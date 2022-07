Zděšení. „Dělali jsme převraty.“ Veterán USA se chlubil, je zle

reklama

Zatímco zákonodárci v úterý obvinili bývalého prezidenta Donalda Trumpa z podněcování násilí v poslední snaze zůstat u moci i po zveřejnění výsledků voleb z roku 2020 – které Trump prohrál, ale tvrdil, že byly zmanipulované – Bolton mínil, že Trump není dostatečně kompetentní na to, aby provedl „pečlivě naplánovaný státní převrat“.



„Jako někdo, kdo pomáhal plánovat státní převraty – ne tady, na jiných místech – vím, že to vyžaduje hodně práce. A tu on (Trump) neudělal,“ řekl, přičemž přiznal, že během svého působení v Trumpově administrativě od dubna 2018 do září 2019 pomáhal připravovat puče v cizích státech.

Když se moderátor Boltona zeptal, které pokusy o převrat má na mysli, nechtěl zprvu odpovědět, nakonec však prozradil alespoň jednu zemi, v níž se USA pokusily o převrat.



Touto zemí má být podle Boltona Venezuela, v níž politik jako tehdejší poradce pro národní bezpečnost veřejně podpořil výzvu venezuelského opozičního politika Juana Guaidóa o svržení tamního vůdce Nicoláse Madura.



Spojené státy po Madurově znovuzvolení tvrdily, že volby byly nelegitimní a 50 zemí včetně USA a České republiky následně uznalo prozatímním prezidentem předsedu venezuelského Národního shromáždění Guaidóa, jenž se veřejně prohlásil prezidentem 23. ledna 2019 během desetitisícových demonstrací v hlavním městě Caracasu. Toto prohlášení během demonstrací, které Guaidó sám svolal, tak zřejmě zaznělo za silné podpory Trumpovy vlády.



Bolton tehdy pronesenou výzvu venezuelského opozičního vůdce Juana Guaidóa, aby armáda podpořila jeho snahu o svržení socialistického prezidenta Nicoláse Madura, veřejně podpořil a tvrdil, že Madurovo znovuzvolení bylo nelegitimní.

„Ukázalo se, že to nebylo úspěšné. Ne že bychom s tím měli až tak moc společného, ale viděl jsem, co je třeba, aby se opozice pokusila svrhnout nezákonně zvoleného prezidenta, a neuspěla,“ shrnul někdejší Trumpův poradce pro národní bezpečnost americkou podporu opozice, která chtěla dosáhnout převzetí moci.



Politik naznačil, že kromě Venezuely měly USA zasáhnout v minulosti i v jiných zemích, ve Spojených státech však dle něj o puč v lednu 2021 nešlo. „Představa, že by byl Donald Trump aspoň z poloviny tak schopný jako venezuelská opozice, je k smíchu,“ odmítl.



Poradce pro zahraniční politiku amerického senátora Bernieho Sanderse Matt Duss Boltonovy výroky označil za dosti silné. „Beztrestnost elit je natolik mocná, že naši zločinci mohou klidně vykřikovat v televizi,“ komentoval.

Elite impunity is so powerful our criminals can just blurt it out on TV. https://t.co/1NrDSRd0BY — Matt Duss (@mattduss) July 12, 2022

Rozdmýchávání nepokojů v zahraničí naráželo na odpor někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který s Boltonem mnohokrát nesouhlasil a požadoval jít, co nejvíce to bude možné, cestou jednání s ostatními státy. Rozmíšky mezi Boltonem a Trumpem v pohledu na zahraniční uspořádání ve světě nakonec skončily tím, že tehdejší americký prezident v září 2019 poradce pro národní bezpečnost ze své administrativy vyhodil.

Bolton měl přitom ještě mnohé další ambice. Ve své knize nazvané „Místnost, kde se to stalo“ zmiňuje ještě dvě země, kde se USA podle něj měly pokusit o převrat. Měla to dle něj být Severní Korea a Írán.



Právě snaha o konflikt v Íránu podnícený ze strany USA zřejmě stály za jeho vyhazovem. Bolton byl v Trumpově administrativě silným zastáncem amerického „maximálního nátlaku“ na Írán a stál v čele odstoupení USA od jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a opětovného uvalení sankcí. Dlouhodobě také vyzýval k preventivním útokům na Teherán s cílem zničit jeho jaderný program.

Kvůli výzvě k útoku na Írán jej Teherán označil za „válečného štváče“ a vyzval Spojené státy k distancování se od něj.



Hrozba konfliktu s Íránem byla zřejmě pro Trumpa poslední kapkou. Při oznámení konce Boltona tvrdil, že s ním „silně nesouhlasil“, označil jej za „katastrofu“ americké politiky vůči Severní Koreji a kritizoval například to, že v ní chtěl Bolton nastolit „libyjský model“.



„Velmi nás to vrátilo zpět, když John Bolton mluvil o libyjském modelu… jaká katastrofa,“ komentoval Trump kroky svého poradce pro národní bezpečnost.



Podle Trumpa bylo též chybou poslechnout jej i právě v otázce Venezuely. V rámci nejnovějších Boltonových slov již tak víme, co měl Trump na mysli, když v roce 2019 Boltona kritizoval, že to s Venezuelou už „přehnal“.

Po konci ve svém úřadu Bolton přišel také s tvrzením, že Trump usiloval o zastavení pomoci Ukrajině, dokud se neprošetří tamní působení rodiny Bidenových. To Trump v roce 2020 označil za lež. Zdůraznil již tehdy, že Ukrajinu podporuje dlouhodobě a Kyjevu uvolnil vojenskou pomoc bez jakýchkoli podmínek nebo vyšetřování a umožnil Ukrajině například nákup protitankových raket Javelin. Trump Boltonovy výroky odmítl s tím, že on sám dělal pro Ukrajinu „mnohem více než předchozí“ Obamova vláda.

Kromě Trumpa pak Bolton narážel se svou snahou vměšovat se do záležitostí cizích států také u dalších amerických představitelů. Například u republikánského senátora za stát Kentucky Randa Paula. „Zabránit Johnu Boltonovi, aby se stal ministrem zahraničí, byl jeden z okamžiků, na něž jsem nejvíc pyšný!“ komentoval nynější výroky o pučích.

Blocking John Bolton from becoming Sec of State was one of my proudest moments! https://t.co/64zpmiKyjK — Rand Paul (@RandPaul) July 12, 2022

Kritika přichází i z Česka. Vyjádření si povšimla publicistka Lucie Sulovská a kritizovala jej za načasování slov. „To je přesně prohlášení, jaké svět potřebuje. Máša si na Telegramu takřka učůrla,“ komentovala s poukazem na mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovovou.

Podle Sulovské by měli Boltona, populárního „proto, že Trump nesouhlasil s jeho záměrem bombardovat vše živé“, Američané ho prý měli raději „někam izolovat“.

