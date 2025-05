Zelenskyj jako užitečný hlupák? Pospíšil jen kroutil hlavou. A přišel řev

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se setkali politici Jiří Pospíšil (TOP 09), Markéta Gregorová (Piráti), Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a Karla Maříková (SPD).

Pospíšil hned v úvodu varoval, že po volbách buď může pokračovat vláda demokratických stran, nebo se může odehrát to, co vidíme na Slovensku. „Slovenský premiér se objímá s válečným zločincem Putinem. Teď jde o všechno. Buď tady uvidíme objímání s Putinem, nebo pomůžeme Ukrajině,“ poznamenal Pospíšil.

Jedním dechem dodal, že pokud vznikne koaliční vláda ANO a SPD, hrozilo by vypisování referenda o členství Česka v EU. A v době, kde se stále válčí na Ukrajině, takovéto jednání a hlasování v referendu by představovalo veliký problém. „Jak ta válka dopadne ovlivní nejen nás, ale možná i život dalších generací do budoucna,“ varoval Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokorná Jermanová se ihned ohradila.

„Evidentně to ukazuje na to, že vláda vsadila na to, že bude strašit. … Strašení, že u nás nastanou nějaké slovenské nebo maďarské scénáře, to je nesmysl. Já nepovažuji strašení za dobré. … Voliči velmi dobře vědí, kde hnutí ANO stojí. Ale my uvidíme, s kým můžeme sestavovat koalici po volbách. … A pokud jde třeba o hnutí STAN, tak to má za sebou historii s Dozimetrem, a to by pro nás mohl být problém,“ nechala se slyšet politička ANO.

Konstatovala také, že koalice Spolu hovoří o tématech zahraniční politiky, protože v domácí politice nemá co nabídnout. „Já chápu tu snahu koalice posunout ta témata z domácí politiky, protože tady se jí vůbec nedaří,“ nechala se slyšet Pokorná Jermanová.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se ke slovu dostala pirátská europoslankyně Gregorová, upozornila, že různí politici ANO říkají různé věci, které jsou často proti sobě. I pokud jde o Ukrajinu.

A tady Pokorná Jermanová vypěnila.

„Vy jste teď byla na Ukrajině, jste nadšená, mě spíš zajímá, jak se mají lidi v České republice,“ poznamenala Pokorná Jermanová.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já nejsem z války nadšená, to my nevkládejte do úst,“ ohradila se Gregorová.

Pokorná Jermanová doplnila, že sama má na Ukrajině kořeny.

Když se rozjela Karla Maříková, nešetřila žádného z politických soupeřů. Dovolávala se přijetí zákona o obecném referendu.

„Pokud se politik bojí zákona o obecném referendu, pak se bojí i hlasu lidu. Vy chcete ty hlasy lidí ve volbách, ale bojíte se hlasu lidí po volbách,“ pálila ostré slovní náboje Maříková.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 11764 lidí

„Víte, co tady prováděli komunisté ve 20 století?“ ptal se na to konto Pospíšil Maříkové.

Terezie Tománková slovní přestřelku utnula.

Slovo si vzala Pokorná Jermanová a zdůraznila, že situace na Ukrajině je složitá a pokud si někdo myslí, že EU dokáže ovlivnit jednání bez účasti USA, je podle Jermanové zcela mimo.

Maříková prohlásila, že válka na Ukrajině je podle ní válkou mezi USA a Ruskem.

„Vidíme všichni, že Ukrajina tam hraje roli užitečného hlupáka. Víme všichni, že je to převážně válka USA a Ruska,“ nechala se slyšet poslankyně SPD s tím, že ruský prezident Vladimir Putin nebude brát prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského jako partnera k jednání.

Pospíšil nad Maříkovou kroutil hlavou.

„Neblázněte. Putinovi jde o to Ukrajinu dobýt a pak tam dosadit loutkovou vládu. Až tam takový prezident bude, pak bude Putin spokojen. Dělá si srandu z Evropy, dělá si srandu z Ukrajiny, dělá si srandu ze všech,“ zesiloval hlas Pospíšil.

Když znovu dostala slovo Gregorová, volala po zesílení sankcí vůči Rusku. Zdůrazňovala také, že když se sečte síla ekonomik EU a síla armád EU, evropské uskupení bude schopné Rusku čelit tím, jak významně pomůže Ukrajině.

A tady se opět ozval Pospíšil.

„Já se omlouvám, paní kolegyně, já jsem proevropský, ale v tomto jsem skeptičtější. Vidíte, že tu muniční iniciativu evropští výrobci nebyli schopni zvládnout,“ zlobil se Pospíšil.

Jermanová jako europoslankyně tvrdě zkritizovala celou EU.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 13% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3450 lidí

Karla Maříková prohlásila, že kdyby Vladimir Putin opravdu chtěl a nebral ohled na civilisty, „tak by tu Ukrajinu pravděpodobně dobyl“.

„Ale to přece není pravda!“ ozvala se okamžitě Pospíšil s tím, že EU musí Ukrajinu podpořit, protože každý kilometr, o který je Rusko dál od Česka, představuje pro Česko větší bezpečí.

Podle Gregorové Trump jasně ukázal, co si myslí o EU, fakticky ji dal facku a EU začala přijímat jednotnější postoje. Jednou to podle ní může skončit i federací.

„Ani náhodou! S tím nepočítejte,“ rozkřikla se v tu chvíli Pokorná Jermanová.

A Terezie Tománková debatu raději ukončila s tím, že na toto velké téma vyjde čas někdy později.

Psali jsme: Ministr Rakušan: Cihla v ruce Binec místo ordnungu. Čeští pracovníci o Německu, kam projedou přes kontroly Pavlova konference podle Havlova citátu. Přijel Síkela i komisařka čisté transformace Zajíčková (ODS): Nestačí mít metodiku v šuplíku. Potřebujeme funkční podporu, jasné kroky a nástroje