Zelenskyj odvezl z Turecka ukrajinské velitele propuštěné Rusy. Moskva zuří

Do vlasti se ukrajinští velitelé vrátili zřejmě díky tomu, že Zelenskyj přesvědčil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby je nechal jít domů, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Podle Kremlu Turecko porušilo propuštěním ukrajinských vojáků dohodu s Ruskem, uvedla agentura RIA Novosti.

„Vracíme se domů z Turecka a vracíme domů naše hrdiny. Ukrajinští vojáci Denys Prokopenko, Svjatoslav Palamar, Serhij Volynskyj, Oleh Chomenko, Denys Šleha budou konečně se svými rodinami,“ napsal na twitteru ukrajinský prezident. Zveřejnil zároveň video, na němž je vidět, jak všichni nastupují do českého vládního speciálu, kterým ukrajinský prezident přicestoval ve čtvrtek z Bulharska do Česka a poté se vypravil na návštěvu Slovenska a Turecka, kde jednal s Erdoganem.

