Zastírací manévr? Fiala tvrdí, že vojáky na Ukrajinu nepošle. Muž zkušený válkou tuší něco jiného

Obrtel je předsedou iniciativy Národní domobrana, která se účastnila zemědělských protestů v Praze před dvěma týdny, konkrétně odpolední demonstrace na Malostranském náměstí. Národní domobrana je od té doby v hledáčku policie, která prošetřuje možný přestupek proti zákazu nošení armádních uniforem lidí mimo aktivní vojenskou službu. Proti nošení uniforem Národní domobranou se ohradila na sociálních sítích dokonce i Armáda ČR.

„To jsou nepodložená tvrzení, tahle situace už tady byla v minulosti několikrát a bojovali jsme s tím už v roce 2016. Tehdy jsme měli na stejnokrojích nějaké insignie, které opravdu mohly připomínat armádní uniformu, ale od té doby jsme se poučili a splnili jsme všechno, co tehdy policie požadovala. Takže ten humbuk je úplně zbytečný, je to, jako kdybychom nosili stejné rifle jako armáda, když to tak přirovnám,“ vysvětloval Obrtel v pořadu Aby bylo jasno.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Národní domobrana podle něj vznikla vlastně proto, že aktivní zálohy jsou od roku 2016 po změně zákona v zásadě pobočníkem Armády ČR, která je může vyslat třeba na zahraniční mise. „My tak cítíme, že území České republiky není nikým chráněno a bráněno, a tak chceme fungovat vlastně jako druhá aktivní záloha a spolupráci s armádou se nebráníme. Ale určitě nijak nezneužíváme její symboly, jak tvrdí, opakuji, že nemáme shodné insignie, je to jako porovnávat jablka a hrušky,“ dodal Obrtel.

NATO podle něj mělo zaniknout spolu se zánikem Varšavské smlouvy. „Tam už pro jeho existenci nebyl důvod. A rozšiřování Aliance o další členy, jako jsme byli v roce 1999 my, Polsko a Maďarsko a později další, to byl zárodek pro dnešní konflikt na Ukrajině. Bylo to postupné dobývání území blíže k ruským hranicím, a to se projevilo zejména po přístupu Albánie, Černé Hory a dalších,“ prohlásil Obrtel.

Ten dále přednesl, jaký by mohl být další vývoj konfliktu na Ukrajině. „Tak ukrajinský konflikt je podle mě v zásadě u konce kvůli ruské převaze a jedna z variant je, že Západ nenechá Ukrajinu padnout a půjde do otevřeného střetu s Ruskem. O tom se otevřeně mluví v Pentagonu i u britských sil a vezměme si třeba našeho generála Karla Řehku, který pořád mluví o mobilizaci a povinných odvodech. Západ cítí, že jiné cesty už moc není. Ale na ukrajinských životech jim nezáleží, jde jen o mocné muže, kteří tu válku objednali a mají z ní prospěch,“ řekl Obrtel.

„Ukrajinský národ se nechat zneužít, zotročit ve prospěch zájmů Západu, Ukrajina už dnes opravdu škodí jen sama sobě a jde tady o bytí a nebytí toho státu. Přeju si, aby se tomu už ten ukrajinský národ vzepřel a zabránil dalším statisícům obětí. Je kolem toho ale u nás velká hysterie dodávat další a další železo a nutit Ukrajinu nadále bojovat,“ pokračoval bývalý armádní důstojník.

Fotogalerie: - Výcvik vojáků na Ukrajině

Na summitu v Paříži minulý týden Emmanuel Macron nevyloučil zapojení vojáků NATO na Ukrajině, což mimo jiné odmítl i premiér Petr Fiala. Obrtel ale varuje, že může jít jen o zastírací manévr. „Překvapilo mě, že premiér Fiala odmítl možnost vyslání českých vojáků, já bych od něj a ministryně obrany Černochové a generála Řehky popravdě čekal něco jiného, ale on to může taky být jen vypočítavý tah. Nebylo to totiž tak jasné stanovisko jako třeba od premiéra Fica. K tomu celému je takový hezký slogan, že Fico chtěl z Paříže přivézt mír, ale Fiala nám přivezl válku. Takže od Fialy to může být tah, že v první chvíli to sice zavrhne, ale už teď jsou státy, které s Macronem souhlasí, jako Litva a Estonsko a je možné, že za pár dní i Fiala své stanovisko změní. Tomu bych se vůbec nedivil,“ dodal předseda Národní domobrany.

