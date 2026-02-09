Že zelené povolenky nebudou? Nebuďte naivní, vzkazuje Nerudová

09.02.2026 17:34 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Myslet si, že se v Česku ETS 2 vůbec nezavedou, je naivní,“ říká Danuše Nerudová a navrhuje úpravy systému emisních povolenek pro budovy a dopravu, které mají zmírnit dopady na domácnosti. Chce zavést cenový strop 45 eur, možnost vyjmout domácnosti z přímých dopadů a vytvořit krizovou „záchrannou brzdu“. Změny chce prosadit jako hlavní zpravodajka Evropského parlamentu při jednáních o finální podobě systému.

Foto: Repro: X
Popisek: Europoslankyně Danuše Nerudová

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) dnes dopoledne na tiskové konferenci představila návrhy úprav systému emisních povolenek pro budovy a dopravu. Navrhuje vyjmout domácnosti z přímých dopadů systému, zavést cenový strop emisních povolenek na 45 eur a vytvořit mechanismus „záchranné brzdy“ pro případ prudkého růstu cen například během energetické krize. Součástí návrhu je také plná kompenzace zvýšených nákladů pro sociálně slabší domácnosti a rychlejší uvolňování povolenek na trh s cílem zmírnit cenový tlak.

„Nedopustím, aby na ETS 2 doplatili čeští občané. Musíme jít dál, než je návrh Evropské komise. Potřebujeme silnější cenové brzdy, lepší kompenzace pro zranitelné domácnosti a záchrannou pojistku pro případy energetických krizí,“ uvedla Nerudová.

 

 

Nerudová také připomněla, že jako hlavní zpravodajka Evropského parlamentu k agendě ETS 2 chce prosadit takové změny, které získají širokou podporu napříč politickými frakcemi a zajistí, aby náklady na klimatickou transformaci nedopadaly nepřiměřeně na domácnosti ani evropský průmysl.

Návrhy chce Nerudová představit začátkem března ve výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí. Pokud projdou schvalovacím procesem ve výboru i na plénu, získá mandát k jednání s členskými státy o konečné podobě systému, informuje iROZHLAS.cz.

Europoslankyně uvedla, že své návrhy již konzultovala se zástupci evropských politických skupin, byznysu i energetických společností. Zároveň upozornila, že klíčovou roli při dalším vyjednávání musí sehrát i česká vláda, která má v Evropské radě přesvědčovat ostatní členské státy k přijetí silnějších ochranných mechanismů.

„Neslibujeme nesmysly jako například zrušení emisních povolenek, ale pracujeme na tom, aby emisní povolenky fungovaly lépe a nepoškozovaly naše občany a náš průmysl. Za tenhle přístup Danuši Nerudové děkuji,“ uvedl k tomu předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Myslet si, že se v Česku ETS 2 vůbec nezavedou, je naivní, proto je třeba napnout veškeré síly k tomu, jak to revidovat,“ dodala Nerudová.

O úpravě systému emisních povolenek ETS 2 se jedná už delší dobu. Výhrady vůči systému vyjádřilo osmnáct členských států Evropské unie. Evropská komise proto už dříve navrhla změny včetně mechanismů, které mají udržet cenu povolenky kolem 45 eur za tunu CO2.

Rovněž byl v prosinci minulého roku předběžně dohodnutý odklad zavedení systému až na rok 2028 z původního roku 2027. Dohodla se na tom Evropská rada spolu s Evropským parlamentem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ovšem odklad na rok 2028 považuje za nedostatečný a prosazuje hlubší revizi systému či jeho další odložení až do roku 2030.

Začátkem února, před summitem Evropské rady, který se má konat 12. února, zaslal Babiš dopis evropským lídrům, v němž vyzval k přijetí kroků, které ve výsledku povedou k posílení konkurenceschopnosti Evropské unie. V rámci jedenácti navrhovaných opatření vyzval k omezení růstu cen emisních povolenek a k zamezení spekulacím s nimi na finančních trzích.

„Za zásadní považuji zejména lepší fungování vnitřního trhu, posilování evropského průmyslu a soběstačnosti, energetickou bezpečnost a dostupné ceny energií pro naše občany i firmy,“ uvedl v dopise český premiér.

Babiš , emisní povolenky , energie , EU , Evropská komise , Evropský parlament , STAN , ceny energií , Nerudová , ETS 2

