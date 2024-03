Západ prohrál dřív než Ukrajina. Přikázal: Budiž sankce. Ale světu to bylo jedno

Jak je známo, francouzský prezident Macron začal ohledně Ruska volit silnou rétoriku ve stylu „nemáme žádné limity“, „nemůžeme nechat Rusko vyhrát“ a „pokud Rusko na Ukrajině vyhraje, důvěryhodnost Evropy by spadla na nulu“, jak informoval The Telegraph. V tom ho podporují politici z východní Evropy, například lotyšský prezident.

Psali jsme: Lotyšský prezident burcoval. Z Ruska přišel výsměch. Ze Západu varování

Jsou to moc hezká vyjádření, ale má to jednu chybu. Rusko už vyhrálo a Západ (myšleno tím ti, kdo se hlásí ke geopolitickému pořádku určenému Spojenými státy a jejich spojenci) prohrál. Co víc, prohrál mnohem dřív, než Ukrajina prohrála tu skutečnou válku, ve které nejde o vzletná slova, ale o počty hlavní a vojáků.

První „prohra“, při které byla pověst Západu nenapravitelně poškozena, byla už to, že si Vladimir Putin dovolil invazi na Ukrajinu zahájit. Marné byly všechny sliby o odvetě, následcích. Pokud veškeré strašení nedokáže vašeho soupeře přimět k tomu, aby od svých plánů upustil, vaše reputace utrpí. To byla první prohra, nicméně nebyla klíčová. Vzpomeňme na Irák, který za Saddáma Husajna napadl Kuwajt. Poté ovšem následoval trest. Kdyby bylo Rusko donuceno k tomu se z Ukrajiny stáhnout, dala se pošramocená pověst ještě zachránit.

Tuto prohru umocnilo, že k sankcím, které zavedl Západ, se zbytek světa nejen nepřidal, ale pomáhá tyto sankce i sabotovat. Jak s křikem připomínají někteří ekonomové, obchod s Ruskem sice ustal, masivně se ale zvedl obchod se státy s Ruskem sousedícími. Třeba s Kyrgyzstánem. A kam se asi všechno to západní zboží poděje?

Nepřišel za to žádný trest, žádné sekundární sankce za porušování sankcí. Západ dobře ví, že v takovém případě by proti sobě popudil příliš velkou část světa. Proto může ruské suroviny klidně kupovat Čína nebo Indie, nebo dokonce i Saúdové, kteří je použijí na domácí spotřebu a svoje nesankcionované prodají Západu. Proto si Rus sice připlatí, ale že by iPhone byl k nesehnání, nehrozí.

Russia's invasion of Ukraine is an existential threat for Europe. Yet EU countries seem more focused on making a buck than getting Russia out of Ukraine. Here's Italian exports to Kyrgyzstan, which are now at unprecedented highs. Chasing coin in the face of imminent danger... pic.twitter.com/hwbaQEngCs