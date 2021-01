Zelení jsou zklamáni kvůli Pirátům a chystají sjezd. Přijde Minář i Hamáček

Strana zelených neskrývá své zklamání z toho, že se nedohodla na spolupráci s chystanou volební koalicí Pirátů a STANu. „Je to škoda. Osobně se domnívám, že jsme s Piráty a STAN kompatibilní jak programově, tak lidsky, a naši voliči by toto spojení ocenili, smutní spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis. S kým nyní mohou jít do voleb, to chtějí ve straně probrat na sjezdu v sobotu. Účastnit se ho má ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček či lídr hnutí Lidé PRO a bývalý šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

informovala na svých webových stránkách s tím, že nedošlo k obsazení dvou volitelných či alespoň hraničně volitelných míst zástupci Zelených, a tím jejich podpora koalice Pirátů a STANu padá.



„Předcházela tomu dvě klíčová rozhodnutí. Předsednictvo pražské krajské organizace Pirátů odmítlo hlasovat o umístění spolupředsedy Zelených Michala Berga na svou kandidátku a STAN zase rozhodnutím jihomoravské krajské organizace odmítl udělit Pirátům souhlas k hlasování o umístění člena Strany zelených Matouše Vencálka na místo jihomoravské koaliční kandidátky vyhrazené Pirátům. Obsazení dvou volitelných či alespoň hraničně volitelných míst bylo přitom podmínkou Zelených pro podporu koalice,“ shrnují Zelení, co předcházelo odmítnutí společného tažení do letošních sněmovních voleb od koaliční rady Pirátů a Starostů.



„Je to škoda. Osobně se domnívám, že jsme s Piráty a STAN kompatibilní jak programově, tak lidsky, a naši voliči by toto spojení ocenili,” zhodnotila výsledek spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis. Spolupředseda Michal Berg je zklamán také: „Zklamání to pro nás do jisté míry je, ale taková už je politika. Teď je čas jednat o dalších variantách.“

Co si Zelení počnou nyní – se má ve straně určit již tuto soboru, na kdy je plánován sjezd strany.



Na sjezdu, kde se má rozhodnout o mandátu pro další vyjednávání o předvolební spolupráci Zelených, nebudou chybět ani hosté z jiných partají. Přijít má ministr vnitra a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček či lídr hnutí Lidé PRO Mikuláš Minář. Psali jsme: Petříček odmítá Babiše. Rád by ČSSD dal do kupy se Zelenými

Delegáti mají online jednat o dalším postupu pro předvolební spolupráci ve volbách i o prioritách strany. „Ty shrnuje plán obnovy Česka s názvem ‚Od krize k lepšímu životu – 12 zelených kroků pro Česko po koronaviru‘, který bude na sjezdu představen,“ zmiňují Zelení. Fotogalerie: - Protidemonstrace za přijímání uprchlíků

Přijedou i zahraniční hosté, mezi nimiž je i spolupředseda European Greens europoslanec Thomas Waitz či zástupci saských Zelených.



Strana zelených při minulých sněmovních volbách nesklidila ani jeden mandát a se 74.335 hlasy získala pouhých 1,5 % hlasů. Psali jsme: Davis (Zelení): Všude dobře, doma nejhůř aneb jak se studenti zdravotních oborů nestačí divit Piráti žalují na moderátora demonstrace na Staromáku. Nejelegantnější by bylo, kdyby úplně zmizel Zelení obcházejí ostatní partaje, kdo by je vzal na kandidátku. Přečtěte si, kde všude už byli Bidenův úspěch povzbudí progresivisty k dalším podvodům, obává se sociolog Hampl. V EU už Zelení s Piráty pečou nová volební pravidla

