Zase lžete, Piráti… Bartoš se chlubil, jak v žácích zápasil s Krpálkem. Ten je o 11 let mladší

Když Ivan Bartoš zjistil, že se judista Lukáš Krpálek probojoval v Tokiu do semifinále a měl by v pátek bojovat o medaili, neváhal mu prostřednictvím svého twitteru vyjádřit podporu. „Pozdravit bych chtěl i judistu Krpálka, který by měl zápasit v pátek,“ napsal šéf Pirátů. Judista Lukáš Krpálek nakonec porazil ve finále olympijského turnaje ve váze nad sto kilogramů Gruzínce Gurama Tušišviliho a stal se dvojnásobným šampionem.

Ovšem čím Bartoš vyvolal rozruch, byla vzpomínka z dětství, která – jak se ve výsledku mylně domníval – jej s olympijským vítězem Krpálkem měla pojit. „Lukáše si pamatuji z dob, kdy jsme se spolu prali v mladších žácích,“ vzpomínal politik, který Krpálkův úspěch a kariéru sleduje od jeho začátku. „Vždy mu fandím,“ dodal s tím, že palce bude držet i druhému českému judistovi, Davidu Klammertovi.

Svůj příspěvek však posléze smazal. Mezi Bartošem (*1980) a Krpálkem (*1990) je totiž desetiletý věkový rozdíl. Když ne Bartoš, tak ostatní uživatelé si dobře spočítali, že pokud starší Bartoš byl tehdy v mladších žácích ve věku 12 až 14 let, pak se musel prát s tříletým Krpálkem.

„Úplně ten souboj vidím, to muselo být o prsa,“ zaznívaly ze strany diskutérů nekončící ironicky výsměšné narážky na adresu Ivana Bartoše.

V důsledku toho během chvíle vznikla i řada vtipů a kreativních počinů. Některé vyobrazovaly dvojnásobného olympijského vítěze Krpálka jako oběť šikany Ivana Bartoše, a v rozhovoru pro ČT24 mu vkládaly do úst slova: „Když mě v deseti letech soustavně šikanoval dredatý starší hoch, rozhodl jsem se, že budu silným bojovníkem. To mě dovedlo až na vrchol.“

Lidé se pak dožadovali, aby Bartoš popravdě vysvětlil, zda se jeho příběh s Krpálkem skutečně zakládá na pravdě. „To, jak jste se chlubil, že jste se spolu s panem Krpálkem prali v mladších žácích, už zase není pravda?“ reflektoval přispěvatel do diskuse Pavel Michera fakt, že Bartoš příspěvek ze své zdi nakonec bez vysvětlení odstranil.

„No nemůže být..., protože pan Krpálek je o 11 let mladší, a vy zase lžete. A pak ty svoje lži dementujete, že to nikdy nikdo neřekl a je to zlá kampaň proti Pirátům... Jste k smíchu,“ usoudil Michera a vzkázal, že na podobném principu funguje celá Bartošova partaj.

Micherovi se pak jal Bartoš celou situaci vysvětlit jako velký omyl.

„Je to trochu jinak. Včera jsem to řešil s klukama z Jablonce. Někde 2015–2016 (když jsem začal zase makat, běhal 10 km a chodil denně cvičit) jsem dal čtvrteční otevřený randori na Folimance (a i když mě šetřili, dostal jsem velký klepec), na mě někdo hlásil: Čus předsedo, vzpomínáš, jak jsme se škrtili v mladších žácích? Což je 30 let dozadu,“ líčil Bartoš.

Z této situace prý nabyl přesvědčení, že jej oslovil právě šampion Krpálek: „Byl jsem přesvědčen, že to hlásil Krpálek. Což se ukázalo, že to tak být nemohlo, protože on by byl mladší žák a já junior. Judo jsem dělal do 18 let,“ připustil předseda.

„Proto jsem to smazal. Naopak pátrám, kdo mi to tedy tenkrát řekl. Lhát, a něco si blbě pamatovat – je zásadní rozdíl,“ bránil se Ivan Bartoš závěrem.



