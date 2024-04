Zavřou autorku Harryho Pottera? Ve Skotsku hrozí za „nenávist“ až sedm let

V dubnu vstoupil ve Skotsku v platnost kontroverzní zákon, jehož cílem je chránit menšiny před zločiny z nenávisti. „Tento návrh zákona je o ochraně lidí před sílící vlnou nenávisti, kterou v naší společnosti vidíme až příliš často," uvedl k tomu skotský premiér Humza Yousaf, jak informuje bruselský list Politico.

Zákony, které mají Skoty chránit před zločiny z nenávisti na základě rasy, zdravotního postižení, náboženství, sexuální orientace a transgenderové identity, již existovaly. Podle skotské vlády ale nebyly dostatečné. Nový zákon zavádí mimo jiné trestný čin „podněcování nenávisti" vůči skupinám s chráněnými charakteristikami, včetně důvodu věku, a zpřísňuje tresty.

Podle návrhu zákona může být osoba, která se chová k jednotlivci nebo s ním mluví způsobem, který by „rozumná osoba" mohla považovat za „ohrožující nebo urážlivý", potrestána maximálním trestem sedmi let odnětí svobody - ale pouze v případě, že se zjistí, že měla v úmyslu „podněcovat nenávist" vůči chráněné skupině.

Odpůrci zákona důrazně argumentují, že zákon by mohl potlačit svobodu projevu a donutit již tak napjatou skotskou policii, aby se zabývala záplavou oznámení o novém trestném činu. Ozval se například Elon Musk nebo spisovatelka J. K. Rowlingová, která již dříve čelila nepříjemnostem kvůli vyjádření o tom, že lidé mají pouze dvě pohlaví.

Nyní Rowlingová na síti X hypoteticky uvedla, co se stane, když transsexuály označí za muže. „Svoboda slova a přesvědčení je ve Skotsku v koncích, pokud bude přesný popis biologického pohlaví považován za trestný," varovala Rowlingová. „V současné době jsem mimo zemi, ale pokud to, co jsem zde napsala, bude podle podmínek nového zákona kvalifikováno jako trestný čin, těším se, že až se vrátím do rodiště skotského osvícenství, budu zatčena," dodala.

Její výrok už dokonce zkoumala skotská policie a Rowlingové prý za tato vyjádření žádný postih nehrozí.

Americký spisovatel a novinář Michael Schellenberger upozorňuje, že podle tohoto zákona o trestných činech z nenávisti mohou být lidé zatčeni za věci, které řeknou v soukromí svého domova. „Mohou být zatčeni za pouhou ,urážku'. A státním zástupcům stačí prokázat, že vaše podněcování nenávisti bylo ,úmyslné',“ varuje Schellenberger.

Podobné cenzorské snahy navíc podle něj probíhají i v mnoha dalších zemích, jako ve Spojených státech nebo v Evropské unii. „Představitelé EU zavádějí rozsáhlý systém cenzury internetu, který svou silou a rozsahem daleko přesahuje cokoli, o co se pokoušel komunismus nebo fašismus. A minulý týden evropští političtí představitelé nařídili svým zpravodajským a bezpečnostním agenturám, aby očernili všechny od německých zemědělců po konzervativní politiky jako ,napojené na Rusko',“ tvrdí Schellenberger

„Vlády Spojených států a EU pumpují obrovské množství peněz než samotné Rusko do ,nevládních' organizací, aby vedly vlivové kampaně zaměřené na očerňování obyčejných zemědělců a řidičů kamionů jako ,napojených na Rusko' a ,krajní pravici' a na ovlivňování voleb,“ říká americký novinář.

Občané těchto zemí ale přitom nepotřebují žádné „osoby napojené na Rusko,“ aby mohli protestovat proti vysokým cenám energií, nekontrolované imigrací nebo nedostatečné podpoře zemědělství. „Celý narativ o ,ruském vlivu', který přichází od evropských politiků a zpravodajských služeb, je v rozporu se skutečností. Je to starý politický trik, označit lidi s jiným názorem za napojené na znepřátelenou zemi. Je to také trik totalitářů,“ má jasno Schellenberger, že cílem těchto snah je ovlivňovat volby, jako ty letošní do Evropského parlamentu.

Samotný skotský zákon je ale podle Schellenbergera hnán dokonce skutečnou nenávistí. Stačí si poslechnout skotského premiéra Yousafa Humzu. Ten prý odsuzuje skotský establishment na základě rasových hledisek. „Proč nás tak překvapuje, že nejvyšší posty ve Skotsku obsazují běloši? Lord prezident - běloch. Každý soudce nejvyššího soudu - běloch!" řekl Humza.

„Humza naznačuje, že důvodem toho všeho je, že Skotové jsou rasisté. Skutečným důvodem však je, že 95 % Skotů jsou běloši. Skutečnost, že Humza, nebělošský muslim, je nejvýše postaveným skotským politikem, je známkou toho, jak nerasističtí Skotové jsou. To, že Humza dosáhl nejvyšší politické funkce ve Skotsku a trvá na tom, že důvodem, proč je tak vzácný, je to, že Skotové jsou rasisté, je samo o sobě nenávistné a patologické,“ je přesvědčen Schellenberger.

Takoví cenzoři jsou podle něj v útoku po celém západním světě. „Špatnou zprávou je, že cenzoři jsou v útoku a my v obraně. V USA, Evropě, Skotsku, Německu, Irsku nebo Kanadě se aliance vládních agentur, vládou financovaných think-tanků a korporátních médií dožaduje další cenzury, ať už prostřednictvím zákonů, jako je ten přijatý ve Skotsku, nebo prostřednictvím exekutivních opatření bezpečnostních agentur,“ varuje novinář.

„Dobrou zprávou je, že se začínáme vzpamatovávat. S hrdostí jsme zveřejnili vyšetřování, která odhalila vládní dezinformace a požadavky na cenzuru v Německu, České republice, Irsku, Kanadě a Brazílii. Tato vyšetřování odhalují stejnou sestavu postav, včetně zpravodajských a bezpečnostních agentur, mainstreamových zpravodajských médií a zdánlivě ,nevládních' organizací, které jsou shodou okolností hojně financovány vládami,“ upozorňuje Schellenberger a dodává, že jediným řešením boje s nenávistnými projevy není cenzura, ale naopak svoboda projevu.

