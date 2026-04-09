Záznamy z toalety na benzince. Maďarsko a Ukrajina se nadále přou o zabavené peníze

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Maďarský premiér Viktor Orbán dal tehdy najevo, že zabavené prostředky vnímá také jako kompenzaci za to, že Ukrajinci nepouštějí přes své území ropovodem Družba ruskou ropu dál do Maďarska a na Slovensko.
Maďaři teď tvrdí, že se ohledně zabaveného ukrajinského bankovního vozu objevily nové skutečnosti. Skutečnosti, které mají dokazovat, že zabavené peníze byly součástí operace praní špinavých peněz. Mluvčí maďarské vlády Zoltan Kovacs se na sociální síti X rozepsal o tzv. „zlatém konvoji“.
„Vyšetřovatelé zjistili, že obrněná vozidla převážela čerstvě vytištěná eura a dolary, které nikdy nevstoupily do oběhu, spojené s více bankami včetně ukrajinské Oščadbank, stejně jako s polskými a na Gibraltaru založenými institucemi,“ napsal Kovacs.
A hned svou myšlenku rozvedl.
„Mezi důkazy patří video, které údajně ukazuje bývalého ukrajinského generála zpravodajských služeb při falšování dokumentů na toaletě čerpací stanice, zatímco jeho spolupracovníci diskutují o platbách souvisejících s korupcí. Tato zásilka zahrnovala přibližně 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a 9 kilogramů zlata s nejasným původem a účelem,“ napsal Kovacs.
Maďarská Národní daňová a celní správa (NAV) zdůraznila, že všechny informace získala v souladu se zákonem a požádala o mezinárodní spolupráci k šetření celé kauzy.
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 8, 2026
Hungary's National Tax and Customs Administration (NAV) disclosed new evidence regarding the recently opened criminal investigation into suspected money laundering linked to the so-called "gold convoy" transporting large amounts of Ukrainian cash and gold through…
Video, na které se odvolává NAV, uveřejnil ukrajinský server United24.
Sama Oščadbank tvrdí, že video, které zmiňuje Kovacs, vzniklo ve skutečnosti v roce 2025 a bylo zmanipulováno. Vzniknout mělo 10. března 2025 nedaleko Vídně. A příprava dokumentů až během cesty, která je na videu opravdu zachycena, probíhá běžně.
„Oščadbank oficiálně prohlašuje, že zveřejněné video bylo zfalšováno. Video obsahuje rozhovor mezi členy týmu. Maďarskému publiku byly k videu přiloženy titulky v maďarštině, do nichž přibylo slovní spojení ‚korupční peníze‘, které ale v audiostopě nenajdete. Právě na této speciálně přidané větě jsou založeny závěry NAV v souvislosti s tímto videem v případě nezákonného zadržování prostředků Oščadbank.
„Všechny tyto procesy jsou řádně zdokumentovány a zahrnuty do systému celních orgánů odesílatele (Evropské unie) a Ukrajiny. Originály dokumentů uvedených na videu jsou k dispozici a obsahují příslušná razítka celních orgánů Maďarska a Ukrajiny,“ uvedla také banka.
Nakonec banka upozornila, že hodlá získat zadržované finanční prostředky zpět.
Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tychyj oznámil, že ministerstvo pracuje na tom, aby se peníze dostaly na Ukrajinu.
„Maďarsko uneslo lidi a peníze, které se přesouvaly na základě mezinárodních dohod mezi Rakouskem a Ukrajinou a neměly s Maďarskem vůbec nic společného. Bohužel neexistují žádné hranice, které by Orbánova vláda nechtěla překročit,“ řekl Tychyj podle serveru Ukrajinská pravda.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
