzájemných česko-ruských vztahů. V listopadu 2017 před výročím 17. listopadu starosta Prahy 6 Ondřej Kolář rozhodl, že socha bude doplněna „vysvětlující cedulkou“, která by připomínala i negativní položky jeho životopisu.

„Na cedulích umístěných na piedestalu budou životopisné údaje maršála Koněva, aby kolemjdoucí viděli, koho socha ztvárňuje,“ řekl tehdy starosta Kolář pro ParlamentníListy.cz.

Ruské ambasádě se ale takový postoj nelíbil. Pomník je podle nich připomínkou událostí května 1945, u kterých nelze o pozitivním významu maršála Koněva pochybovat. Pomník je podle ruské ambasády „symbolem vděčnosti vojákům 1. Ukrajinského frontu Rudé armády pod vedením maršála I. S. Koněva, stovky z nich přišly o svůj život, když vojáci spěchali na pomoc účastníkům Pražského povstání“.

Situace tehdy vygradovala ve střet zastánců a odpůrců přímo pod sochou 21. listopadu.

V srpnu 2018 se připomínalo padesáté výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy, a právě na 21. srpen starosta Kolář naplánoval odhalení „zrestaurovaného pomníku“, jak přidání vysvětlující desky nazval. Dal si záležet, aby odhalení proběhlo přesně ve 14.35, kdy v roce 1968 Národní shromáždění schválilo odsouzení invaze vojsk.

„Koněvova socha je tedy pro nás dokonalou ukázkou lokajství tehdejšího komunistického režimu vůči Sovětskému svazu a pro Rusy zase značkou, kam až kdysi sahalo jejich impérium. Nedivím se tedy, že Rusové spolu s komunisty vynaložili tolik úsilí, aby tam ta pravda nebyla celá,“ řekl při odhalování jeho místostarosta Jan Lacina.

Celá událost tehdy rovněž způsobila značný rozruch, na náměstí se na vzájemně znepřátelených stranách setkaly například herečka Bára Štěpánová a bývalá poslankyně KSČM Marta Semelová.

V posledních dnech bylo kolem pomníku ještě více husto než v minulých letech.

Pomník byl ve dnech kolem jednapadesátého výročí srpna 1968 několikrát terčem útoku vandalů. Starosta Kolář reagoval s pochopením pro jejich činnost a opět zmínil možnost, že by socha maršála Koněva měla být zcela odstraněna. „Nám když dojde trpělivost, tak sochu můžeme klidně uklidit do sběru,“ vzkázal poté, co si postěžoval, že už jej unavuje stále „drhnout generálské holinky“.

Pak vydal prohlášení, že úřad městské části není schopen zajistit ochranu pomníku před vandaly a jako další krok nechal sochu obložit lešením a zakrýt plachtou, dokud se situace nevyřeší.

Zakrytí sochy vyvolalo veřejné protesty a následně byla plachta obhájci Koněvova pomníku stržena. Vše se pak ještě jednou zopakovalo.

Následovaly další zápletky celé kauzy. V pátek nabrala věc nové obrátky, když se k ní vyjádřil ruský ministr kultury slovy „starosta jakéhosi obvodu řekl, že rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter“. Proti jeho slovům se ohradila řada odpůrců Koněvovy sochy, v čele s poraženým prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem.

Zahradil: Ať vláda přestane dělat mrtvého brouka

Europoslanec ODS a lídr jedné z parlamentních frakcí je současně občanem Prahy 6. Celou kauzu tedy sleduje především z občanského pohledu. „Především jako občan Prahy 6 nerad sleduji, že situace kolem pomníku se nadále vyhrocuje,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

K tomu je třeba dodat, že na náměstí Interbrigády se v posledních čtrnácti dnech prakticky denně scházejí zastánci i odpůrci sochy a za tu dobu došlo k mnoha výbušným incidentům. Vrcholem bylo dvojí zakrytí a následné stržení plachty minulý pátek. Na náměstí se vystřídala řada veřejně známých osobností, včetně například mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka.

Podle Zahradila je taková situace nadále pro městskou čtvrť a její obyvatele neudržitelná. Je proto podle něj třeba najít rychle kompromisní řešení. A toto řešení s ohledem na okolnosti nevyhnutelně bude muset mít diplomatickou povahu.

Proto se Jan Zahradil obrací zejména na kabinet premiéra Babiše. „Vláda musí především přestat dělat mrtvého brouka, jako že jde pouze o nějaký komunální problém, který se jí netýká,“ žádá. V situaci, kdy jako jedna strana sporu figuruje velvyslanectví cizí země, a v posledních dnech dokonce člen její vlády, je nezbytné, aby do dění vstoupila česká diplomacie.

Zahradil doporučuje, aby se zapojilo zejména Ministerstvo obrany. Jednak proto, že se jedná o vojenský pomník, a jednak proto, že ministerstvo shodou okolností rovněž sídlí na Praze 6. Zde má navíc k dispozici množství vlastních pozemků a nemovitostí, například budovy generálního štábu.

Proto by podle Zahradila bylo vhodné, aby se pomníku ujal právě resort obrany.

„Ministerstvo obrany by mohlo nebo mělo dohodnout s Prahou 6 převzetí sochy nebo celého pomníku a jeho přemístění na některý z pozemků ve vlastnictví ministerstva,“ navrhuje Zahradil.

S ohledem na to, že pozemky resortu obrany mají zvláštní režim ochrany, bylo by mnohem jednodušší tak zajistit ochranu pomníku před vandaly, kteří si jej v poslední době oblíbili. Určitě by na pozemcích resortu obrany bylo také jednodušší zajistit pořádání pietních aktů.

„Praha 6 by se tak už nadále nemusela zabývat tématem, které zbytečně vyvolává emoce a konfrontační nálady ve veřejnosti,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jan Zahradil. Navíc by vláda dostála své zodpovědnosti za zahraniční politiku v oblasti bilaterálních dohod o péči o pomníky. Tedy v oblasti, do které v posledních dnech značně svérázně vstoupil starosta Prahy 6.

„Domnívám se, že takové řešení by situaci poměrně rychle uklidnilo,“ myslí si Jan Zahradil.

autor: Jakub Vosáhlo