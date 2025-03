Zatajeno a odhaleno v Británii: V roce 2020 se vědělo, že covid je z laboratoře

Labouristický ministr pro vědu Lord Vallance čelí tvrdé kritice, protože v roce 2020 jako hlavní vědecký poradce vlády Borise Johnsona popřel informace tajných služeb, které poukazovaly na původ covidu v čínské laboratoři ve Wu-chanu.

Podle informací deníku Daily Mail byla na začátku epidemie v březnu 2020 tehdejšímu premiérovi Borisi Johnsonovi předána utajovaná dokumentace, kterou vypracoval tehdejší šéf MI6 Richard Dearlove.

„Je nade vší pochybnost jisté, že covid-19 byl zkonstruován ve Wu-chanském virologickém institutu,“ stálo ve zprávě od MI6.

Spis označený jako „tajné – pouze pro oči příjemce“ tvrdil, že Peking prosazuje falešnou verzi, že virus pochází ze zvířecího trhu. Ve spisu, který sestavila skupina významných akademiků a odborníků na zpravodajské služby se dokonce uvádělo, že Čína zpětně manipulovala se vzorky viru, aby dodala klamu na věrohodnosti.

Tento argument však odmítl Lord Vallance, který byl během pandemie známou tváří, neboť doprovázel premiéra Johnsona na všech tiskových konferencích ohledně pandemie covidu-19. „Boris sám byl přesvědčen argumenty zprávy. Ale převážila váha vládního vědeckého establishmentu, který se již přihlásil k čínskému příběhu,“ tvrdí bývalý šéf MI6 Dearlove.

Za vším měl být právě Vallance, který teorii o úniku z laboratoře popíral, aby uklidnil čínskou vládu. „Boris opakovaně žádal zpravodajské agentury, aby se více zabývaly původem covidu. Zdálo se mu prostě příliš velkou náhodou, že se zmutovaný virus covid objevil ve městě, které shodou okolností disponuje jednou z mála laboratoří na světě, jež mutované viry covid konstruuje,“ vzpomíná zdroj z okolí tehdejšího premiéra.

„Velmi ho zarazilo, že vědci, zejména Patrick Vallance, o této možnosti odmítali byť jen uvažovat. Zeptal se znovu poté, co dostal Dearlovu zprávu, ale vědecké agentury opět přišly se stejnou odpovědí a Dearlova zjištění výslovně negovaly,“ tvrdí zdroj, že cílem nejspíše byla ochrana financování výzkumu ze strany Pekingu a snaha nedráždit čínský režim.

Podle Johnsona za tím ale mohla být i snaha vědců ochránit názor veřejnosti na práci vědců jako takovou. „Boris si myslí, že je možné, že se vědcům teorie úniku z laboratoře nelíbila, protože se obávali nepřátelství veřejnosti vůči vědě. Nechtěli příběhy o frankensteinovských virech, které by znamenaly ohrožení financování výzkumu. Myslí si také, že byli nervózní z toho, že by mohli urazit své mezinárodní partnery. Je zřejmé, že teorie o úniku z laboratoře byla pro Čínu hluboce trapná a bolestivá. Znamenalo to, že neschopnost někoho ve Wu-chanu způsobila miliony mrtvých a škody ve výši 16 bilionů dolarů po celém světě,“ říká zdroj z okolí bývalého premiéra Johnsona.

„Oni to opravdu nechtěli říct. Peking nemilosrdně trestá každého, kdo řekne něco nepřátelského nebo neuctivého vůči Číně. Vědci byli zjevně nervózní z toho, že by mohli vyvolat škrty v obrovských čínských investicích do akademického výzkumu všeho druhu,“ dodává zdroj.

Lord Vallance se k tématu odmítl vyjádřit a mluvčí současné labouristické vlády pouze uvedl: „Spojené království nadále podporuje Světovou zdravotnickou organizaci v jejím probíhajícím odborném zkoumání původu COVIDU-19 a usiluje o důkladné, transparentní a vědecky podložené přezkoumání.“

Už dříve vyšlo najevo, že američtí vládní úředníci z patnácti federálních agentur již v roce 2018 věděli, že se wuchanský virologický institut snaží vytvořit koronavirus podobný covidu-19 v projektu s názvem DEFUSE. Ani jeden z těchto úředníků tento plán neodhalil veřejnosti a podrobnosti tohoto alarmujícího a nebezpečného výzkumu zatajili i po vypuknutí pandemie covidu-19, kvůli které zemřely miliony lidí po celém světě. Místo toho se v prvních měsících pracovalo s informací, že jde o virus přenesený na člověka z netopýrů.

Informován byl podle Fox News i Národní institut pro alergie a infekční nemoci (NIAID) Dr. Anthonyho Fauciho, který se později stal hlavní tváří koronavirových opatření ve Spojených státech. A co víc, Fauciho laboratoř ve Skalistých horách byla v návrhu z roku 2018 dokonce uvedena jako partner projektu DEFUSE.

Dokumenty také odhalily, že součástí původního plánu na vytvoření chimérických koronavirů byl i vědec Ian Lipkin, jehož laboratoř obdržela miliony dolarů od společnosti EcoHealth. Lipkin se později stal jedním z autorů odborného článku, který si objednali Fauci a šéf Národního zdravotního ústavu Francis Collins, aby vrhli stín na všechny, kdo tvrdí, že virus mohl pocházet z laboratoře. Lipkin přitom dobře znal návrh projektu DEFUSE.

Minulý týden se také objevily zprávy, že i německá zpravodajská služba Bundesnachrichtendienst (BND) již v roce 2020 došla k závěru, že s pravděpodobností 80–90 % došlo k úniku viru SARS-CoV-2 z laboratoře ve Wu-chanu. Tento závěr byl založen na zjištěních o experimentech zvyšujících funkčnost virů a opakovaných porušeních bezpečnostních předpisů v tamním institutu.

Podle informací deníků Die Zeit a Deutsche Welle byla tato zpráva předložena tehdejší kancléřce Angele Merkelové, ale nikdy nebyla zveřejněna. V roce 2024 byla tato zjištění sdílena s americkou CIA, která rovněž považovala teorii o úniku z laboratoře za pravděpodobnější, avšak s nízkou mírou jistoty.

Tato zjištění dávají za pravdu všem, kteří už roky bojují s nálepkou dezinformátorů. Například americký novinář Michael Shellenberger tvrdí, že po těchto zjištěních už se případ koronavirus může definitivně uzavřít, protože je zřejmé, kde byla od začátku pravda.

„Bývalý šéf britské zahraniční zpravodajské služby MI6 řekl Borisi Johnsonovi na začátku roku 2020, že virus covid unikl z laboratoře ve Wu-chanu. To znamená, že vlády USA, Spojeného království, Číny a Německa věděly pravdu, zatajily ji a šířily dezinformace. Případ je uzavřen,“ uvedl Shellenberger.

Jeho zprávu sdílela i novinářka Angelika Bazalová, která také roky bojuje za odhalení pravdy kolem epidemie covidu-19. „Takže to věděly nejen německé tajné služby, ale i britské tajné služby. Pořád si nepřipadáte, že z vás dělali blázny? A opravdu si myslíte, že na to měli právo? Vážně si myslíte, že demokratické státy mají skrze utajované informace řídit zpravodajští agenti a manipulovat politiky, médii a následně veřejností? To je ta demokracie, kterou si přejete? Tak to se asi neshodneme,“ má jasno Bazalová.

