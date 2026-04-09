Záznamy z toalety na benzince. Maďarsko a Ukrajina se nadále přou o zabavené peníze

09.04.2026 9:44 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Zlatý konvoj a praní špinavých peněz. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho kolegové tvrdí, že se dozvěděli nové informace o nedávném převážení peněz z Rakouska na Ukrajinu přes Maďarsko. Ukrajinská Oščadbank však tvrdí, že údajné důkazy, kterými disponuje maďarská celní správa, jsou zmanipulované.

Foto: ZLATO.CZ
Popisek: Zlato, ilustrační foto

Maďarské úřady na počátku března zastavily bankovní vůz banky Oščadbank. Pracovníky banky zadržely a převážené prostředky v hodnotě desítek milionů eur, dolarů a zlata zabavily. Pracovníci banky byli poměrně rychle propuštěni, ale zabavené finanční prostředky si maďarská vláda ponechala. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha tento krok označil za akt státního terorismu.

Maďarský premiér Viktor Orbán dal tehdy najevo, že zabavené prostředky vnímá také jako kompenzaci za to, že Ukrajinci nepouštějí přes své území ropovodem Družba ruskou ropu dál do Maďarska a na Slovensko.

Maďaři teď tvrdí, že se ohledně zabaveného ukrajinského bankovního vozu objevily nové skutečnosti. Skutečnosti, které mají dokazovat, že zabavené peníze byly součástí operace praní špinavých peněz. Mluvčí maďarské vlády Zoltan Kovacs se na sociální síti X rozepsal o tzv. „zlatém konvoji“.

„Vyšetřovatelé zjistili, že obrněná vozidla převážela čerstvě vytištěná eura a dolary, které nikdy nevstoupily do oběhu, spojené s více bankami včetně ukrajinské Oščadbank, stejně jako s polskými a na Gibraltaru založenými institucemi,“ napsal Kovacs.

A hned svou myšlenku rozvedl.

„Mezi důkazy patří video, které údajně ukazuje bývalého ukrajinského generála zpravodajských služeb při falšování dokumentů na toaletě čerpací stanice, zatímco jeho spolupracovníci diskutují o platbách souvisejících s korupcí. Tato zásilka zahrnovala přibližně 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a 9 kilogramů zlata s nejasným původem a účelem,“ napsal Kovacs.

Maďarská Národní daňová a celní správa (NAV) zdůraznila, že všechny informace získala v souladu se zákonem a požádala o mezinárodní spolupráci k šetření celé kauzy.

 

 

Video, na které se odvolává NAV, uveřejnil ukrajinský server United24.

Má to však háček.

Sama Oščadbank tvrdí, že video, které zmiňuje Kovacs, vzniklo ve skutečnosti v roce 2025 a bylo zmanipulováno. Vzniknout mělo 10. března 2025 nedaleko Vídně. A příprava dokumentů až během cesty, která je na videu opravdu zachycena, probíhá běžně.

„Oščadbank oficiálně prohlašuje, že zveřejněné video bylo zfalšováno. Video obsahuje rozhovor mezi členy týmu. Maďarskému publiku byly k videu přiloženy titulky v maďarštině, do nichž přibylo slovní spojení ‚korupční peníze‘, které ale v audiostopě nenajdete. Právě na této speciálně přidané větě jsou založeny závěry NAV v souvislosti s tímto videem v případě nezákonného zadržování prostředků Oščadbank.

„Všechny tyto procesy jsou řádně zdokumentovány a zahrnuty do systému celních orgánů odesílatele (Evropské unie) a Ukrajiny. Originály dokumentů uvedených na videu jsou k dispozici a obsahují příslušná razítka celních orgánů Maďarska a Ukrajiny,“ uvedla také banka.

Nakonec banka upozornila, že hodlá získat zadržované finanční prostředky zpět.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tychyj oznámil, že ministerstvo pracuje na tom, aby se peníze dostaly na Ukrajinu.

„Maďarsko uneslo lidi a peníze, které se přesouvaly na základě mezinárodních dohod mezi Rakouskem a Ukrajinou a neměly s Maďarskem vůbec nic společného. Bohužel neexistují žádné hranice, které by Orbánova vláda nechtěla překročit,“ řekl Tychyj podle serveru Ukrajinská pravda.

Psali jsme:

Vidlák: „Dubaj hoří. Ukrajinští generálové si nebudou mít kde užít nakradené prachy.“
Ivo Strejček: Americký otisk v nadcházejících maďarských volbách
Vance v Budapešti: Brusel ničí Maďarsko a chce ovlivnit volby
Už je to tu zase. Tlak na konec veta v EU

 

Zdroje:

https://t.co/1jMZiQ5G4c

https://twitter.com/zoltanspox/status/2041770966183825712?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.eurointegration.com.ua/eng/news/2026/04/8/7234982/

https://www.oschadbank.ua/news/ugorska-nav-falsifikuvala-video-ake-zaznacilo-ak-dokaz-u-svoih-nepravdivih-zvinuvacennah-osadbanku

Další články z rubriky

Neodbytný občan se ptal na platy v ČT. A začal spor

11:11 Neodbytný občan se ptal na platy v ČT. A začal spor

Občan z Valašska chtěl vědět, kolik bere management a redaktoři České televize. Narazil na odmítnutí…