Zbraní je na světě tolik, že by zničily dvě planety. Filozofka Hogenová varuje hlavně mládež

Rozhovor filozofky Anny Hogenové s Tomášem Lukavcem začal minutou ticha pro Lenku Šimůnkovou, tragicky zemřelou matku oběti předloňského masakru na filozofické fakultě v Praze. Profesorka Hogenová pak hovořila o duchovním rozměru lidské existence. „Člověk nemůže být jen racionální živočich. Musí být bytostí, která má schopnost vplouvat do dalších lidí a sdílet s nimi to, co je bolí. Proto je člověk živá bytost, která má řeč. My máme řeč a ta řeč je prodlouženou rukou naší tělesné ruky,“ řekla Hogenová. Přesah v člověku podle ní otevírá například umění.

Dále se rozhovor stočil k důležitému tématu letošního roku, který je volební. „Chtěla bych, aby lidé konečně prozřeli, aby volili ze svého nejhlubšího pramene, nikoliv jen z toho, co se jim líbí nebo co někde zaslechli, protože tentokrát opravdu jde o víc než kdykoliv jindy. Evropa trošku hnědne, to všichni víme. Potřebujeme do toho rozhodování vložit odpovědnost za budoucnost. Na planetě je tolik zbraní, že by se zničilo několik planet. A teď se různí politici kasají a připravují se jít do války. Tohle by měl každý člověk do toho svého rozhodování započítat. Jde totiž nejenom o přítomné životy. Jde o budoucnost, která by úplně přestala platit v podobě lidské,“ líčí Hogenová.

Strach a vztek hluboko ukrytý

Lidé podle ní hluboko ve svém svědomí mají strach. A z toho strachu se dopouštějí hysterie v podobě zlých výkřiků, které by možná za hodinu rádi vzali zpátky. V lidech je nahromaděný vztek, který si nemohou dovolit ventilovat v práci ani doma. Každá volba má nevyhnutelné následky a Čech už se dnes nerozhoduje pouze jako Čech, protože je bytostí celoplanetární. Když bude člověk volit a házet papírky se zakroužkovanými jmény do bedny, musí myslet na následky.

Co si vlastně můžeme slibovat od politiky? „Ti, kteří by funkci vykonávali tak, že by nás nepřibližovali k tomu, co se dnes objevuje jako možnost téměř reálná, tak to znamená, že musím dát hlas tomu člověku, u kterého se mi třeba i něco nelíbí, třeba jak vypadá nebo jak mluví nebo něco, ale vím, že sdílí se mnou mé strachy z budoucnosti a udělá všechno pro to, aby se to špatné nestalo,“ radí Hogenová. Jedním z druhů obětí podle ní je, že nebudeme prosazovat své ego, i když k tomu máme příležitost.

Profesorka Hogenová se svěřila, že autorům volebních modelů moc nevěří. „Poslouchám lidi, které bych chtěla zakroužkovat, protože jim mohu věřit. Mám ráda lidi hluboké, kteří jsou schopni dohlédnout do nevyhnutelné budoucnosti, která se teď před námi otvírá jako možnost a dost nás děsí. Člověk, který myslí jenom na prachy, to není dobré,“ zdůraznila a připomněla starověké Řeky.

„Oni řeknou – nejlepší vláda je aristokracie,“ uvedla a vysvětlila, že slovo aristokracie je vytvořeno z řeckých výrazů pro vládnout a nejlepší. „Ale kdo je nejlepší? Ten, kdo vůbec vládnout nechce, protože přijde o svůj klid, který miluje nadevše. V klidu prožívá harmonii s celkem světa, kterou umí v sobě zrodit. Nechce vstupovat do věčných hádek s někým a chodit k Moravcovi na ty kulaté stoly. Ta marnost nad marnost, která provází politické jednání, to je něco tak otřesného,“ objasnila filozofka, proč skutečně kvalitní lidé do politiky vstupovat nechtějí.

Vyhledává podle svých slov osobnosti, které „mají vhledy“. Jako příklad uvedla prof. Petra Druláka. „Ti, co jen lítají ode zdi ke zdi a shánějí nějaké body a to, jak mají mluvit, aby si někoho koupili pro ty volby, jsou mi odporní,“ zdůraznila Hogenová. Kvalitního politika lze podle ní poznat také tak, že se nebojí někdy šlápnout do louže.

Politika už dnes není o tom, co je pravdivé. Je pouze o technikáliích moci. „A to je na těch lidech odporné. Oni se to ani nesnaží skrývat. Jdou po metodách, které jsou marketingové, psychologicky podmíněné a vyrábějí svou osobnost pro kupce, kterým je volič,“ zdůraznila a uvedla, že těmto lidem se říkalo sofisté. Prodávají své hodnoty v uvozovkách, aby byli zvoleni.

„Jsou to kupci. Je to marketing, normální obchod, odporný, hnusný obchod. Původní polis starých Řeků nebyla založená na moci, ale na tom, co byl nejvyšší pól – z toho je také slovo polis – který vždy byl představován nejvyšším místem ve městě. Ten pól byl pólem neskrytosti, pravdivosti. Proto Řekové měli svůj areopág na nejvyšším místě, v Athénách pod Akropolí, kousek pod ní. Šlo jim o pravdivost, ne o moc. Dnes každý mluví jen o prostředcích, jak se dostat k moci. Tihle lidé v sobě nemají hloubku. Mají jen odvahu být drzí, aby je lidi nakonec zvolili. To je odporné,“ řekla filozofka.

Odpovídala také na otázku, jak mluvit s mladými lidmi, s nimiž se dnes špatně komunikuje. „Děti jsou napěchovány potřebou dobře a rychle si vydělávat peníze a užívat si. To je výsledek vzdělanostní filozofie posledních třiceti let. Znovu se opakují hlasy, že vzdělávat se má podle toho, co chtějí byznysmeni pro svůj byznys. Tohle je sice myšlenka, která je racionální, ale naprosto jí chybí přesah s pochopením počátků neustále se rodících. Děti jsou předpřipraveny pragmatickým způsobem myšlení jenom k tomu, aby se dostali na trh tak, aby z toho měly peníze. To je pro ně jediný smysl. Jak s nimi mluvit? Nejlepší je dostat je někam, kde budou vytrženi z každodennosti. Třeba dostat je na skálu, kde s nimi rodiče budou lézt. Tam i dítě, které si myslí, že všechno ví, se dostane do světa, o kterém vůbec neví, že tady je. Tam ze sebe setřese tu samozřejmost, že smysl má jen to, co slyší ve sluchátkách. Je třeba vytrhnout je z té samozřejmosti, ve které dnes žijí, a my jim k tomu tu cestičku ještě předpřipravujeme. Ať si hrábnou na dno a pak s vámi budou mluvit,“ slíbila filozofka Hogenová.