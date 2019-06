Zdeněk Zbořil se nestačil divit, jak v ČT předkládali divákům hlasování o nedůvěře vládě

Politolog Zdeněk Zbořil se vyjádřil k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Je přesvědčen, že se při něm mimo jiné ukázalo i to, jak hluboko kleslo zpravodajství České televize. Ale nejen to. Ukázalo se prý také, že „sejmout Babiše“ není nijak snadné a že předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář zklamal své příznivce. Údajně navíc vyšlo najevo, že je Minář kýmsi řízen. Zbořil to tak alespoň vnímá.

„Ti slušnější lidé tvrdili, že se jednalo o vylovení důvěry Babišově vládě, zatímco většina médií, řekl bych 90 procent, ať už tištěných nebo audiovizuálních, mluvila o svržení Babišovy vlády. Já myslím, že to je podstatný rozdíl, který si neuvědomují ani ti poslanci, protože oni jsou ve válce s Andrejem Babišem. Oni ho chtějí svrhnout. Jedna studentská vůdkyně říká ‚sejmout Babiše‘, doslova,“ začal Zbořil v rozhovoru pro První zprávy.

Faktem však je, že po případném vyslovení nedůvěry vládě kabinet dříve či později skončí, protože podle české Ústavy by měla být závislá na vůli Poslanecké sněmovny.

Zbořil svou pozornost obrátil i k demonstraci na Letenské pláni, kde údajně předseda spolku Milion chvilek pro demokracii demonstranty zklamal.

I někteří z demonstrantů si podle Zbořila, který dostal od prezidenta Zemana státní vyznamenání, mysleli, že jdou svrhnout vládu. „A pan Minář je zklamal, když řekl, že nejenom, že nechtějí svrhávat, že chtějí jenom varovat, a dokonce že ani nezaloží politickou stranu, že budou jakési hnutí, někdy víc, někdy méně,“ pravil Zbořil.

To podle něj ukazuje, že Minář odkudsi dostává instrukce. „Tím on zase prozradil na sebe, že je nějakým způsobem odněkud usměrňován, že dostal nějaké instrukce, nebo že se nějaká skupina jeho přátel dohodla na režii toho podniku a že ta režie buď špatně dopadla, nebo ji popletli, nebo ji nedodrželi,“ pravil Zbořil s dovětkem, že by rád věděl, komu bude Milion chvilek nakonec sloužit. Může se prý také stát, že se Milion chvilek dostane do sporu s dnešními opozičními stranami, což by stávající koalici rozhodně nevadilo. Pokud se však opozice s Milionem chvilek rozhádá, těžko prý mohou nabízet alternativu k současné vládě.

Zdá se mu prý navíc zvláštní, že na demonstraci vystoupila zpěvačka Bára Basiková, která vyzvala Babiše, aby odešel na Slovensko. To by prý uškodilo především České republice, protože Babiš by zkrátka platil daně jinde. „To je skoro na hraně úmyslu poškodit Českou republiku,“ zhodnotil Zbořil výrok Basikové. Označil ji za „podivnou postavu“.

Nešetřil ani Českou televizi. Když prý slyšel různé komentáře ve veřejnoprávní televizi k řečené demonstraci, nestačil se divit. „Já když jsem slyšel ty komentátory v České televizi, někteří vystupovali jako politologové, sociologové, a když jsem je slyšel, jak hodnotí ten průběh hlasování o vyslovení nedůvěry, respektive i v jejich jazyce svržení Babišovy vlády, tak se potáceli v takové mlze, která je pro normálního člověka spíše kamufláží, než nějakým sdělením. I když nám to sděluje Česká televize, takže ten propad České televize, pokud jde o zpravodajství, jde do stále větších a větších hloubek,“ nabídl svůj pohled na věc Zbořil.

Rýpl si také do lidovců. Ti při hlasování o nedůvěře vládě rozdávali film o komunistické justiční vraždě Milady Horákové. Zbořil k tomu podotkl, že v době zavraždění Milady Horákové lidovci podporovali komunistický režim a byli součástí Národní fronty.

