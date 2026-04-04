Zaorálek to řekl do kamer: Kdo stojí za únikem nahrávek v Maďarsku

Před maďarskými volbami unikla nahrávka telefonátu, v němž maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó slibuje šéfovi ruské diplomacie Sergeji Lavrovovi, že se Maďarsko spolu se Slovenskem pokusí vyřadit sestru ruského oligarchy Ališera Usmanova ze sankčního seznamu Evropské unie.
I kvůli tomu by podle prezidenta Petra Pavla mělo Česko přehodnotit své vztahy s Maďarskem. „V praktické rovině by to, alespoň z mého pohledu, mělo znamenat omezení všech vztahů s Péterem Szijjártóem, protože je naprosto nedůvěryhodný. A určitě o tom věděl i premiér Viktor Orbán. Myslím si, že takové věci se prostě nemohou jenom tak přejít,“ řekl Petr Pavel pro Českou televizi.
Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek slova prezidenta Pavla vnímá jako znak toho, že se český prezident zapojil do maďarské předvolební kampaně. „Prezident Petr Pavel se zapojil do předvolební kampaně a snaží se ovlivnit vývoj voleb a jde proti Orbánovi,“ říká v rozhovoru na YouTube kanále Ministr & Mileniál Lubomír Zaorálek.
Podle Zaorálka se Maďarsko stalo bojištěm mezi ruskými, americkými a ukrajinskými zájmy. „Maďarsko se stalo bojištěm, na kterém se najednou utkávají všichni. A utkávají se tam podle mě zpravodajské služby,“ tvrdí Zaorálek s tím, že kromě ruských zpravodajských služeb tam jsou i americké. „Jsou tam všechny zpravodajské služby a angažují se! Dokonce i takhle kauza je toho příkladem,“ říká bývalý ministr zahraničních věcí.
Právě ruské a americké služby podle slov Zaorálka stojí na straně Maďarska. „Budapešť se stala sídlem hnutí MAGA a Orbán se stal jeho guru,“ vysvětluje Zaorálek důvody zájmu Američanům.
„Maďarsko hájí svoje zájmy, to je pro Orbána typické. Vsadil na to, že buduje vztahy zároveň s Trumpem i s Ruskem… a skutečně to funguje: Rusové a Američané jsou dneska na jeho straně a Orbán se kupodivu utkává se svými spojenci v Evropě,“ říká Zaorálek.
Proti zájmům Ruska a Spojených států v Maďarsku stojí podle Zaorálka ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. „Chování Ukrajiny je zde poměrně velmi brutální, mají to v krvi. Významně se podíleli na vyhození do vzduchu Nord Streamu a udělali i teroristický útok na Turk Stream. Prostě všude, kde jde ruská ropa. Družba na to jen navazuje,“ říká Zaorálek. Některé výroky Zelenského na adresu Orbána označil za „gangsterské metody“, které podle něj mají výpovědní hodnotu o nynějším stavu Ukrajiny.
„Tenhle typ metod a teror na obyvatelstvo tam dnes běží ve velkém,“ říká Zaorálek s odkazem na zprávy o nucených odvodech mladých Ukrajinců na frontu. Dále Zaorálek hovořil i o zhoršující se korupci na Ukrajině a spekuluje, jaké zpravodajské služby stojí za nahrávkami Pétera Szijjártóa a Sergeje Lavrova.
Následně se Zaorálek zaměřil i na vztahy Ameriky a Ruska a pokusil se poukázat na to, že zatímco kontakty maďarských představitelů s Moskvou vyústily ve vlnu kritiky, tak i Spojené státy si nadále udržují vlastní komunikační kanály s Ruskem.
Zaorálek připomněl, že po roce 2014 evropské státy oficiálně omezily kontakty s Ruskem a politici Evropské unie přestali jednat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. To ale neplatilo pro Spojené státy, jejichž tehdejší ministr zahraničí John Kerry se s Lavrovem dál pravidelně scházel a jednal s ním mimo evropské partnery. Zaorálek uvádí, že Evropané byli z kontaktů s Ruskem vyloučeni a často ani nevěděli, o čem Američané s Ruskem jednají. Tahle praxe podle něj pokračuje i dnes.
„Dneska se s nimi Američané baví tak, že se na Floridě setkává americký vyslanec Steve Witkoff s ruskou delegací. Pořád spolu jednají – o kde čem, nejen o sankcích,“ říká Zaorálek.
Zaorálek tvrdí, že větší hrozbu než telefonáty mezi Szijjártóem a Lavrovem představují podle něj kroky Spojených států, zejména jejich postup vůči Íránu. Jde podle něj o „dýku do zad“. Kontakty Maďarska s Ruskem proto považuje ve srovnání s tím za okrajovou záležitost.
Zaorálek o NATO: Začátek konce
Kriticky se Zaorálek vyjádřil i k nedávným výrokům amerického prezidenta Trumpa o Severoatlantické alianci. Trump uvedl, že „silně uvažuje o vystoupení z NATO“ poté, co si jeho administrativa stěžovala na to, že jí evropské státy nepomohly v krizi v Hormuzském průlivu a omezovaly využití svého vzdušného prostoru a letišť.
Podle Zaorálka Trump jen hledá záminku, jak NATO „vyhodit do povětří“ a našel ji právě během konfliktu na Blízkém východě.
Trumpova logika ovšem Zaorálkovi přijde směšná. Působí podle něj tak, jako by si kterýkoli člen NATO mohl sám kde komu vyhlásit válku a pak automaticky očekávat podporu ostatních států.
„Teď to chce hodit na nás. Že se to nepovedlo je podle něj proto, že my jsme selhali. Je to směšné, a děsivé na tom je, že v Bílém domě máme někoho, kdo vypadá jako demoliční koule,“ popisuje situaci Zaorálek. Trump se podle něj kvůli své neznalosti historie dopustil hrubé chyby, když zaútočil na Írán.
