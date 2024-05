Zaseklí eurohujeři. S nimi není žádná debata. Sprcha na oslavu 20 let v EU

reklama

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda se zamyslel nad naším členstvím v Evropské unie. „Pro Česko a jeho ekonomiku členství v EU znamená zejména to, že naše země patří k bloku zemí, který je globálním hráčem. Těžko by globálním hráčem byla ČR sama o sobě,“ napsal Kovanda na twitteru. Podle Kovandy je pro republiku dobré, že může spolurozhodovat o tom, kam globální hráč, jakým unie je, bude směrovat. „Na tom, kam se tento blok zemí ubírá, se navíc Česko může podílet a spolurozhodovat o něm, byť je otázka, do jaké míry. Zmínil i to, že ČR z rozpočtu unie získala více než bilion korun na rozvoj. To, jak jsme ho využili, například v porovnání s Polskem, už je věc vnitrostátní politiky.

Česká republika přejímá většinu své legislativy z Evropské unie. To vede k ovlivňování prakticky všech aspektů života společnosti. „Je tedy zřejmé, že členství v EU více či méně proměňuje všechna odvětví a oblasti života. Obecně je patrný nárůst byrokracie, ale také třeba rozsáhlá dotační agenda spojená s čerpáním peněz z fondů EU,“ z té získáváme velké množství prostředků. Zároveň s tím ale přichází i více regulací a zásahů do života. „Markantně zesílila také regulace mnoha oblastí lidského života, například ta spojená s environmentálními ohledy, s mediální nálepkou Green Deal,“ uvedl Kovanda s tím, že takové regulace zásadně zasahují do páteřního průmyslu ČR, do automobilového.

„Regulace v oblasti třeba automobilové výroby už jsou dnes tak rozsáhlé, že ohrožují její vlastní ekonomickou rentabilitu. Jedná se například o přísné emisní limity a testy, které vážně ohrožují i kondici českého automobilového průmyslu,“ napsal Kovanda a položil si otázku, zda by to bylo jiné, kdybychom v unii nebyli. „Je ovšem otázka, do jaké míry bychom zůstali tohoto vývoje ušetřeni, pokud bychom setrvali mimo EU. Pokud by totiž měly u nás vyráběné vozy na tamním trhu uspívat, stejně by ony normy musely splňovat,“ uvedl ekonom a dodal, že na evropský jednotný trh vyvážíme přibližně 85 % zboží a nemáme žádný srovnatelný trh, kam bychom svou výrobu mohli nasměrovat. Evropská unie citelně zvedla naši ekonomiku, ovšem zahltila ji i regulacemi a byrokracií, které prosperitu nahlodávají.

„Mnozí z těch, kteří czexit – správně – odmítají, současně sklouzávají k jakési ideologické předpojatosti. Odmítají připustit vlastně jakoukoli stinnější stránku evropské ekonomické integrace. Činí tak mnohdy zjevně s dobrým úmyslem, aby zdůrazněním některé její slabší stránky zbytečně nenahrávali extrémním kritikům EU či přímo stoupencům czexitu. Jenže máloco je černobílé jako šachovnice, a tak je jejich dobrý úmysl další příslovečnou dlaždicí na cestě do czexitového pekla. Tím, že líčí evropskou ekonomickou integraci pouze ‚bíle‘ a odmítají připustit její ‚šedé‘ či dokonce ‚černé‘ momenty, se z nich nejen v očích stoupenců czexitu stávají eurohujeři. Jakmile ve veřejné debatě takovou nálepku dostanou, ztrácejí svůj kredit a končí u přesvědčování přesvědčených. To je velká škoda,“ je přesvědčen Kovanda.

Od doby našeho vstupu na jednotný trh unie stoupl náš vývoz na tento trh dvojnásobně. Stále vyvážíme přes 85 % zboží právě do zemí EU. Připravit se dobrovolně o přístup k takovému trhu by byla ona střelba do vlastní nohy, myslí si Kovanda. A chválí obhájce našeho členství, že právě tuhle otázku hájí. „V tomto mají odpůrci czexitu pochopitelně naprostou pravdu,“ napsal na twitteru.

Ale jakmile dojde na nevýhody našeho členství, přemění se racionální obhájci na fanatické ideology. „Jenže když dojde na otázky jiné, pravdu mnozí z nich náhle nahrazují ideologií,“ napsal Kovanda a pustil se do tématu eura, kteréžto se v posledních měsících stává pro proevropské politiky otázkou číslo jedna. „Pravdou – z jejich hlediska nepříjemnou – je totiž třeba také to, že jednotná měna euro za současných podmínek nemusí nijak přispívat k prosperitě České republiky.“

Ekonom zkonstatoval, že otázka i hodnota eura se od našeho vstupu v roce 2004 podstatně změnila. „Eurozóna se od roku 2004, kdy se Česko vstupem do EU zavázalo euro přijmout, celkem zásadně proměnila – a proměňuje. A měla by se tedy vyvíjet i diskuse o euru,“ je přesvědčený Kovanda.

A poukázal na naše východní sousedy. Na Slovensko. Slovensko přijalo jednotnou evropskou měnu euro k 1. lednu 2009. Nyní Slovensku ratingová agentura snížila rating na úroveň roku 2005. „Jak to nejnověji demonstruje loňské prosincové zhoršení ratingu Slovenska agenturou Fitch na nejhorší úroveň od října 2005 – tedy od doby, kdy Slovensko mělo ještě před přijetím eura, a dokonce před vstupem do ‚předpokoje‘ eura,v systému ERM II. Vskutku, Slovensko má dnes – s eurem – horší rating, než když ještě platilo svojí korunou, a dokonce ještě ani nebylo zapojeno do předvstupního mechanismu pro přijetí eura!“ ukazuje Kovanda a zároveň mluví o dalších zemích, kterým padá rating i přesto, že mají euro.

Podle agentury Fitch je jen pět zemí eurozóny s lepším ratingem než má ČR. „Již jen pět z dvaceti zemí eurozóny má podle agentury Fitch lepší rating než Česko. Jedná se o Německo, Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko a Finsko,“ zmiňuje Kovanda a dokládá, že eurozóně jako celku se zvedají dluhy a klesá rating dlouhodobě. A kdybychom byli součástí eurozóny, poneseme náklady za ostatní země. „Dluhová zátěž této měnové unie neustále narůstá – a její souhrnný rating se ruku v ruce s tím zhoršuje – přičemž přímé náklady s tím spojené by v případě přijetí eura neslo i Česko.“

A ukázal, jak strmě padá „hodnota“ eurozóny v poměru k České republice. „Když Česko dnes přesně před dvaceti lety, 1. května 2004, do EU vstupovalo, mělo dle Fitche celkem 100 procent členských zemí eurozóny, včetně Řecka, lepší rating než ČR. Nyní, po loňském zhoršení ratingu Francie, už je to jen 25 procent zemí eurozóny,“ zdůraznil Kovanda. Jednotná měna už není elitní klub, jak tomu bylo před dvaceti lety. „Eurozóna dnes již není elitním klubem, jakým bývala třeba právě roku 2004, kdy Česko do EU vstupovalo,“ napsal ekonom.

A ukázal na černobílé vidění některých politiků, kteří přesto slepě razí cestu přijetí eura. Naposledy se k přijetí eura hlásil ve svém projevu k výročí vstupu České republiky do EU prezident Petr Pavel. Stejně jako ve svém novoročním projevu. A ukázal pohrdání těchto politiků Českou republikou. „Jenže tuzemští politici, ale i mnozí veřejní komentátoři, pokud jsou vůbec schopni k euru zaujmout alespoň trochu zevrubnější a promyšlenější stanovisko, jako by se zasekli v době před dvaceti lety. Takové zatuhnutí v minulosti je stěžejním důvodem oné plytkosti celé diskuse o euru. Euro je viděno jako všelék na rozličné neduhy – je to přece měna elitního klubu a Česko je postkomunistická, zaostalá země!“ napsal na twitteru Kovanda a ukázal, jak tito politici přemýšlejí.

„Bez hlubší analýzy tak dnes stoupenci eura tvrdí třeba to, že by s ním Česko neprocházelo tak mimořádně vysokou inflací jako loni či předloni. Ale o co zastánci eura tento svůj názor – předkládaný navíc často jako danost, o níž se snad ani nepochybuje a nediskutuje – opírají? Vždyť jakmile by měli tuto údajnou danost podepřít alespoň trochu validním argumentem, ocitnou se v úzkých. Proto právě celá diskuse o euru ‚raději‘ končí jen u povrchních výkřiků, které jsou nehodné snad i branže politiky, tedy branže nutně zjednodušených hesel a zkratek,“ popsal Kovanda myšlenkové pochody českých elit.

České členství v EU má své plusy i minusy, czexit by se ale nevyplatil. Eurozóna již z hlediska Česka není elitním klubem jako před dvaceti lety



A volá po racionální debatě, kde by se mluvilo nejen o výhodách, ale konstruktivně i o nevýhodách. „Ti, kdo vyzdvihují plusy, zatímco bagatelizují minusy, prokazují svému cíli, jímž v extrému je odvrácení czexitu, medvědí službu,“ myslí si Kovanda. A jak by ta diskuse měla vypadat? „Stačí připustit, že evropská ekonomická integrace má své minusy. Ale jedním dechem je přitom třeba dodat, že tyto minusy jsou více než vyváženy plusy, které podstatným způsobem pramení z našeho hladkého přístupu na jednotný vnitřní trh. Je to pravda. A proto je to přesvědčivější než falešné malování evropské ekonomické integrace buď jen na černo, nebo jen na bílo. Pravda zkrátka není černobílá,“ uzavřel své zamyšlení ke dni 20. výročí našeho vstupu do Evropské unie ekonom Lukáš Kovanda.

