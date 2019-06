Zážitky z noční Sněmovny a jak to bude dál se Staňkem? Babiš to vše sepsal

Předseda vlády Andrej Babiš ve svém textu znovu s velkou dávkou nepochopení zdůraznil, že opozice se snažila vyvolat hlasování o nedůvěře a shodit vládu v době, kdy se naší zemi daří jako nikdy předtím. „Super nápad. To by lidi určitě ocenili. Voleb není nikdy dost, že jo,“ kroutí nad snahou opozice hlavou, i když všichni jsme věděli od začátku, že to k ničemu nebude. „Byl to doslova zabitý čas. Poslanci čekali na mikrofon jako ve frontě na maso,“ podotkl premiér.

„O půlnoci si jeden poslanec začal stěžovat na Twitteru, že se už nikdo na jeho krásně připravený projev v televizi asi nepodívá. Nakonec to trvalo 17 hodin. A fotografové si pořádně vychutnali každého, kdo to nedal a usnul na desce nebo kolegovi na rameni. Nedivím se jim. Výsledek? Nula. Ale aspoň mohla Alena Schillerová zrekapitulovat, jakou že vládu se to snažila opozice shodit,“ popsal krátce průběh jednání Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 21481 lidí

O největší rozruch se při jednání postarala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která za své vystoupení sklidila nejostřejší kritiku. Zde ministerský předseda zmínil, že souhlasí se Schillerovou v tom, že požadavky Maláčové ve výši dalších neuvěřitelných 11 miliard jsou prostě nereálné. „Je potřeba ten návrh probrat věcně a mít reálné představy, co jde a co ne,“ doplnil premiér s tím, že státní kasa je díky nim v lepším stavu, než byla kdy předtím, ale není bezedná.

Doslova jej prý šokovalo, že během čtvrtečního jednání Sněmovny hlasování o nedůvěře se dočkali z řad opozice také pochvaly. Postaral se o ni Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který vládu pochválil za aktivitu v podpoře vědy. „Sice si rýpl, že jsem ještě před pár lety byl velký kritik našeho výzkumu a že mě k tomu dostal až můj místopředseda v RVVI Karel Havlíček, ale jinak naši práci fakt ocenil,“ dodal spokojeně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ve Sněmovně museli prodělat šílenství, které trvalo do čtyř hodin ráno. Nemohli jsme jít spát, protože hned potom přišlo další kolo jednání s mobilními operátory,“ postěžoval si ještě premiér.

Všude na světě se podle Babiše lidé mýlí ve svém pohledu na svět a vše vnímají hůř, než jaké to je. „Protože, jasně, média píšou HLAVNĚ o tom negativním. A samozřejmě i u nás lidi situaci vnímají mnohem hůř, než jaká je, právě teď, když se máme za celou naši historii z bezpečnostního i ekonomického hlediska nejlíp,“ zdůraznil.

Krátce se zastavil i u schůzky premiérů zemí V4, kterou narychlo svolal do Prahy, aby probrali obsazení vrcholných pozic EU. Shodli se na kandidátech na post předsedy Evropské komise, kteří se nestaví k našemu regionu negativně. „Naše představa není, že to musí být někdo ze střední nebo východní Evropy, měl by ale rozumět našemu regionu. Ne spitzenkandidát za každou cenu,“ napsal a doplnil, že už za chvilku odlétá na mimořádnou Evropskou radu do Bruselu, kde už o tom budou jednat všichni premiéři evropských států.

Závěrem pak zmínil, že je v úterý čeká schůzka s prezidentem Milošem Zemanem, který kvůli tomu musel přerušit svou dovolenou. Společně budou řešit výměnu pana ministra Staňka, jelikož tím koaliční partner ČSSD podmiňuje setrvání ve vládě. „Ujistil jsem všechny, že udělám maximum, aby koalice pokračovala. Je to názorový spor pana prezidenta a sociální demokracie o personálním obsazení postu ministra kultury,“ uvedl s tím, že je běžné, že se prezident vyjadřuje k navrženému kandidátovi. Dělali to Havel i Klaus. „Chci, aby se to vyřešilo dohodou, a řeším to aktivně. Budu se snažit Zemana přesvědčit, že musím postupovat podle koaliční smlouvy,“ dodal premiér Babiš na závěr svého týdenního hlášení.

Psali jsme: „Já nejsem u výslechu tady, budu říkat, co budu chtít!“ V ČT se strhl konflikt mezi Babišem a Moravcem Schwarzenberg: Bylo by slušné, aby Babiš v reakci na demonstraci na Letné odstoupil. A Benešová také Zeman přerušil dovolenou v Novém Veselí. Vrací se do Lán řešit Staňka Premiér Babiš: Poslanci čekali na mikrofon jak ve frontě na maso

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab