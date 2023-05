Zelenskyj: „Nechceme si urvat, co patří jinému.“

reklama

„Uplynul rok od chvíle, kdy jsem poprvé promluvil k parlamentu a lidu Nizozemského království. Třicátý šestý den totální války jsem hovořil o tom, proč bychom se vy, já a všichni Evropané, celý svět měli spojit... Spojit se na obranu svobody a lidských životů. Před rokem jsem řekl, že tato válka nemůže být odpuštěna – žádný ze zločinů spáchaných Ruskem. Řekl jsem, že Haag přesně ví – jak všechny ruské vrahy postavit před soud. A dnes je čas poděkovat vám všem, vaší skvělé zemi a vašemu vedení. Jsem vám vděčný za to, že jsme dosáhli největší jednoty v Evropě, o které lidé po desetiletí jen snili. A to by se nestalo bez Nizozemska – bez vašeho vedení,“ začal Zelenskyj.

Při pohledu na to, co se děje, prý dnes každý útočník vidí, že mu jeho agrese neprojde jen tak bez povšimnutí.

„Rusku se zdálo, že Evropa je slabá. Nuže, nyní se Rusko snaží přijít na to, jak skrýt svou vlastní slabost. Jsem vám vděčný, že Haag, město spojené s mezinárodním právem ve světě, se stává skutečným střediskem spravedlnosti... Spravedlnosti ve jménu všech, kteří trpěli agresí a jinými mezinárodními zločiny,“ pokračoval Zelenskyj.

Poděkoval Nizozemcům za všechno, co pro Ukrajinu už udělali. Děkoval královské rodině, ale poděkoval také úplně všem obyvatelům království.

Poté otevřel tři body, které považuje za zásadní.

„První z nich: Ukrajince spojuje touha po vítězství. Ale není to jen touha získat zpět to, co nám patří. A rozhodně si nechceme urvat to, co patří někomu jinému. Chceme zničit zlotřilost, s níž přišel teroristický stát. Zlotřilost je, když ruské protilodní rakety zasahují obyčejná obchodní centra... Včera a předevčírem... Každý týden vidíme něco podobného této strašné tragédii... Zlotřilost je, když teroristický stát má za cíl nechat sousední národ v zimě v totálním blackoutu... Zlotřilost je, když Rusko obsadí jadernou elektrárnu, umístí na svém území raketové systémy s vícenásobným startem a pod rouškou jaderných reaktorů střílí na sousední města...“ řekl ukrajinský prezident.

Nejen za toto musí podle něj Rusko zaplatit. V tuto chvíli především skrze sankce. Zelenskyj vyjádřil naději, že tento sankční tlak na Rusko možná přiměje ruské občany, aby se sami pokusili svrhnout stávající vládnoucí režim.

Poté Nizozemce požádal, aby podpořili vstup Ukrajiny do NATO.

„Druhý bod. Letos v létě má Evropa historickou příležitost jednou provždy odříznout kyslík ruskému revanšismu. Červencový summit NATO je docela vhodnou dobou, která umožňuje odstranit bezpečnostní nejistotu v Evropě. Dovedete si představit, že by část vaší země... řekněme – Eindhoven nebo Groningen – mohla být mimo společný bezpečnostní a právní prostor Nizozemska? V ‚šedé zóně‘, která bude přitahovat pozornost mezinárodních zločinců. To není možné, to je absurdní. Stejně tak je nemožné a absurdní ponechat Ukrajinu mimo bezpečnostní a právní prostor naší společné vlasti – Evropy. Ukrajina by měla obdržet rozhodnutí o algoritmu vstupu do Aliance. Je jasné, že nemůžeme vstoupit do NATO nyní, když probíhá válka, ale je možné a nutné odstranit bezpečnostní nejistotu nyní – jde o politické rozhodnutí. Rusko musí vidět, že bezpečnost Ukrajiny bude zaručena, aby se začalo realizovat samo, Rusko, pouze v rámci svých vlastních hranic. Vyzývám Nizozemsko, aby učinilo toto strategicky důležité rozhodnutí pro bezpečnost Evropy! Rozhodnutí o Ukrajině a NATO,“ uvedl Zelenskyj.

Do třetice požádal nizozemské poslance, aby dodali Ukrajincům zbraně na obranu proti ruským agresorům, protože bez účinných zbraní Ukrajinci při obraně své vlasti zbytečně krvácí. Požádal je o dodávky stíhaček F-16 a vyjádřil naději, že přijede-li do Nizozemí např. za rok, bude moct občanům království poděkovat za další výraznou pomoc jeho zemi.

„Kéž nikdy nezapomeneme na všechny muže a ženy, děti i dospělé, kterým války vzaly život! A sláva každému hrdinovi, který bojuje o život, aby zvítězil! Aby zvítězil hned! Děkujeme vám za pozornost, za podporu!“ uzavřel svůj projev před poslanci. Na závěr přidal tradiční zvolání „sláva Ukrajině“.

Ve svém druhém projevu se obrátil na zástupce mezinárodních institucí sídlících v Haagu. I tady konstatoval, že Nizozemí sehraje klíčovou roli v potrestání agresorů.

„Podívejte se, jak se země celého světa spojují, aby pomohly Ukrajincům bránit se. Co je jádrem této touhy pomoci? Pocit, že v sázce je víc než osud jedné země. Pocit, že lze dosáhnout více než porážky jednoho agresora. Nyní můžeme zastavit agresivní války jako takové. Můžeme porazit agresi jako zločinnou myšlenku, která má původ v myšlení někoho, kdo je zvyklý na beztrestnost. Beztrestnost je klíčem, který otevírá dveře agresi. Pokud se podíváte na jakoukoli agresivní válku v historii, všechny mají jedno společné – její pachatelé nevěřili, že se budou muset zodpovídat z toho, co udělali. Za válku se musí zodpovídat! Kdo vyvolá válku, musí být odsouzen,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

A po chvíli pokračoval.

„Zamyslete se prosím nad jedním číslem. To číslo zní – šest tisíc sto třicet devět. To je počet válečných zločinů spáchaných ruskými okupanty jen v dubnu letošního roku. Tyto ruské zločiny vedly ke smrti dvou set sedmi ukrajinských civilistů. Mezi nimi je jedenáct dětí. Dalších sedmnáct dětí a čtyři sta dospělých bylo zraněno. Jen za měsíc... A ruská invaze v plném rozsahu trvá již patnáctý měsíc. Jen včera v naší Chersonské oblasti Rusko zabilo třiadvacet lidí, čtyřicet devět jich bylo zraněno. Mluvím o civilistech. A všechno to začalo před více než devíti lety okupací Krymu a krvavou hybridní válkou Ruska v Donbasu. Tisíce a tisíce válečných zločinů, tisíce a tisíce obětí. Ruská raketa, která zabila třiadvacet lidí ve městě Uman, a každý z milionů úderů ruského dělostřelectva na Donbasu... Každý člověk zabitý okupanty v Buči a každý filtrační tábor, který Rusko zřídilo na naší nezávislé zemi... Každého zajatce, který byl umučen v ruském zajetí, a každé město, které Rusko úmyslně vypálilo... A všechna bolest, kterou utrpěl nizozemský lid po sestřelení letu MH-17 ruskými zbraněmi, ruskýma rukama...“ připomněl Nizozemcům rok 2014, kdy podle mezinárodních vyšetřovatelů pravděpodobně ruská raketa sestřelila let MH 17 s nizozemskými občany na palubě. Rusko dlouhodobě odmítá odpovědnost za tento případ a ze sestřelení letadla viní ukrajinskou stranu.

Zelenskyj zdůraznil, že po vyvolání každé agrese musí následovat soud za tuto agresi. Tak jako po druhé světové válce zasedal Norimberský tribunál, tak musí po ruské agresi zasedat nový tribunál. A další tribunál po jakékoli příští agresi. Každý potenciální agresor musí vědět, že by čelil trestu, pokud by rozpoutal válku.

„Až bude existovat tradice nevyhnutelného trestu za agresi, pak bude existovat tradice zaručeného neopakování agrese. Chceme-li skutečnou spravedlnost, neměli bychom hledat výmluvy a neměli bychom se odvolávat na nedostatky současného mezinárodního práva, ale měli bychom učinit odvážná rozhodnutí, která napraví nedostatky těch norem, které bohužel v mezinárodním právu existují. Přesně to udělali v Norimberku. Nyní bychom měli udělat totéž,“ zdůraznil.

A opět se rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

