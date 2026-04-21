Zelenskyj vynadal Trumpovým lidem za cesty do Moskvy

21.04.2026 7:30 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyjádřil k obnově provozu ropovodu Družba, ale nezůstal jen u toho. Otevřeně vynadal americkým vyjednavačům Jaredu Kushnerovi a Stevu Witkoffovi. Konstatoval, že postupují „neuctivě“ a naznačil, kde v jednáních o uzavření míru vidí problém.

Zelenskyj vynadal Trumpovým lidem za cesty do Moskvy
Foto: Repro Český rozhlas Plus, YT
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělním rozhovoru zopakoval, že poškozený ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do východoevropských zemí, bude znovu uveden do provozu do konce dubna. „Bude připraven k provozu do konce dubna,“ řekl Zelenskyj. Ale ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz odmítla komentovat, kdy bude provoz ropovodu obnoven.

O situaci kolem ropovodu Družba informovala anglicky mluvící čtenáře agentura Reuters.

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar v pondělí vyzval Zelenského, aby znovu otevřel poškozený ropovod, jakmile bude funkční, a aby Rusko obnovilo dodávky ropy přes něj.

Slovenská a maďarská vláda od ledna obviňují ukrajinskou vládu, že tok ropy do obou zemí brzdí záměrně. Opravy brzdí záměrně.

Ve stejné době se Zelenskyj ostře vymezil proti dvěma hlavním americkým vyjednavačům, kteří působí v rolích prostředníků mezi útočící ruskou a bránící se ukrajinskou stranou, Stevu Witkoffovi a Jaredu Kushnerovi. „Domnívám se, že jejich příjezd potřebují oni, ne my... Je neuctivé přijet do Moskvy a ne do Kyjeva, je to prostě neuctivé. Chápu, že máme složitou logistiku... Pokud nechtějí, můžeme se setkat v jiných zemích,“ poznamenal Zelenskyj v rozhovoru pro ukrajinskou televizi ICTV.

Kushner a Witkoff několikrát letěli do Moskvy a 22. ledna se setkali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vyslanci se dříve setkali s ukrajinskými představiteli, ale do Kyjeva zatím necestovali. Očekávalo se, že oba vyslanci navštíví Kyjev v dubnu, ale podle všeho zatím nebylo stanoveno pevné datum setkání.

„Jsou s námi v telefonickém kontaktu a právě po telefonu vyjadřují svou touhu pokračovat v komunikaci a jednáních,“ prozradil ukrajinský prezident.

Nejrychlejším způsobem, jak ukončit ruskou válku, by bylo zastavit nepřátelské akce podél současné linie kontaktu, ale Moskva v současné době není ochotna tak učinit, řekl Zelenskyj. Upozornil, že pokud bude uzavřeno dlouhodobé příměří, ruská válka by se mohla vyřešit diplomatickou cestou, ale Kreml nadále trvá na ultimátu, aby se Ukrajina stáhla ze svého východního Donbasu, řekl Zelenskyj.

„Panovala vzájemná shoda, že chceme jednoduchý formát, protože vše, co je složité, se obtížně realizuje,“ nechal se slyšet prezident.

Zkušený americký diplomat Richard Kauzlarich, současný spoluředitel Centra pro energetickou vědu a politiku na George Mason University, který se v diplomacii pohybuje od 90. let minulého století, tvrdí, že blížící se summit NATO v Turecku by mohl pozornost administrativy Donalda Trumpa přesunout z Blízkého východu zpět na Ukrajinu.

„Možná se pozornost z Íránu přesune zpět na Ukrajinu, jak se budeme blížit k summitu NATO,“ řekl v rozhovoru pro server Kyiv Post.

Pohled na sociální síť Donalda Trumpa Truth Social však alespoň zatím naznačuje, že jeho pozornost je upřena na Írán a na střety s opozičními demokraty na domácí půdě.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

