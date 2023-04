Zelenskyj v Polsku: Dejte nám stíhačky

Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident, zavítal do Varšavy. Poklonil se tu polskému lidu za to, jak moc pomáhá Ukrajincům před ruskou agresí a zdůraznil, že pokud stojí s Ukrajinci bok po boku, ruští agresoři nemohou zvítězit. Dovolával se slov amerického prezidenta Joea Bidena, který při své poslední návštěvě Varšavy uvedl, že „není sladšího slova než svoboda“. Jedním dechem Poláky požádal, aby Ukrajincům co nejdříve dodali zbraně potřebné k porážce Ruska. Včetně stíhaček.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po čase vyjel na zahraniční cestu. Do Polska. Ve Varšavě prohlásil, že dokud stojí Poláci a Ukrajinci bok po boku, Rusko nemůže vyhrát.

„Zdravím tě, Varšavo! Zdravím tě, Polsko! Velký polský národe!“ začal Zelenskyj. Zdůraznil, že Ukrajince a Poláky spojuje duch svobody. „Známe se, Ukrajinci a Poláci, a známe se už dlouho. A nyní, v srdci polského hlavního města, se ukrajinská srdce obracejí ke každému z polských srdcí,“ pokračoval ukrajinský prezident. „Ukrajinská a polská srdce bojují za jednu svobodu, za vzájemnou nezávislost našich států, za naši rodnou Evropu – náš společný domov, a my zvítězíme! Neexistuje taková síla, která by zvítězila nad ukrajinským a polským bratrstvím,“ zvolal.

Pokaždé, když ukrajinští vojáci zvítězí nad ruskými agresory a vytlačí je zase o kus dál pryč z ukrajinské půdy, je to podle Zelenského vítězstvím i pro Polsko. „Žlutomodrá a bíločervená – tyto čtyři barvy jsou silnější než nepřátelská trikolóra,“ pokračoval Zelenskyj s tím, že Ukrajinci využívají v boji proti ruským okupantům polské zbraně. Ukrajinský prezident poděkoval za jejich dodávky. „Klaním se ti, Polsko! Tleskám ti, polský národe!“

Poděkoval za pozvání do Polska, poděkoval za pomoc, kterou Poláci Ukrajincům poskytují. Poděkoval za to, že může promluvit k Polákům, polskému prezidentovi i polskému premiérovi. V myšlenkách se vrátil také k prvnímu polskému papeži Janu Pavlu II.

Tak jako se rozpadl sovětský režim a Poláci i Ukrajinci získali svobodu, se podle Zelenského rozpadne i dnešní ruský režim a Ukrajina uhájí svou nezávislost na něm.

„(Ruský režim) Přinesl hroby Ukrajině, aby později znovu přinesl hroby Polsku a všem našim bratrům a sestrám ze svobodné Evropy. A my bojujeme. Bok po boku! Přišel s deportacemi Ukrajinců, aby později mohl deportovat i další lidi chodící po svobodné půdě, kterou se Rusko chystá ukrást. A my se bráníme. Bok po boku! Nepřítel chtěl pohřbít naši nezávislost a rozpustit naše národní kultury v ruském prostoru. A my stojíme pevně! Vy a my, Ukrajinci a Poláci, společně, bok po boku, vrátíme všechno to zlo s epitafem ruskému imperialismu. Vy a my, Poláci, bok po boku nastolíme v Evropě svobodu navždy. Tyranie prohraje v dějinách, až prohraje na Ukrajině. Moskva nebude zabíjet a Petrohrad nebude rozdělovat. Už nikdy více,“ volal ve Varšavě Zelenskyj.

Jedním dechem dodal, že aby se to podařilo, musí mít Ukrajina zbraně, s jejichž pomocí Rusy vyžene ze svého území.

„Když bitva vyžaduje dělostřelectvo, je třeba ho poskytnout. Když vítězství vyžaduje tanky, musí být na frontě slyšet jejich řev. Když nezávislost potřebuje letectvo, nemělo by se dbát na to, jak bude Rusko reagovat na naše letadla, nemělo by se hádat, které číslo bude vypadat bezpečněji vedle písmene F-16 nebo nějaké jiné. Měli byste jednat!“ vyzval Zelenskyj Poláky a vyjádřil naději, že tak jako Polsko stálo v čele zemí, které dodali Ukrajincům tanky, bude lídrem také v dodávkách stíhaček ukrajinským obráncům.

Vrátil se také ke slovům amerického prezidenta Bidena, který při své poslední návštěvě Varšavy prohlásil, že „není sladšího slova než svoboda“. Ukrajinci a Poláci jsou si toho podle Zelenského velmi dobře vědomi.

Polákům poděkoval za to, ž schválili nový balíček obranné pomoci pro Ukrajinu a zdůraznil, že bude-li svoboda udržena, Rusko bude nakonec potrestáno za zlo, které kolem sebe šíří.

„Čím více svobody budeme mít kolem sebe, tím více záruk bude mít spravedlnost. Že náš společný nepřítel bude pohnán k odpovědnosti. Bude spravedlivě pohnán k odpovědnosti – za Bykovinu a Buču, za Katyň a Smolensk. Bude pohnán k odpovědnosti až do konce svého života zde na zemi a navždy před Bohem. Spravedlnost bude historickým úspěchem našich generací a cestu k ní dláždí i naše bratrství,“ pravil Zelenskyj.

Vyjádřil naději, že jednou budou stát Polsko a Ukrajina bok po boku v EU i v NATO. To se podle Zelenského podaří a Polsko bude s Ukrajinou spolupracovat i v energetice i jinde. Jedním dechem však dodal, že spolupráce musí stát na pevných základech toho, že si Ukrajinci a Poláci také vyříkají své neshody. Zelenskyj má za to, že tyto rozhovory musí stát na základech vybudovaných pečlivou prací historiků.

Poté znovu vyslovil poděkování.

„Děkuji vám za to, že ukrajinské děti v Polsku mohou žít v úctě a dospělí Ukrajinci dostali od polského státu zákon, který jim zaručuje stejná práva a možnosti, jaké mají vaši lidé! Děkuji všem polským dobrovolníkům – můžete to udělat hlasitěji pro dobrovolníky – kteří pomáhají našim lidem zde, na polské půdě, a na Ukrajině, a to i s nasazením vlastního života! Děkujeme všem, kteří cvičí ukrajinské vojáky na polské půdě! A děkuji každému polskému srdci, které vyslovuje své modlitby i za Ukrajince!“ zvolal Zelenskyj.

Obrátil se také na Ukrajince žijící dnes v Polsku. Ujistil je, že Ukrajinská armáda dělá všechno pro to, aby ruského nepřítele vyhnala z vlasti a aby se Ukrajinští uprchlíci mohli co nejdříve vrátit domů.

„Přeji vám šťastné nadcházející velikonoční svátky! A všem přeji vítězství života nad agresí, vítězství v bojích, které nyní probíhají na Ukrajině! Sláva všem našim bojovníkům, kteří bojují za naši svobodu!“ zvolal také Zelenskyj.

Rozloučil se provoláním slávy Polsku a provoláním slávy Ukrajině.

Psali jsme: Sklep hrůzy. Zelenskyj vyprávěl příběh o zločinech Rusů Zelenskyj: Ukrajina nikdy nebude zemí ruin, to se Kremlu nesplní Zelenskyj: Před rokem utekli Rusové od Kyjeva. Budou poraženi Rusko předsedá Radě bezpečnosti OSN. Zelenskyj musel zhluboka dýchat

