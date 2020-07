Zdeněk Zbořil o filmu Havel i bordelu levičáků z Antify. Není nic horšího, než posuzovat historii dnešníma očima

Zbořil se ve své analýze mimo jiné vyjádřil k aférám s plagiátorstvím diplomových prací na Slovensku. Toho se měl dopustit premiér Igor Matovič i šéf parlamentu Boris Kollár.

„Ten slovenský příklad je jeden z mnoha, známe to i z České republiky, a těch případů tady byla spousta a nejenom z Plzně. Ale ten problém je mnohem větší, než si to kritici pana Matoviče nebo Kollára uvědomují. Víme, že se opisuje na základní škole, na střední škole i na vysoké škole. Na vysoké škole je ale celý systém, jak se postupuje při tvorbě diplomové práce. Téma diplomové nebo bakalářské práce se zadává, je o tom protokol, kde je napsáno nejenom zadání, ale je tam uveden i vedoucí práce a oponenti. Student pak chodí na diplomový seminář, to trvá rok, nakonec student dostane nejenom oponentní posudek, ale i posudek vedoucího diplomové práce a student během obhajoby obhajuje svou práci, vysvětlí metodologii atd. Následně komise rozhodne, že student je schopný, nebo neschopný získat tu hodnost,“ uvedl Zbořil, s tím, že když systém funguje, nemělo by dojít k plagiátorství.

„Ono je to sice hezké zbavit Igora Matoviče funkce na základě plagiátorství, ale ten vtip spočívá v tom, že škola se dopustila závažného omylu. Škola měla zjistit, že pan Matovič téma nezná a že možná ani svou diplomovou práci nepsal, a pokud mu ji někdo napsal, tak ji možná ani nečetl, takže ten problém je v té škole, ta škola to měla zastavit,“ dodal. S tím, že problém falzifikace je typický nejen pro vysoké školy, ale také pro umělecká díla. „Jsou prostě obory, kde se zneužívá již vydaných textů nebo divadelních děl nebo filmových děl, kradou se nápady a zpracovávají se, někdy úspěšně, někdy neúspěšně,“ míní Zbořil.

Slovenský premiér Igor Matovič (OLaNO) zůstává nakonec ve svém křesle. Po dlouhých debatách ustál pokus o odvolání. Informoval o tom server ČeskéNoviny.cz. Slovenského premiéra při hlasování podpořilo 78 ze 125 přítomných poslanců. Pro jeho odvolání hlasovalo 47 zákonodárců. Předcházející debata trvala téměř osmnáct hodin.

Matovič měl podle listu Denník N opsat ve své diplomové práci z roku 1998 celé pasáže ze dvou knih. Následně doplnil několik stránek textu a výsledek odevzdal jako své dílo, použité zdroje řádně neocitoval. Matovič se však hájí, že při psaní práce záměrně nepochybil. Souhlas ke zveřejnění textu své diplomové práce ale nedal.

Debata v Národní radě se nesla ve znamení vzájemných útoků opozice a vládní koalice. Překvapení však přišlo v podobě slov Matovičova spolustraníka Jána Mičovského, který je ve vládě ministrem zemědělství. Ten řekl, že ve slušné zemi by vysoký ústavní činitel za podobný prohřešek či mladickou nerozvážnost měl odstoupit.

Premiér parlament během debaty opustil, za což si vysloužil kritiku. Členové krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby dokonce na zhruba tři čtvrtě hodiny zablokovali řečnický pultík. Uvolnili jej, až když se premiér do sálu vrátil.

Dalším tématem, kterého se Zbořil dotkl, je film o Václavu Havlovi.

„Je to film, který může být dobře udělaný, jsou tam zřejmě dobří herci, ale je to přece jenom o člověku, kterého ještě dvě generace pamatují jako živého, znají jeho klady i zápory, a to není snadné udělat. My víme, že ve Spojených státech se točí spousta filmů o tom, že nějaký prezident se špatně chová nebo se špatně zachoval nebo že je to podvodník... ale vždycky je to abstraktní, příběh je modelovou situací a neuvádějí se tam konkrétní jména, nejsou to portréty konkrétních osobností, většinou,“ uvedl Zbořil. A že má pocit, že film o Havlovi byl vyroben příliš brzy, protože každý máme interpretaci té osobnosti v sobě jako příliš subjektivní nebo osobní.

Závěrem se Zbořil vyjádřil k odstraňování pomníků a k opravování historie v USA.

„Někdo to považuje za tak závažnou věc, že nejde jenom o nějaké odstraňování pomníků a zběsilou kritiku historie, ale je to skutečně okamžik, kdy se lidé obávají toho, že existuje nějaká americká levice Antifa, jak říká prezident USA, a proti které je třeba bojovat. Vždyť je to opravdu nejenom zmatení pojmů okolo symbolů historie USA, ale i roubování současné politické terminologie na minulost. Není nic horšího, než soudit historii z jejího výsledku nebo posuzovat události podle toho, co o nich dneska víme, a za to ty konkrétní události soudit a odsuzovat,“ dodal Zbořil.