Češi dodali Bulharům poslední modernizovaný letoun

08.09.2025 13:35 | Monitoring

Zatímco většina pozornosti veřejnosti se v obranné politice zaměřuje na nákupy západních stíhaček nebo debaty o navyšování armádního rozpočtu, český letecký průmysl tiše, ale vytrvale posiluje své postavení v mezinárodních strukturách. Důkazem je aktuální zakázka pro bulharské letectvo: Společnost Aero Vodochody v srpnu dokončila generální opravu a částečnou modernizaci čtyř cvičných letounů L-39ZA Albatros, čímž završila projekt, který běžel od konce roku 2022.

Foto: archiv Aero Vodochody
Popisek: L-39ZA Albatros ze závodu Arero Vodochody

Bulharsko se i nadále spoléhá na českou leteckou techniku jako klíčový prostředek výcviku pilotů. Opravy motorů AI-25TL provedl státní podnik LOM Praha, čímž se potvrdilo, že české státní i soukromé subjekty dokážou společně realizovat náročné obranné projekty pro zahraniční klienty.

„Velmi si ceníme našeho dlouhodobého partnerství s bulharským letectvem a těšíme se na další podporu jejich kapacit v oblasti výcviku pilotů,“ uvedl Viktor Sotona, předseda představenstva a prezident Aera. Připomněl zároveň, že současná modernizace může být přirozeně následována přechodem na novou generaci výcvikových letounů v podobě L-39 Skyfox.

Právě Skyfox je nyní hlavní vývozní nadějí Aera. Letoun navazuje na odkaz původního Albatrosu, ale přináší významné technologické změny – digitální výcvikové prostředí, podporu metodiky LVC (Live, Virtual, Constructive), a schopnost připravit piloty na čtvrtou a pátou generaci stíhaček, jako jsou F-16, F-35 nebo JAS-39 Gripen. Skyfox má ale také schopnost plnit lehké bojové a průzkumné úkoly, což z něj činí více než jen cvičný stroj.

Letoun je vybaven pěti závěsníky s nosností 1,65 tuny, což umožňuje nesení různorodé výzbroje a výbavy. Díky provozní výdrži až čtyři hodiny se hodí i pro mise typu ISR – tedy sledování hranic, pobřeží nebo průmyslových oblastí. Výrobce zároveň tvrdí, že letoun nabízí nízké provozní náklady a životnost až 15 000 letových hodin.

Z českého pohledu je důležité, že Aero nabízí svým partnerům nejen hotový produkt, ale i možnosti technologického transferu a průmyslové spolupráce. Pokud by se Bulharsko rozhodlo přejít na Skyfox, může to otevřít prostor i pro zapojení tamního obranného průmyslu. Zároveň by se tím prohloubila spolupráce v rámci NATO – nejen technická, ale i výcviková.

Ačkoli Skyfox ještě není masově rozšířeným letounem, první kontrakty a zájem ze strany aliančních zemí napovídají, že Aero má šanci navázat na exportní úspěchy minulosti. Otázkou zůstává, jak dlouho bude Česká republika schopna udržet tempo v oboru, který čelí silné konkurenci z Koreje, Itálie nebo USA.

autor: Karel Výborný

