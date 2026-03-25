Zatímco Macinka vystupoval v Maroku, Smoljak skřípal zuby v Senátu

25.03.2026 21:47 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Senátor David Smoljak (STAN) si veřejně postěžoval, že na jednání senátní mediální komise nedorazil nikdo z pozvaných zástupců vlády, a mluví o aroganci i nekompetenci. I když důvodem neúčasti ministra zahraničí je pracovní cesta v Maroku, Smoljak i tak situaci označil za bezprecedentní a vyzval vládu, aby respektovala strategické zájmy státu.

Zatímco Macinka vystupoval v Maroku, Smoljak skřípal zuby v Senátu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor David Smoljak

David Smoljak, předseda senátní komise pro sdělovací prostředky, tedy mediální komise, se na Facebooku ostře ohradil proti průběhu jejího jednání, kam podle něj nedorazil nikdo z pozvaných zástupců vládních institucí. „Na jednání o ohrožení financování zahraničního vysílání ČRo nedorazil z pozvaných vládních institucí vůbec nikdo,“ postěžoval si.

Senátor také konkretizoval, jakou odpověď od ministerstev obdržel. „Z Ministerstva zahraničí nám napsali, že pan ministr ani nikdo z jeho podřízených nebude mít čas, z Ministerstva kultury se omluvili na poslední chvíli,“ napsal.

V této souvislosti ale nebylo upřesněno, že ministr zahraničí Petr Macinka zahajuje dvoudenní návštěvu Maroka, která je zaměřená na ekonomickou diplomacii a jednání s marockými partnery. V Rabatu má jednat se svým protějškem a účastnit se podnikatelského fóra.

Na místě je spolu s ním i reportér ParlamentníchListů.cz.

Zároveň David Smoljak ve svém komentáři přidal velmi ostré politické hodnocení, které vztáhl zejména k části vládní koalice. „A svědčí to bohužel o naprosté nekompetenci a aroganci zejména zástupců menších koaličních stran, kteří sotva prolezli do Parlamentu, ale už se považují za pupek světa,“ vzkázal.

Následně vypomohl i přirovnáním, kterým chtěl celou situaci ještě více zesílit. „Organizátoři velkých sportovních nebo kulturních akcí často pobaveně vzpomínají, že největší problémy jsou vždy s těmi, co toho umu a talentu pobrali nejméně,“ poznamenal.

Práce komise i demokratických institucí podle jeho slov ale musí pokračovat bez ohledu na podobné komplikace. Celé své vyjádření pak uzavřel výzvou směrem k vládě. „Proto jsme včera vyzvali vládu, aby respektovala zákony i strategické zájmy České republiky a financování zahraničního vysílání ČRo zachovala,“ uzavřel.

Psali jsme:

Zahradil: S odchodem Trumpa to neskončí. Přichází něco většího
Vadim Petrov: Babiš se do toho opřel jako Trump. V Seznamu jsou aktivisté, ne novináři
Hrozba horší, než co Macinka napsal Kolářovi. Zbořil zesměšnil Milion chvilek
Senátor Smoljak: Nesourodá změť prohlášení a výkřiků ze strany vlády

