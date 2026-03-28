Zásadní změna pro ČT. Jde to rychle, popsala Sedláčková Sněmovnu

V aktuálním Trialogu o politické a společenské krizi, který uspořádal Spolek Svatopluk, vystoupila poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé) a bloger Daniel Sterzik alias Vidlák. Společně zhodnotili dosavadní působení nové vlády.
Důležitými tématy diskuse se stala budoucnost veřejnoprávních médií a vnitřní fungování Poslanecké sněmovny. Sedláčková společně s moderátorem a poslancem Tomášem Doležalem (SPD) potvrdili, že vládní strany dospěly k jednoznačné shodě na zrušení koncesionářských poplatků pro domácnosti i firmy.
„Naše programové prohlášení v tomto ohledu platí a to, co jsme slíbili, také splníme,“ uvedla Sedláčková s tím, že aktuálně probíhají hloubkové analýzy budoucího financování.
Podle jejích slov je nutné přesně vyčíslit dopady na rozpočty České televize a Českého rozhlasu, včetně personálních otázek.
Moderátor debaty, poslanec Doležal, její slova doplnil upřesněním, že se nyní řeší pouze technická stránka věci, tedy zda budou média financována přímo z rozpočtu ministerstva kultury, nebo skrze samostatnou rozpočtovou kapitolu. Shoda na konci povinných plateb je však podle aktérů stoprocentní a jejich zachování po roce 2028 by považovali za zásadní porušení slibu voličům.
Vývoj v Poslanecké sněmovně hodnotí Sedláčková po prvních měsících ve funkci překvapivě pozitivně, přestože přiznává počáteční obavy z byrokracie a z koaliční spolupráce s hnutím ANO.
„Jsem obrovsky překvapená tím, jak rychle dokážu hýbat konkrétní legislativou,“ konstatovala poslankyně a dodala, že skutečná práce, na rozdíl od mediálních hádek na plénu, se odehrává v odborných výborech a podvýborech.
Přiznala však, že jako neprávnička naráží na náročnost přípravy zákonů. „Kdybych věděla, že půjdu do politiky, šla bych studovat práva, protože při čtení legislativy mi tato expertíza chybí,“ dodala Sedláčková.
Kritičtější pohled zvenčí nabídl Dan Sterzik, známý pod pseudonymem Vidlák, bloger a jeden z lídrů hnutí Stačilo! ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Ten upozornil na riziko plynoucí z dominance Andreje Babiše v koaliční komunikaci.
„Babiš se postaral o to, aby dobré zprávy národu sděloval on, zatímco ty špatné nechává komunikovat vám,“ varoval Sterzik. Podle něj je vládní tábor sice pracovitý, ale zatím neumí své výsledky efektivně prodat veřejnosti, která se nachází v očekávání reálných změn.
Sedláčková na tuto výtku reagovala příslibem zlepšení komunikační strategie, jakmile se noví poslanci v legislativním procesu plně zorientují.
Rušení agend a institucí, které zatěžují státní pokladnu
Výrazným tématem byly také rozpočtové škrty a rušení zbytečných státních agend, které Sedláčková popsala jako nezbytný proces očisty státní správy. Přestože připustila, že nová vláda nepostupuje s takovou razancí jako argentinský prezident Javier Milei, jehož „metoda motorové pily“ se stala symbolem pro radikální řez státním aparátem, v českých podmínkách již k prvním krokům došlo.
„Zrušili jsme strašně moc agentur, o kterých lidé možná ani nevěděli, že existují,“ prohlásila poslankyně. Jako konkrétní příklad uvedla zánik takzvané paměťové agendy na Úřadu vlády, kterou označila za orwellovský prvek v systému. Škrtnut byl také STRATKOM.
Podle Sedláčkové se však škrty nezastaví pouze u úřednických pozic na vládní úrovni. Aktuálně probíhají jednání s ministerstvem vnitra o budoucnosti dalších kontroverzních útvarů.
„Jednám o tom, zda uděláme škrty i v Centru proti hybridním hrozbám a v podobných organizacích,“ potvrdila s tím, že cílem je odstranit instituce, které podle jejího názoru nepřinášejí občanům reálný užitek a pouze zatěžují státní pokladnu.
Sterzik k tomu dodal, že pokud takový seznam zrušených agend skutečně existuje, měla by ho vláda okamžitě zveřejnit, aby voliči viděli hmatatelné výsledky úspor.
Vedle rušení nepotřebných agend se vládní koalice zaměřuje i na systémovou brzdu v podobě zastaralého jednacího řádu Poslanecké sněmovny.
Moderátor Trialogu a poslanec Doležal upozornil, že kvůli složitým procedurám a obstrukcím trvá schvalování zákonů neúměrně dlouho, což v krizových časech paralyzuje akceschopnost státu. „Změna jednacího řádu je zásadní věc, kterou dokončíme během pár týdnů,“ uvedl Doležal a vysvětlil, že úprava pravidel bude mít trvalý dopad i na budoucí vlády.
Sedláčková uzavřela tuto část diskuse s tím, že ačkoliv jsou tyto procesy pro veřejnost hůře srozumitelné než televizní debaty, jsou klíčem k tomu, aby se stát v dalších letech rozhýbal a aby začal fungovat efektivněji.
Česko vymírá, hrozí rozvrat sociálních systémů
Dalším výrazným tématem, které v diskusi rezonovalo, byla populační politika a alarmující demografický vývoj v České republice i v celé západní Evropě. Sedláčková v této souvislosti upozornila na svou aktivitu v petičním výboru, kde podpořila iniciativu Hnutí pro život zaměřenou na ochranu rodin.
„Tato organizace je opozicí často mylně vykreslována jako čistě protipotratová, ale jejich petice se týkala koncepční pronatální politiky, která je pro nás naprosto klíčová,“ vysvětlila poslankyně. Podle jejích slov je situace v Česku kritická a vyžaduje okamžitou akci ze strany státu, jinak hrozí rozvrat sociálních systémů.
„Buď se začneme rodit, nebo jako civilizace za pár let doslova vymřeme,“ varovala Sedláčková v emotivní části rozhovoru. Zdůraznila, že debata o demografii se v médiích objevuje jen zřídka a často bývá zatížena ideologickými nálepkami.
Jako příklad uvedla svou zkušenost z televizních vystoupení, kde se jí moderátoři namísto řešení podpory rodin ptali na údajné snahy zakazovat potraty. „Nahlásili mě do médií jako tmáře, který chce omezovat práva žen, přitom mým cílem je pouze otevřít odborný seminář o tom, jak motivovat mladé lidi k zakládání rodin a jak jim v tom může politika pomoci,“ ohradila se proti chybné interpretaci svých kroků.
Podle Sedláčkové se však téma díky její iniciativě začíná v českém veřejném prostoru konečně otevírat, a to napříč politickým spektrem. „Všimla jsem si, že se tohoto tématu už začíná chytat i ODS, a dokonce se o něm vedou debaty na akademické půdě v Olomouci,“ podotkla s tím, že ji těší, když se jí daří určovat politický narativ i v oblastech, které nepatří mezi běžná geopolitická témata.
Dan Sterzik v reakci na to ocenil snahu o otevírání těchto otázek, ale podotkl, že pro voliče bude nakonec rozhodující, zda se vládní proklamace o podpoře rodin promítnou do konkrétních ekonomických opatření, která usnadní mladým generacím život.
