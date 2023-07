Zděšení. Rusové postupují, Ukrajinci drhnou. Odhalení o Západu

reklama

Podle včerejších zpráv se ukrajinská protiofenziva nevyvíjí dobře. V oblasti Luhansku postoupili Rusové o sedm kilometrů u Novojehorivky a zabrali kopce nutné k ostřelování ukrajinské armády. Politický geograf Jan Kofroň nyní doufá, že Rusové nebudou schopni pokračovat směrem k Borovu a k řece Oskil. Dodejme, že právě z tohoto území Ukrajinci Rusy vytlačili v Charkovské ofenzivě před necelým rokem, jejíž úspěchy pomalu, ale jistě mizí.

Snad Rusové nebudou s to pokračovat směrem na Borovu a k Oskilu. V téhle oblasti v posledních dnech postoupili o 6–7 km, což je (na ně) poměrně dost a trochu to zneklidňuje. https://t.co/94jpxyBuXE — Jan Kofroň (@Kofronjan) July 23, 2023

Ze západních médií se začíná ozývat, že protiofenziva selhala. Podle článku Wall Street Journalu vojenští představitelé západních zemí věděli, že Kyjev nemá ani dostatečný výcvik, ani dostatek materiálu, od dělostřeleckých granátů po letadla, aby Rusy zatlačil. „Ale doufali, že ukrajinská odvaha a vynalézavost je povede k vítězství,“ píše deník. A zároveň uznává, že tomu tak nebylo a ruské miny, letectvo a opevnění zablokovaly ukrajinský postup. „Hrozí, že se vojenská kampaň zasekne a bude dál docházet ke ztrátám na životech a vybavení bez toho, aby došlo k pohybu,“ píše WSJ dále.

Washingtonu a jeho spojencům tak pak dle deníku hrozí vyhlídka, že válka bude dlouhá a budou muset dodat další sofistikované zbraně a poskytnout výcvik, aby Kyjev měl šanci válku vyhrát. Pro Washington je přitom situace prekérní, protože příští rok budou volby a v Bílém domě se obávají, jaký dopad bude válka mít na volební kampaň, takže se s podporou drží zpátky. V Evropě naopak u některých lídrů převládá názor, že Rusko musí prohrát, aby bylo na kontinentu bezpečí. Ale evropské armády nemají dost vybavení na to, aby dodaly Ukrajině to, co potřebuje. A evropští lídři se také do zásobování Ukrajiny nepohrnou, když budou cítit, že USA se drží stranou, tvrdí západní diplomaté.

Podobný útok by byl náročný i pro západní síly a dle WSJ by si ho žádný západní velitel nedovedl provést, kdyby neměl ovládnutý vzdušný prostor, což Ukrajinci nemají. Dle Johna Nagla, vysloužilého podplukovníka americké armády není možné bez ovládnutí vzdušného prostoru dělat operace s přijatelnými ztrátami. I prezident Zelenskyj v interview pro deník uznal, že to znamená, že hodně vojáků zemře.

Nebezpečné pro Ukrajince jsou zejména helikoptéry Ka-52 Aligátor, které jsou poměrně moderní (první vzlétla v roce 1997 – pozn. red.). Jejich laserem naváděné rakety mají dosah asi 8 kilometrů a co se týče informací o cíli, ty dodají drony. Osm kilometrů je dle WSJ dvakrát tolik, co mají ruční protiletecké systémy Ukrajiny. Deník píše, že americké ministerstvo obrany vědělo, že ruské letectvo bude pro Ukrajince problém, jak vyplývá například z uniklých dokumentů z Pentagonu. Ukrajinci nemají dostatek baterií Patriot nebo německých Gepardů. Jak ale deník podotýká, málo mobilní Patrioty jsou zranitelné ruskými drony.

Vrtulník Ka-52

Zdroj: YouTube

Zřejmě proto chce ukrajinský prezident letouny F-16. Jenže prezident Biden k jejich vývozu nedal svolení a vybudování logistických řetězců pro tato letadla by zabralo měsíce. Analytici tvrdí, že by se mohla objevit nejdříve na začátku roku 2024. A jejich dopad na boje by záležel na mnoha dalších faktorech. Podle amerických představitelů ovšem budou Ukrajinci mít F-16 už na konci tohoto roku.

Že neměli dostatek munice, vybavení a vytrénovaných vojáků přiznal Zelensky na CNN. Uvedl, že původně měla skutečně ofenziva začít na jaře, ale kvůli těmto nedostatkům musela být odložena, což Rusům dalo čas zaminovat území a postavit několik linií obrany. Proto je prý protiofenziva pomalá. „Nechtěli jsme ztrácet naše lidi. A naši vojáci nechtěli ztrácet vybavení,“ uvedl.

Jedna z hlavních otázek je, kdy válka skončí. V tomto ohledu se shodují Rusové a Ukrajinci, že to bude v roce 2024. Ukrajinský ministr obrany Olexij Reznikov předpověděl, že válka bude vyhraná do léta 2024 a pak už nic nebude bránit členství Ukrajiny v NATO.

Dle Andreje Mordviševa, generála velícího skupině armád Střed, to bude dříve a s opačným výsledkem. „Pro ofenzivu mají čas do konce srpna. Pak bude malá pauza. V zimě toho moc nezmůžou. A na jaře to myslím už asi skončí,“ odhadl generál pro ruského moderátora a politického komentátora Vladimira Solovjova.

“For the offensive (Ukraine) have time until end of August.



Then there will be a break.



During the winter they won't achieve much.



By spring I think it will all be over.”



— Andrey Mordvichev, Russian General Lieutenant pic.twitter.com/mtgbrkXQVl — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 23, 2023

