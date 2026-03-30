Zakázaná Johanka z Arku. Evropský fotbal udělil další drakonickou pokutu

Evropská fotbalová asociace UEFA udělila francouzskému klubu LOSC Lille pokutu ve výši 17 500 eur (430 tisíc korun) za choreografii fanoušků během utkání proti anglickému týmu Aston Villa. Důvodem sankce bylo podle disciplinární komise „šíření poselství, které není vhodné pro sportovní událost“. Na tribuně se během zápasu objevil velký banner zobrazující historickou francouzskou postavu Johanky z Arku s mečem a nápisem Francouzi nikdy nezemřou. Podle UEFA mohlo být takové sdělení interpretováno jako podněcování k nenávisti nebo jako ideologický projev. Klub proto obdržel finanční sankci, jak informuje Visegrad24 na síti X.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 30, 2026
UEFA fines French football club Lille €17500 for "transmitting a message not fit for a sports event."
The large tifo in the game against England's Aston Villa depicting Joan of Arc with a sword in hand, and the words "French never die" was considered to "incite…
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Pokuty vyvolaly debatu o přístupu UEFA
Dva případy v krátkém časovém odstupu vedly k širší debatě o tom, jak UEFA vykládá svá pravidla o neutralitě stadionů. Kritici tvrdí, že křesťanské symboly jsou v poslední době postihovány častěji než jiné projevy identity. Poukazují přitom na to, že Johanka z Arku je ve Francii vnímána nejen jako náboženská postava, ale také jako historická národní hrdinka. Podobně pravoslavné ikony mají v Srbsku silný kulturní a historický význam. Podle části fanoušků by proto tyto symboly neměly být automaticky považovány za ideologické nebo politické sdělení.
Na sociálních sítích se objevily i ostřejší reakce. Některé organizace a fanouškovské skupiny například tvrdí, že UEFA uplatňuje vůči křesťanským motivům přísnější pravidla než vůči jiným tématům. Kritici poukazují například na případy, kdy se na stadionech objevily choreografie s jinými symboly či politickými tématy, aniž by byly potrestány.
„UEFA přerušovala zápasy kvůli ramadánu a během turnajů otevřeně propagovala kampaně BLM a LGBT. Ale křesťanství je ‚nevhodné‘?! Jaká ostudná hanba,“ reagovala Společnost na obranu svobody projevu na síti X.
"Srbský fotbalový tým Crvena Zvezda dostal pokutu 95 500 eur poté, co fanoušci vytvořili choreografii s motivem Ježíše Krista. UEFA jim udělila pokutu za „zobrazení sdělení nevhodného pro sportovní událost a poškození pověsti fotbalu i samotné UEFA“.— Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) March 28, 2026
Obraz představoval tradiční… pic.twitter.com/teTVcnXsH3
Evropská fotbalová unie odmítá, že by její rozhodnutí byla namířena proti konkrétnímu náboženství. Podle jejích pravidel jsou na stadionech zakázány transparenty nebo symboly, které mohou být interpretovány jako politické, ideologické či náboženské. Cílem těchto opatření je zachovat neutralitu sportovních akcí a předcházet konfliktům mezi fanoušky. UEFA dlouhodobě tvrdí, že stejná pravidla uplatňuje bez ohledu na kontext nebo typ sdělení.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.