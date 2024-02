Zdechovský se smál Rakušanovi: Ukázalo se, kdo umí PR a kdo politiku...

reklama

Zástupci členských států Evropské unie se ve čtvrtek shodli na konečné podobě migračního balíčku, Češi se při hlasování zdrželi, jak to již dříve avizovala česká vláda. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se opřel do ministr vnitra Víta Rakušana (STAN) za to, že ignoroval jeho upozornění na chyby, které v migračním paktu jsou, uvedl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Neodpustil si zároveň rýpnutí do Rakušana, pro jeho kampaň, kterou rozzuřil koalici.

Poslanec Evropského parlamentu hovořil o tom, že na chyby v migračním paktu upozorňoval již od samého začátku. „Několikrát jsem proti tomu ostře vystoupil. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) mi potom naštvaně vzkazoval, že jsem dokument nečetl. Tvářil se jako borec, který to ví nejlépe. Nakonec se ukázalo, že neví a že tam opravdu ta slabá místa byla,“ řekl politik v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

Ministerstvo vnitra tvrdí, že konečná verze migračního paktu je méně ambiciózní a více byrokratická, zdržení Čechů v hlasování zdůvodnilo právě ústupky oproti předchozím verzím. „Poslední verze migračního a azylového paktu je ve svých navržených reformách současného systému méně ambiciózní, než ČR především v oblasti posílení ochrany vnějších hranic a zrychlení a zjednodušení azylového a návratového řízení očekávala,“ sdělil ČTK mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Právě administrativní zátěž vnímá Zdechovský jako velmi problematickou. „Ztotožnění lidí se nechalo na 12 týdnů, což je absolutní blbost a neskutečně dlouhatánská doba, která pomůže mafii ty lidi sebrat z migračních center a poslat je do Evropy,“ uvedl. Nelíbí se mu ani jakékoliv placení za odmítnutí migranta.

„Věci, na které jsem soustavně upozorňoval, pan ministr odkýval a říkal, že je spokojený. Teď se mu proti tomu asi hlasovalo špatně a jediná varianta, která tam je, je zdržet se,“ pokračoval lidovecký europoslanec podle kterého migrační pakt nevyřeší migrační krizi v Evropě.

Konečnou podobu migračního paktu, který si členské státy EU odsouhlasily, musí ještě formálně schválit Evropský parlament, zřejmě na plenárním zasedání v dubnu.

Rýpl si do Rakušana pro jeho marketingovou kampaň před blížícími volbami, kterým rozčílil partnery z vládní koalice. „Ukázalo se, kdo tady umí dělat skvěle politické PR a kdo umí udělat politiku, a bohužel na ty moje slova prostě došlo a pan ministr v tomhle teď tahá za kratší kus provazu,“ dodal europoslanec Tomáš Zdechovský.

