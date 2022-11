Zelenskyj: Putin bude říkat, že Evropa v zimě selhává. Dokažme, že Rusko selhává

Rusové budou chtít v zimě říkat, že Evropa selhala, ale my musíme dokázat, že Evropa zůstává jednotná a pokud někdo selhává, tak je to válčící teroristické Rusko, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu ke spoluobčanům a ke světu. Upozornil, že na jeden jediný raketový útok Rusové vydají v průměru tolik prostředků, jako na 2,3 milionu průměrných starobních důchodů. A položil si otázku, proč Putin raději ničí Ukrajinu, než aby pomohl svým lidem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům a ke světu volal po nutnosti ochránit ukrajinské nebe, zastavit ruské rakety a íránské drony. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem prý jednali o konkrétních krocích, jak to zařídit a ochránit tak energetickou infrastrukturu napadené země.

„Sázka teroristů na zimu je pro všechny zcela transparentní a tuto výzvu je třeba vnímat právě jako výzvu pro celou Evropu. Moskva bude jakékoli zimní potíže ve své propagandě prezentovat jako údajný důkaz selhání sjednocené Evropy. Proto musíme společně teroristům dokázat, že neúspěchy má za sebou Rusko, nikoli Evropa,“ zdůraznil Zelenskyj.

„Dohodli jsme se na uspořádání dvou velmi důležitých akcí. První se uskuteční v prosinci ve Francii. Téma zahrnuje všechny výzvy zimy: od energetiky po finance, od zbraní po ochranu oblohy. A druhou akcí je svolání francouzského byznysu a pomoc Ukrajině,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Probírali spolu prý i ochranu tzv. obilného koridoru, kterým se ukrajinská zemědělská produkce dostává do světa. Rusko od dohody o vývozu obilí z Ukrajiny dočasně odstoupilo a ukrajinské snahy o export blokuje, ale to Ruské federaci podle Zelenského nesmí projít.

„Konkrétně jsem o tom dnes hovořil s premiérem Kambodže. Tato země nyní předsedá ASEAN, jednomu z nejmocnějších světových sdružení. To je více než 600 milionů lidí v deseti zemích. A pro každou z těchto zemí představuje potravinová krize skutečnou hrozbu pro národní bezpečnost. Pokud ceny potravin v důsledku ruské agrese vzrostou, pokud dojde k deficitu na trhu s potravinami, povede to nevyhnutelně ke katastrofickým důsledkům ve většině zemí ASEAN i v dalších regionech světa. Proto je nyní zapotřebí vyvíjet tlak na Rusko v zájmu záruk potravinové bezpečnosti ze strany všech - a to i ze strany asijských zemí. O to se snažíme,“ vysvětloval ukrajinský prezident.

Oznámil, že dodávky vody byly po ruských útocích konečně obnoveny na celém území Ukrajiny. Prý se daří obnovovat i dodávky elektřiny, i když v 9 regionech je podle Zelenského situace stále složitá. Na územích osvobozených od ruských agresorů jsou prý vedle dodávek vody a elektřiny obnovovány také dodávky tepla.

„Uděláme vše pro to, aby lidé měli v letošní zimě k dispozici elektřinu a teplo. Musíme si však uvědomit, že Rusko udělá vše pro to, aby zničilo normální život. Náklady na energetický teror je nezajímají. Když se podíváte na náklady jen na včerejší ruský útok, tak použité rakety a drony stály Rusko ekvivalent více než 2 300 000 průměrných ruských starobních důchodů. A to je jeden útok! Měsíční důchody 2 300 000 ruských důchodců... Místo toho, aby ruské vedení překonalo chudobu ve své zemi, vynakládá veškeré prostředky na to, aby se vyhnulo přiznání historické chyby, které se dopustilo touto válkou proti Ukrajině,“ upozornil Zelenskyj.

„Na bojišti jsou beznadějní. Ukrajinští bojovníci to již dokázali. Ale chce to čas, chce to úsilí, chce to trpělivost, aby se ukázalo, že ani naděje na zimu se ruským teroristům nesplní. Jsem si jistý, že to zvládneme,“ pokračoval.

Než se rozloučil pozdravem „sláva Ukrajině“ poděkoval všem, kteří pracují na obnově energetických dodávek i na osvobozování své země od ruských agresorů.

