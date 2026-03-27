Záruba se po fotbale vysmál „nedívajícím“. Velmi tvrdě narazil

27.03.2026 16:09 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek mohl být spokojen. Češi porazili irské soupeře a udrželi si naději na postup z baráže na mistrovství světa. Spokojena mohla být i Česká televize, která utkání vysílala. Kolem České televize to teď vře v souvislosti s koncesionářskými poplatky a jejich zrušením, případně snížením. Zkušený sportovní komentátor Robert Záruba k tomu napsal pár slov. A přišla reakce.

Foto: Twitter Nory Fridrichové
Popisek: Nora Fridrichová s manželem Robertem Zárubou

Kolem České televize v posledních měsících panuje nemalé napětí. Václav Moravec před pár týdny veřejnoprávní televizi opustil s tím, že už nemůže garantovat redakční nezávislost svého pořadu.

Odchod z ČT oznámila i Barbora Kroužková.

Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura naznačil, že by od placení koncesionářských poplatků mohli být osvobozeni např. senioři. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na to konto prohlásil, že takovýto krok by byl pro ČT v podstatě likvidační.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 17323 lidí
Část občanů přesto kroky stávající vládní koalice ANO, Motoristů a SPD proti ČT vítá s tím, že se „na ni stejně nedívá“.

A právě těm napsal pár slov zkušený sportovní komentátor České televize Robert Záruba, jinak též partner Nory Fridrichové, která ČT také opustila poté, co byl zrušen její pořad 168 hodin.  

„Dneska je mi teda fakt líto těch fanoušků, kteří se ‚nikdy nedívají na Českou televizi‘.“ Napsal po vítězném fotbalovém zápase.

Ale přišla reakce.

V reakci pod Zárubovým příspěvkem zaznělo, že na jedné z konkurenčních televizí komentují sportovní přenosy lépe.

„Jsem rád, že máme ČT, ale za kvalitou oneplay o světelné roky pozadu. Při vší úctě,“ napsal jeden z diskutérů. Konkrétně Roman Havlíček.

Pod příspěvkem také zaznělo, že Záruba už je „dinosaurus“.

„Jste už dinosaurus včetně celého vašeho týmu. A jako správný dinosaurus to odmítáte vidět a slyšet. Svět je jinde a nechce se věřit, že vám nikdo nedá signál o tom, že to tak je, když to nechcete vidět,“ padlo.

Záruba odvětil, že konkrétní návrhy si rád pročte a zamyslí se nad nimi.

„Mýlíte se, rád si přečtu, v čem konkrétně je jinde... (svět asi ne, ten jinde opravdu je). Konkrétní připomínky vítám, na rozdíl od zbabělých klišé z anonymního zákrytu,“ odvětil Záruba.

 

 

Po chvíli přišla další ostrá poznámka.

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

96%
2%
2%
hlasovalo: 11894 lidí
„Byla to od Kozoroha až teď po Kalouse naprostá tragédie a doufejme, že bude repre co nejdřív na Nova Sportu. Po tomhle výkonu celý redakce vylézt s tímto tweetem je nehorázná arogance a pomatenost,“ napsal diskutér vystupující pod jménem Kluk, co jí ananasy.

Záruba i tady odpověděl.

„Měl byste místo vlastní arogance něco konkrétního?“ ptal se.

A dočkal se reakce.

„Celkový dojem. Přeřeky, eeeeh, nesouhru D. Kozoroha s hosty, kdy nevěděli, koho se ptá a koukali po sobě. Informace o tom, že fotbal a baráž o MS konkrétně je náročný sport, Zelenka musel Vláška upozornit na to, že nestřídal Provod, ale Jurásek a Vlášek to asi 30 vteřin ověřoval... Menší věci, ale bylo jich asi 30,“ rozváděl myšlenku diskutér.

Záruba vysílání o fotbale hájil.

„Jedna věta ze 3hodinového přenosu, která je (souhlasím) obsahem banální. Komentátoři se doplňují a ověřují – v pořádku,“ uvedl Záruba.

Zdůraznil, že z debaty neutíká, ani před těmi diskutéry, kteří ho označují za „debila“, či jinými podobnými nelichotivými slovy. 

 

 

Dočetl se také, že ČT nedělá právě dobré PR.

„Za pomoci síly sebrat lidem prachy, za ty prachy koupit licenci a pak se vysmívat, že se nemůžou koukat nikde jinde, mi nepřijde jako dobrá PR strategie,“ poznamenal Richard Křikava.

I tady Záruba odpověděl.

„Ale umožňuje, aniž bych to plánoval, opravit aspoň ty největší nesmysly. Česká televize netvoří zákony – ani zákon o ČT. Nikomu se nevysmívám – jen je mi líto těch diváků, kteří se včera kvůli svým zásadám nemohli dívat,“ podotkl.

 

 

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , fotbal , koncesionářské poplatky , sport , Záruba

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Vidíte situaci kolem sportovního vysílání podobně jako kritici Roberta Záruby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jeden z těch podařených párečků ,který si ČT zprivatizoval., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseKobliha22 , 27.03.2026 16:35:48

|  7 |  0

