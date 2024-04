Zdražení v McDonald's, úpí v USA. To neviděli ceny v ČR

reklama

Velice skloňovaným pojmem je v posledních letech inflace. Koneckonců, Václav Klaus ve svých devatenácti bodech z jeho studie Dílčí reformy jsou málo – řešením je systémová změna má hned jako první uvedenu nutnost zbavit se dnešní inflace. Pro některé je ale inflace těžko uchopitelná, když se vykazuje v procentech a navíc souhrnně. Jsou ale čísla, která její vývoj ukazují názorně a přesně.

Jedno takové je cena v řetězci McDonald’s, která slouží i jako základ pro takzvaný Big Mac Index magazínu The Economist. V lednu vzbudil poměrně značné pozdvižení příspěvek ekonomického účtu Weimar Silver Baron, který upozornil, že v roce 2018 stál sendvič McChicken pouhý dolar, jednalo se o významnou položku takzvaného dolarového menu. Dnes stojí dva dolary a 89 centů.

K tomuto příspěvku se dotyčný nyní vrátil. „Pamatuji, jak jsem roky slýchal, že Big Mac Index v Economistu je skvělá metoda měření inflace v zemích a i mezi nimi. Už to moc neslýchám. Z dolaru na 2,89 lidi šokuje,“ okomentoval rozdíl, kdy je cena za sendvič skoro trojnásobná.

I remember for years reading how the Big Mac index in the Economist was a great way to gauge inflation within countries as well as between them.



Don’t hear too much about that anymore.



Upozornění na ceny bylo více. „Tohle je vlastně šílené, samozřejmě každý ví, že inflace začíná být trochu nehorázná, ale pojďme si to rozebrat : Tohle je stav výhodného menu McDonalds k dnešnímu dni ve srovnání s dolarovým menu. McDonalds byl vždy základem levného a pohodlného stravování, protože si ho každý mohl dovolit.

Ceny časem rostou, ale ne takhle. Zcela konkrétně si pamatuju, že McChicken před deseti lety stál dolar a sedm centů, po změnách v daních dolar a devět centů. A každé pití stálo podobně,“ uvedl další pamětník. Menu z roku 2013 připojil ve fotografii.

Někteří lidé v USA přitom mají zmíněný sendvič dokonce za 4,69 dolaru.

Změny cen už si všimly i velké deníky, jako například server Business Insider, který připomíná, že cena jídla v řetězci se v průměru za deset let zvýšila o 100 %, tedy dvakrát, ale inflace byla „jen“ 31 %. A že slavné „jednodolarové menu“ zmizelo. Z McDonald’s přišla odpověď, že studie, na které se článek zakládá, „není přesným obrazem cen restaurantů McDonald’s“. Ale přesné údaje o tom, jak zvedli ceny, neposkytli. Britský DailyMail má u sendviče McChicken cenu dokonce (bez centu) tři dolary, tedy o 199 %.

A jak je na tom Česká republika? Co se týče inflace, vcelku dobře. Informace o cenách mohou poskytnout například slevové akce. „V nabídce kuponů najdete například Big Mac, 6 kousků Chicken McNuggets, nebo McChicken za 39 Kč, přičemž jejich běžná cena je 75 Kč,“ uvádí se na stránkách Skrblík.cz s tím, že tato akce trvá jen 4. února 2018. Současná cena jednoho McChicken je pak od 99 Kč. Což je nárůst o třetinu.

Poměrně se ale srovnala americká cena. V roce 2018 byl průměrný kurz 21,75 Kč za jeden dolar. Takže zatímco Američan se tehdy najedl za tuto sumu, Čech měl jeden sendvič více než třikrát dražší. Dnes je jeden dolar za 23,36 Kč. Český sendvič tak vychází na 4,23 dolaru. Rozdíl mezi Českem a USA už tedy není tak propastný, jako býval.

Cena sendviče McChicken na stránkách českého McDonald's

