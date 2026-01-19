Zaslouží poslankyně Demetrashvili nafackovat? Rajchlovo přání vyvolalo křik

Nedávné výroky Andreje Babiše na adresu mladých poslankyň Pirátů, které pronesl během jednání Poslanecké sněmovny a jimiž je vyzýval ke vstupu do hnutí ANO, vyvolaly ostrou politickou reakci. „Zbavte se toho vedení. Přijďte ke mně,“ řekl Babiš směrem k lavici poslankyň Pirátů. „Já vás naučím, jak běží život. Já vám to vysvětlím. Máme Mladé ANO, můžete vstoupit,“ nabádal Pirátky, které označil za úžasné a vzdělané.
Kriticky se ve Sněmovně k Babišovým slovům později vyjádřila poslankyně Pirátů Katerina Demetrashvili, která pro média odsoudila Babišovo vystupování. Ve svém vyjádření mimo jiné uvedla, že premiér je podle ní „oplzlý stařec“, který znevažuje ženy i mladé lidi.
Její výroky poslanec Jindřich Rajchl označil za výraz generační neúcty a útok na starší lidi. „Pamatuji si ještě doby, kdy mladí lidé ctili ty starší a nikdy by je ani nenapadlo vypustit z pusy podobnou drzost, jakou vyplodila ve své obarvené hlavě tato pirátská poslankyně,“ napsal s tím, že „nejdřív by je totiž zfackovala hanba a pak jejich táta“.
Následně doplnil, že nechápe, „kde jsme po té cestě k té úžasně tolerantní společnosti adorující všechny existující i smyšlené úchylky tohoto světa ztratili úctu k těm, kteří si ji díky svému věku a životním zkušenostem zaslouží stokrát víc než tito nevycválaní frackové, kteří za svůj život tak maximálně zvládli mávat duhovými vlajkami mezi úchyly na Prague Pride“.
Zdůraznil přitom, že podle něj samotné mládí není žádnou hodnotou ani zásluhou. „Mládí není žádná zásluha. Je na každém mladém člověku, aby si respekt nejprve svou prací a přístupem zasloužil,“ dodal.
Ve svém vyjádření se tvrdě vymezil také vůči Danuši Nerudové, kterou označil za symbol politického oportunismu. „Divadelní kousky Danuše Nerudové a jí podobných oportunistických kariéristů, kteří mladé lidi adorují jen proto, aby jim dali hlasy, já opakovat nebudu,“ napsal.
Svůj komentář pak zakončil vzkazem: „Pár facek jim dát nemůžu, nejsem jejich táta. Ale pár ostře mířených slov jim adresovat zcela jistě zvládnu. Takže slečno Demetrashvili, pokud je pro vás Andrej Babiš ‚oplzlý stařec‘, tak vy jste pro mě přidrzlá, namyšlená nána.“
Rajchlova slova někdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš označil za nepřijatelná a obrátil se přímo na vládní politiky: „Útok na pirátské poslankyně pokračuje. Zatímco premiér Andrej Babiš láká jako sugar daddy vysokoškolsky vzdělané ženy a matky od rodin k sobě na Úřad vlády, aby jim vysvětlil, co je život, poslanec Rajchl (známý také z pornofilmů) vyzývá k tomu, že se mají mladé poslankyně mlátit?! Důrazně vyzývám vládní politiky, aby se začali chovat jako slušní chlapi, a ne jako burani v hospodě, kteří obtěžují naše poslankyně,“ uvedl ve své reakci.
Na jeho výroky naznačující „fackování“ mladých poslankyň navázal na sociální síti Facebook také imunolog, biochemik a profesor patologie Zdeněk Hel. Ten Bartošovo vyjádření citoval a ke kritice Rajchlových slov doplnil: „Mám dvě krásné, úžasné a nadané děti. Jako univerzitní profesor potkávám mladé, talentované a empatické studenty každý den. Je to jedna z mých největších radostí. Na základě svých zkušeností jsem přesvědčen, že mladá generace je ve skutečnosti chytřejší, vnímavější, odvážnější a vzdělanější než všechny generace předchozí. Je v nich zobrazena naděje naší budoucnosti,“ napsal.
V závěrečné části svého příspěvku pak reagoval přímo na způsob, jakým Rajchl o mladých lidech a poslankyních mluvil. „Ti, které vy nazýváte ‚nevycválanými fracky‘ a chcete je bít, vás a vám podobné vymažou z historie lidstva,“ dodal Zdeněk Hel.
Do rozprouděné debaty kolem výroků Jiřího Rajchla vstoupil také aktivista Antonín Pašma, spoluzakladatel iniciativy Štít demokracie. Prohlásil, že Rajchl podle něj systematicky útočí na ženy, které s ním nesouhlasí, a označil ho za „obyčejného sraba“, jehož nenávistné výpady podle něj často připomínají spíš lynč než politickou kritiku. A v této souvislosti mu také vzkázal: „Jindřichu, zaprvé – žádné z nich by ses nemohl dotknout, a i kdybys jejich otcem byl, je to totiž trestné. A zadruhé – začni se chovat jako chlap a přestaň napadat ženy, které s tebou nesouhlasí. Tady nejsme v Rusku.“
Koho výroky Jiřího Rajchla na adresu mladých pirátských poslankyň nenechaly chladným, byla i poslankyně Michaela Šebelová z hnutí STAN: „Člověk typu a morálního profilu pana Rajchla nemůže nikoho urazit. Po jeho dnešních nehorázných výrocích na adresu Kateriny Demetrashvili zřejmě ale můžu být ráda, že aspoň nikoho nevyzývá, aby mě propleskl,“ napsala.
Na konec svého vyjádření pak upozornila i na absenci reakce ze strany vládní koalice. „Mimochodem, zatím jsem si nevšimla, že by se proti tomu kdokoliv z koalice vymezil. Nová norma? Doufejme, že ne,“ dodala Šebelová.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.