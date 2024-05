Závod F1, ale všichni vítali Trumpa. Následovala překvapivá výhra

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3008 lidí

Za Norrisem po závodě dorazil i bývalý prezident Donald Trump, který mu pogratuloval k vítězství. Před samotným závodem Trump zavítal do stáje McLarenu prohlédnout si vůz, který poté překvapivě zvítězil.

„Bylo mi velkou ctí vidět své přátele z McLarenu vyhrát závod Formule 1 v Miami. Byl to vůz, který jsem před závodem navštívil a podpořil. A to je to, co potřebujeme pro naši zemi – VÍTĚZSTVÍ!“ uvedl Trump na sociální síti Truth.

Někteří uživatelé dokonce naznačují, že právě díky Trumpově požehnání McLaren dokráčel k překvapivému triumfu.

„Vůz, který Trump navštívil, právě vyhrál Velkou cenu F1. Vše, čeho se dotkne, se promění ve zlato,“ stojí v jednom z komentářů.

Trumpova zastávka ve stáji McLarenu se navíc nesla v duchu pokračující kampaně před podzimními prezidentskými volbami, ve kterých Trump bude usilovat o návrat do Bílého domu. Zatímco Trump s červenou kšiltovkou s nápisem „Make America great again“ pochodoval před tribunami, lidé skandovali „USA, USA, USA“ a bývalý prezident jim ochotně mával.

JUST IN: Lando Norris gets his first Formula 1 victory and gets congratulated by President Donald Trump.



The win is McLaren’s first win in the United States since 2012.



Before the race in Miami, Florida, Trump was met by ‘USA, USA, USA’ chants while he was visiting the McLaren… pic.twitter.com/8b7vQViyz8