Zelenskyj vyjádřil lítost. Chce zachránit vztah s Trumpem

Rozhovor s Bretem Baierem ve vysílání Fox News odstartovala hlava Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj poděkováním Američanům a prezidentu Donaldu Trumpovi za jejich podporu. Zelenskyj také uvedl, že musí být „velmi čestný a velmi přímý“, aby válku dokončil.

??NEW: Zelensky begins his interview with Bret Baier on Fox News by thanking Americans and President Trump for their support, however says he has to “be very honest, and very direct” in order to finish the war. pic.twitter.com/GB71YwOWpz — TSD (@SocraticDaily) February 28, 2025

„Nejde o to být naštvaný,“ řekl dále Zelenskyj hlavnímu politickému moderátorovi Fox News Bretu Baierovi v pořadu Special Report. „Když slyšíte prezidenta, viceprezidenta nebo senátory, to je jedno – když velcí politici například říkají, že Ukrajina je téměř zničená, že naši vojáci utíkají, že nejsou hrdinové, že Ukrajina ztratila miliony civilistů, že její prezident je diktátor – reakce je taková: Kde je naše přátelství mezi Ukrajinou a Spojenými státy?“ zeptal se Zelenskyj.

„Udržme partnerství tváří v tvář ruské agresi“

Zelenskyj dále řekl, že je důležité, aby Ukrajina, USA a Evropa udržely své skvělé partnerství tváří v tvář agresi ruského prezidenta Vladimira Putina. Ale na otázku, zda cítí, že by se měl omluvit za vzrušené diskuse, které propukly v Oválné pracovně a které začaly poté, co Vance obvinil Zelenského z „neuctivosti“, odpověděl ukrajinský vůdce „ne“.

Zelenskij zdůraznil ve Fox News, že necítí potřebu se Donaldu Trumpovi omlouvat: „Respektuji prezidenta a respektuji americký lid,“ uvedl Zelenskyj. „Nejsem si vědom to, že jsme udělali něco špatného.“

President Zelensky tells Fox News he does not feel the need to apologize to Donald Trump:

“I respect president. And I respect American people. I’m not sure that we did something bad” ???????? pic.twitter.com/7V78WJeajp — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 28, 2025

Nevěřte Putinovi

Zelenskyj dále tvrdil, že důležité otázky je třeba důkladně prodiskutovat, a varoval Trumpa: „Nevěřte Putinovi.“

Potom znovu poznamenal, že bezpečnostní záruky, které způsobily páteční výbuch emocí v Oválné pracovně, nejsou problémem, který by mohl ignorovat, protože hrozba další ruské invaze je příliš velká. Zopakoval také, že by byl ochoten odstoupit z funkce prezidenta, pokud by Ukrajina získala členství v NATO.

„Chceme spravedlivý a trvalý mír. Je to pravda. Chceme bezpečnostní záruky,“ zdůraznil ukrajinský prezident. „Pokud Spojené státy budou podporovat NATO ... myslím, že to Ukrajině postačí,“ dodal.

Roztržku s Trumpem lze napravit

Na závěr rozhovoru s Bretem Baierem se Zelenskyj omluvil a řekl, že si myslí, že dokáže napravit svůj vztah s Trumpem.

Baier se ukrajinského prezidenta zeptal: „Myslíte si, že váš vztah s prezidentem Trumpem po dnešku může být zachráněn?“

„Může být. Ano, samozřejmě... Je to velmi důležité a jsme za to vděční a mrzí nás to,“ odpověděl Zelenskyj.

NEW: President Zelensky apologizes at the end of his interview with Fox's Bret Baier, says he thinks he can repair his relationship with Trump.



Baier: "Do you think your relationship with President Trump after today can be salvaged?"



Zelensky: "It can be. Yes, of course... This… pic.twitter.com/CkA7qxmUnr — Collin Rugg (@CollinRugg) February 28, 2025