Zakázaná Johanka z Arku. Evropský fotbal udělil další drakonickou pokutu

30.03.2026 14:53 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Evropská fotbalová unie UEFA čelí kritice poté, co potrestala francouzský klub LOSC Lille za choreografii s vyobrazením Johanky z Arku. Případ navazuje na nedávnou pokutu pro srbský klub Crvena Zvezda za choreografii s pravoslavnou ikonou. Část fanoušků a komentátorů obě rozhodnutí označuje za důkaz dvojího přístupu, když třeba propagace LGBT nebo Black Lives Matter byly vždy schvalovány.

Foto: Repro X
Popisek: Choreo fanoušků Lille, za kterou bl klub potrestán pokutou od UEFA

Evropská fotbalová asociace UEFA udělila francouzskému klubu LOSC Lille pokutu ve výši 17 500 eur (430 tisíc korun) za choreografii fanoušků během utkání proti anglickému týmu Aston Villa. Důvodem sankce bylo podle disciplinární komise „šíření poselství, které není vhodné pro sportovní událost“. Na tribuně se během zápasu objevil velký banner zobrazující historickou francouzskou postavu Johanky z Arku s mečem a nápisem Francouzi nikdy nezemřou. Podle UEFA mohlo být takové sdělení interpretováno jako podněcování k nenávisti nebo jako ideologický projev. Klub proto obdržel finanční sankci, jak informuje Visegrad24 na síti X.

 

 

 Rozhodnutí přichází krátce po jiném podobném případu, který vyvolal rozsáhlou diskusi mezi fanoušky. Srbský klub Crvena Zvezda byl nedávno potrestán pokutou ve výši přibližně 90 000 eur (2,2 milionu korun) za choreografii s pravoslavným motivem během utkání shodou okolností proti Lille. Fanoušci na tribuně vytvořili velkou mozaiku připomínající pravoslavnou ikonu doplněnou transparentem s nápisem Ať naše víra vede k vítězství. Disciplinární orgán UEFA označil tuto choreografii za nevhodnou pro sportovní událost a za porušení pravidel.

Pokuty vyvolaly debatu o přístupu UEFA

Dva případy v krátkém časovém odstupu vedly k širší debatě o tom, jak UEFA vykládá svá pravidla o neutralitě stadionů. Kritici tvrdí, že křesťanské symboly jsou v poslední době postihovány častěji než jiné projevy identity. Poukazují přitom na to, že Johanka z Arku je ve Francii vnímána nejen jako náboženská postava, ale také jako historická národní hrdinka. Podobně pravoslavné ikony mají v Srbsku silný kulturní a historický význam. Podle části fanoušků by proto tyto symboly neměly být automaticky považovány za ideologické nebo politické sdělení.

Na sociálních sítích se objevily i ostřejší reakce. Některé organizace a fanouškovské skupiny například tvrdí, že UEFA uplatňuje vůči křesťanským motivům přísnější pravidla než vůči jiným tématům. Kritici poukazují například na případy, kdy se na stadionech objevily choreografie s jinými symboly či politickými tématy, aniž by byly potrestány.

„UEFA přerušovala zápasy kvůli ramadánu a během turnajů otevřeně propagovala kampaně BLM a LGBT. Ale křesťanství je ‚nevhodné‘?! Jaká ostudná hanba,“ reagovala Společnost na obranu svobody projevu na síti X.

 

 

Evropská fotbalová unie odmítá, že by její rozhodnutí byla namířena proti konkrétnímu náboženství. Podle jejích pravidel jsou na stadionech zakázány transparenty nebo symboly, které mohou být interpretovány jako politické, ideologické či náboženské. Cílem těchto opatření je zachovat neutralitu sportovních akcí a předcházet konfliktům mezi fanoušky. UEFA dlouhodobě tvrdí, že stejná pravidla uplatňuje bez ohledu na kontext nebo typ sdělení.

Zdroje:

https://t.co/R9TAFTEIOq

https://t.co/teTVcnXsH3

https://twitter.com/SOS_projevu/status/2037846714963349620?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/visegrad24/status/2038565182608150912?ref_src=twsrc%5Etfw

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

