Zděšení v Bruselu i redakci Respektu. To nejvýživnější po italských volbách

Drtivý úspěch pravicové strany Bratři Itálie vedené Giorgií Meloniovou, jež by se mohla stát historicky první premiérkou Itálie, dosti těžce nesou mnozí liberální novináři a politici. Přestože se politička netají tím, že je proti ruské agresi na Ukrajině, vyzývala k co největší podpoře napadené země a za cestu do Kyjeva ocenila i českého premiéra Petra Fialu (ODS), ozývají se narážky, že patří ke „kamarádům Putina“. „Všude okolo se řeší možnej nástup fašismu v Itálii, v Česku se gratuluje,“ zní po Fialově gratulaci do Říma. Hrůza jímá i bruselské politiky.

Volby v Itálii vyhrály pravicové strany se zhruba 44 % hlasů, z nichž největší úspěch slaví uskupení Bratři Itálie vedené Giorgií Meloniovou.



Podle odhadů by pravice měla mít pohodlnou většinu v obou komorách parlamentu a Meloniová by se mohla stát historicky vůbec první ženou v čele Itálie.



Právě tyto výsledky italských voleb zaskočily mnohé evropské levicové liberály a některá média. Česká televize hovoří o alianci „krajně pravicových stran“ a server Aktuálně.cz uvádí, že italské volby vyhrála „postfašistická strana“. V zahraničí se pak píše o údajném náklonu Meloniové k Putinově Rusku.

Podle americké stanice CNN má Meloniová šanci se stát „nejvíce krajně pravicovou ministerskou předsedkyní od dob Mussoliniho“ a strana Meloniové má dle serveru vycházet z Italského sociálního hnutí, kde se po válce měli angažovat lidé s příklonem k fašistickému režimu.

Podobné zprávy však sama Meloniová zcela odmítá a své uskupení přirovnala k britské Konzervativní straně a k republikánům v USA. Stejně tak odmítá tvrzení, že by měla příklon k Rusku.



To dokazují i předchozí vyjádření Meloniové, která naopak vyzývá k podpoře Ukrajiny v obraně před ruskou invazí. „Útok Putinova Ruska na Ukrajinu je nepřijatelný. Evropa se vrací do minulosti, kterou jsme doufali, že už nikdy nezažijeme. Západ a mezinárodní společenství musí být zajedno v tom, že přijmou všechna užitečná opatření na podporu Kyjeva a dodržování mezinárodního práva,“ vyjádřila se k ruskému napadení Ukrajiny.

Inaccettabile attacco della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. Occidente e comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale. — Giorgia Meloni ???? ? (@GiorgiaMeloni) February 24, 2022

Strana Bratři Itálie je navíc známa tím, prosazuje co největší pomoc Kyjevu. Pomoci Ukrajině dle vítězného italského hnutí brání „slabost“ EU. „Putinova agrese proti Ukrajině by vyžadovala silnou a rozhodnou reakci Evropské unie,“ zveřejnila strana.



Sama Meloniová pak ocenila i českého premiéra Petra Fialu (ODS). „Polsko, Česká republika, Slovinsko. Tři pravicoví premiéři, kteří učinili historické gesto nesmírné odvahy: cestovali vlakem do Kyjeva, vyjádřili své sympatie ukrajinskému lidu. Kdyby měla celá EU vládce tohoto typu, žili bychom v lepší a bezpečnější Evropě,“ chválila politička Fialu za jeho podporu Ukrajiny.



Podobných vyjádření se dá nalézt mnohem více; o příklonu Meloniové či její strany k Rusku tedy může být řeč jen těžko.

Přesto gratulace českého premiéra pro Meloniovou vyvolala u české levicové liberální scény dosti velkou nevoli.



„Gratuluji Giorgii Meloniové k vítězství v italských volbách! Těším se na budoucí spolupráci v oblasti evropské politiky a ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR),“ blahopřál do Itálie premiér Fiala, jehož ODS v Evropské unii s Bratry Itálie spolupracuje.

Congratulations @GiorgiaMeloni on her victory in Italian elections!

I look forward to future cooperation on european politics and in @ecrgroup. — Petr Fiala (@P_Fiala) September 26, 2022

„ODS využila voleb v Itálii a rozhodla se nám pro jistotu připomenout, že si v Evropském parlamentu nejvíc rozumí s kolektivem kamarádů Putina,“ soptí i přes jasně proukrajinský postoj Meloniové novinář Respektu Marek Švehla.

ODS využila voleb v Itálii a rozhodla se nám pro jistotu připomenout, že si v Evr. parlamentu nejvíc rozumí s kolektivem kamarádů Putina. — Marek Svehla (@mareksvehla) September 26, 2022

Gratulace premiéra Fialy zaskočila také novinářku Apolenu Rychlíkovou. „Významná část Evropy varuje před restaurací italské ultrapravice a dopady, které to na evropskou politiku může mít – nic takového však od českého premiéra nečekejme. Bohužel,“ tíží ji.

Významná část Evropy varuje před restaurací italské ultrapravice a dopady, které to na evropskou politiku může mít - nic takového však od českého premiéra nečekejme. Bohužel. https://t.co/B18wApyAQG — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) September 26, 2022

„Všude okolo se řeší možnej nástup fašismu v Itálii, v Česku se gratuluje,“ dodává.

Zatím JEN vyhrála volby. Dělá to proto, protože předsedá jejich frakci v EP – což také svědčí o mnohém. Všude okolo se řeší možnej nástup fašismu v Itálii, v Česku se gratuluje. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) September 26, 2022

Političce gratuloval i europoslanec ODS Alexandr Vondra, který se těší, že Meloniová bude příští premiérkou Itálie. „Je velkou nadějí evropské pravicové politiky. Ideově je blízká Thatcherové,“ oceňuje.

„Extremistické nálepky, které jí dávají levicová média, jsou mimořádně hloupé,“ dodal.



Publicista František Kalenda tato oceňující slova nerozdýchal. „Hm, to jsem nevěděl, že Thatcherová vzešla z neofašistických kruhů. Nebo že postavila svou kariéru na očerňování migrantů a boji za ‚křesťanské hodnoty‘,“ vadí mu podpora Meloniové směrem ke konzervativním tématům a její snaha o stopnutí proudu ilegálních migrantů do EU. Píše také, že politička před pár lety „vychvalovala Putina do nebe jako ‚ochránce evropských hodnot a křesťanské identity‘.“

Hm, to jsem nevěděl, že Thatcherová vzešla z neofašistických kruhů??Nebo že postavila svou kariéru na očerňování migrantů a boji za "křesťanské hodnoty".



Mimochodem Meloni ještě před pár lety vychvalovala Putina do nebe jako "ochránce evropských hodnot a křesťanské identity". https://t.co/vlTm3iLvEQ — František Kalenda (@f_kalenda) September 26, 2022

Hrůzu vzbuzuje rozhodnutí italských voličů i u dlouholetých osobností EU. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová již před zahájením voleb, kdy bylo známo, jaké strany mají šanci na úspěch, Italům pohrozila, že pokud by se vládní politika v jejich zemi vyvíjela jako v Maďarsku či v Polsku, dojde na zásah z Bruselu.

V pátek mluvčí Evropské komise narychlo vysvětloval, že Ursula von der Leyenová během posledního dne předvolební kampaně v Itálii neměla na mysli žádnou zemi, ale mluvila v obecné rovině. Meloniová na její slova odpověděla s vyjádřením, že by členové komise měli být ve svých sděleních opatrnější.



Po výsledku voleb pak vybuchl liberální europoslanec a někdejší belgický premiér Guy Verhofstadt, který si již podal i českého ministerského předsedu, jemuž ve své řeči důrazně sdělil, aby se Česko „hladce a rychle“ vzdalo práva veta v zahraniční politice. Fialu během toho také vyzval, aby se choval podle prezidenta Václava Havla, jenž by krok dle jeho mínění podpořil.

„Evropu čekají těžké časy. I když láska mezi nacionalistickými italskými, polskými a autokratickými maďarskými lídry může být chladná, jakmile půjde o peníze, migraci a Putina. Nejednotnost a nestabilita je to poslední, co Evropa potřebuje!“ zděsilo Verhofstadta rozhodnutí Italských voličů.

Rough times ahead for Europe.

Even if the love between nationalist ???? ???? and autocratic ???? leaders might prove chilly when money, migration and Putin are at stake.

Disunity and instability are the last thing Europe needs ! — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) September 26, 2022

