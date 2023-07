Zase na vojnu? „Z toho mě vynechte,“ ozvalo se

reklama

Již příští rok by například Lotyšsko chtělo povolat všechny muže od 18 do 27 let na jedenáctiměsíční výcvik. Podle lotyšské ministryně obrany Inary Murniecové poskytuje Ukrajina jasný příklad toho, jak je důležité mít morálně odolné a dobře vycvičené obyvatelstvo, které by bylo připravené zatlačit zpět agresora. Mladí Lotyši se však do profesionální armády nehrnou, konsenzus nepanuje ani nad potřebou zavést brannou povinnost.

S výcvikem branců začaly již v minulosti Švédsko, Dánsko i Norsko. O případných odvodech se pak podle serveru iDnes.cz debatuje v Polsku i v Německu.

„Byli byste vy pro takovýto krok i u nás? Kupříkladu na (smysluplně využité) 2 měsíce, věnované základnímu ovládání zbraně, zdravotní přípravě, pohybu v terénu, topografii apod?“ zeptal se s odkazem na článek na serveru iDnes. cz bezpečnostní instruktor Pavel Černý. Převážná odpověď diskutérů zní ano.

Na twitteru se pak k tomuto tématu rozepsal učitel VŠE Tomáš Šalomon. „Z tohohle mě prosím pěkně vynechte. Riskovat jsem ochoten pro svou rodinu, ale ne pro tuto ani jakoukoliv jinou vládu. Obrana je služba, kterou od vlády draze kupujeme, tak ať si to laskavě nějak zařídí. Vyčpělé vlastenčení 20. století je snad už za námi,“ poznamenal. Po bouřlivé diskusi, v níž se mnohokrát zapojoval, dodal: „Debata se nám rozjela, to bylo cílem. Chtěl jsem poukázat na to, že žijeme v době, kdy čím dál víc lidí má dva i více pasů, pohybuje se globálně sám i jeho majetek, takže loajalita k jedné zemi/vládě je už prostě překonaná a čím dál víc nahrazovaná vztahem klient/dodavatel.“

Chtěl jsem poukázat na to, že žijeme v době, kdy čím dál víc lidí má dva i více pasů, pohybuje se globálně sám i jeho majetek, takže loajalita k jedné zemi/vládě je už prostě překonaná a čím dál víc nahrazovaná vztahem klient/dodavatel. https://t.co/KOH3raMptR — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) July 10, 2023

