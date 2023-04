Zavolejte policii! Přišel koledovat. S pomlázkou se to utrhlo z řetězu

K velikonočnímu pondělí patří pomlázka. K této tradici však relativně nedávno přibyl další zvyk - stížnosti, jak je tato tradice zastaralá a barbarská. Sociolog Stanislav Biler například ve velikonočním komentáři rovnou píše, že tradice vypadá jako něco, co vymyslel Tálibán a že by ti, kdo se cítí ohroženi, měli na koledníky s pomlázkou zavolat policii. Novinářku Koukalovou toto téma už unavuje a senátor Hraba má podezření, že odpůrci tradice dobře vědí, že se většina lidí chová normálně.

Například ze strany Stanislava Bilera na A2larmu. „Zatímco narození Krista slavíme týráním a masakrem nebohých kaprů a tvrzením, že hromady zbytečných věcí nosí lidem spasitel narozený v chudobě, který hlásal skromnost, jeho zmrtvýchvstání ohlašuje mlácení žen, alkohol a čokoláda. Takhle si naději nepředstavují snad ani v pekle," stěžuje si sociolog na podobu, v jaké Češi slaví svátky.

Bilerovi vadí víc věcí. Například, že v pondělí jsou zavřené supermarkety, že ze Zeleného čtvrtku se stal den, kdy Češi masově konzumují zelené pivo. Poukazuje na to, že čeští bezvěrci mají více než polovinu svátků spojených s náboženstvím.

„Muži si koupí na benzinkách a v supermarketech spletené proutí, obráží s ním domy a mlátí ženy, protože jediná česká tradice je násilí na slabších převlečené za duchovno,“ brojí Biler proti tradici a vyvozuje z tohoto zvyku i to, že Česko nemá zakázané bít děti, nebo že proto není schválena Istanbulská úmluva.

„V těchto kulisách bloumají po návsích opilí muži se zahnutými klacky, šíří hrůzu a utrpení ve jménu někoho, v koho nevěří. A za dveřmi se klepou ženy, dívky i úplně malé holky, protože tradice se musí ctít, i když vypadají, jako by je vymyslel Tálibán,“ píše Biler a odvolává se na průzkum, podle kterého nemá velikonoční zvyky rádo 80 % žen.

„Je to nejspíš jedna z nejnenáviděnějších tradic v zemi. Kdyby něco takového někdo páchal na mužích, byla by dávno postavena mimo zákon a násilníky s pomlázkou by po ulicích naháněli těžkooděnci a rozháněla je vodní děla. Tak až vám někdo zaklepe na dveře, že přišel na pomlázku, zavolejte policii. Musíme nějak ověřit, jestli žijeme v právním státě, v němž jsou si lidé rovni, nebo pod kuratelou Tálibánu,“ doporučuje autor.

Kromě Bilera se osvětu rozhodla šířit také pirátská poslankyně Olga Richterová. „Tradice jsou krásná věc a k naší kultuře patří. Je ale důležité, aby jejich oslava byla dobrovolná a nikomu nezpůsobovala trápení. Při pomlázce se bohužel často stává, že ženy dostanou výprask proti své vůli. Nebo jsou šlehány tak hrubě, že jim zůstávají bolavé modřiny nebo šrámy. Koledníci se občas chovají nevhodně také kvůli posilnění alkoholem, kdy pak neznají míru,“ varuje.

„Tento problém se ale netýká jen žen. I spousta mužů nemá koledování v oblibě, protože se při něm necítí dobře. Dělají to jen kvůli společenskému tlaku. Řešení je jednoduché. Nedělat nic, s čím druhý nesouhlasí. A užít si Velikonoce tak, aby si je s námi mohli užít i všichni ostatní,“ dodává.

NE znamená NE i při pomlázce! ??

Tradice jsou krásná věc a k naší kultuře patří. Je ale důležité, aby jejich oslava byla dobrovolná a nikomu nezpůsobovala trápení.

Při pomlázce se bohužel často stává, že ženy dostanou výprask proti své vůli. Nebo jsou šlehány tak hrubě, že jim… pic.twitter.com/azI000APlx — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) April 8, 2023

„Loni jsem Velikonoce slavila ještě naposledy v Berlíně. Když jsem našim multi kulti sousedům vysvětlovala tradici s pomlázkou a používala slova jako šlehání/pruty/ženy, koukali na mě, jako bych pocházela odněkud z Mordoru - na jejich výrazy nezapomenu,“ svěřila se novinářka Veronika Jonášová.

Loni jsem Velikonoce slavila jeste naposledy v Berline. Kdyz jsem nasim multi kulti sousedum vysvetlovala tradici s pomlazkou a pouzivala slova jako slehani/pruty/ zeny, koukali na me jako bych pochazela odnekud z Mordoru - na jejich vyrazy nezpomenu ?? — Veronika Jonášová (@VeronikaJonov2) April 10, 2023

Že stěžování si na pomlázku přijde předvídala editorka Expres.cz Barbora Koukalová. „Šlehání větvema a prutama je starý pohanský zvyk, pak si ho přebraly římské lázně a v nějaké formě existuje dodnes. Nemá nic společného s toxickou maskulinitou, ale s rozprouděním krve v těle. A samozřejmě nechybí každoroční vopruzování s tímto tématem, které je druhé nejhorší od každoročního vopruzování se smrtí Tomáše Holého,“ vyjádřila se ke stížnostem.

A přidal se i senátor Hraba. „Ani Velikonocím se nevyhýbají kulturní války. Pod drobnohledem je tradiční česká pomlázka,“ varuje. A vyvrací, že by se jednalo o výprask. „Snad každý rozumný člověk ví, že pomlázka neslouží k výprasku, a pokud to někdo tak praktikuje, tak je prostě magor. Pomlázka je od slova ‚pomladit‘. Jemně a samozřejmě jen u těch, které o to stojí,“ vymezil se.

„Já si však myslím, že to ví i ti novodobí kazatelé, ale to by se jim nehodilo do krámu zavrhování tradic a věčného poukazování na jejich ‚špatnost‘. Stále věřím, že většina lidí jsou normální,“ dokončil myšlenku.

Ani Velikonocím se nevyhýbají kulturní války. Pod drobnohledem je tradiční česká pomlázka.



Někteří naznačují, že jde o nějaký „výprask“. Ne, snad každý rozumný člověk ví, že pomlázka neslouží k výprasku, a pokud to někdo tak praktikuje, tak je prostě magor. Pomlázka je od slova… pic.twitter.com/yipTlHdPjo — Zdeněk Hraba (@hraba_z) April 9, 2023

