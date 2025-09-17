Zelenskyj začíná být mimo, naznačuje prestižní list

Německý novinář Paul Hockenos ve svém textu zveřejněném v americkém deníku Foreign Policy upozorňuje na kontroverzní vojenské reformy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ukrajinská vláda nedávno přijala dvě opatření, která měla řešit problémy v ozbrojených silách, ale podle Hockenose vyvolala spíše rozpaky. Mezi tato opatření podle novináře patří „navrhované drakonické tresty za neposlušnost v armádě, konkrétně přísnější trestní odpovědnost za neoprávněnou nepřítomnost a dezerci“, a povolení mužům ve věku od 18 do 22 let opustit zemi, dokud platí stanné právo.
Aktualizaci pravidel pro překračování hranic pro muže ve věku od 18 do 22 let oznámil Zelenskyj na sociální síti X koncem srpna. Prezident potvrdil, že všechny podrobnosti byly dohodnuty s vojenským velením. Podle deníku The Financial Times bylo takové rozhodnutí přijato i kvůli snaze zabránit masovému odchodu mladých lidí, který oslabuje univerzity i společnost.
Německý novinář Hockenos uvádí, že nedostatek mladých by mohl prohloubit demografické problémy země po válce. Zároveň se Ukrajina stále obává nedostatku rekrutů do armády.
Podle červnového odhadu washingtonského think-tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia od začátku ruské invaze v roce 2022 zahynulo na ukrajinské straně přibližně 60 až 100 tisíc vojáků.
„Některá z nedávných opatření vypadají, jako by nebyla dostatečně promyšlená,“ říká výkonný ředitel Kyjevského mezinárodního institutu sociologie Anton Grushetskyj.
Pozorovatelé proto zpochybňují, zda má Zelenskyj a jeho okolí dostatečný kontakt s realitou mimo kyjevské mocenské kruhy.
„Nešťastné vojenské reformy se přidávají k dalším vládním omylům, které vrhají špatné světlo na nejbližší okruh poradců prezidenta,“ píše novinář Hockenos. K oněm ukrajinským vládním omylům novinář řadí například vyhrocenou schůzku Zelenského s prezidentem Donaldem Trumpem a s viceprezidentem J. D. Vancem, na kterou podle názoru novináře byl Zelenskyj nedostatečně připraven.
Kriticky se Hockenos vyjádřil i k Zelenského snaze ovládnout protikorupční instituce. Přetrvávající korupce podle novináře i nadále poškozuje pověst Ukrajiny.
Volodymyr Zelenskyj 22. července podepsal zákon, který měl výrazně omezit činnost protikorupčních institucí, Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) a Specializované protikorupční prokuratury (SAPO). Jeho rozhodnutí bylo tehdy kritizováno i ze strany Evropské unie. Po odporu vůči tomuto zákonu nicméně Zelenskyj 31. července předložil nový návrh, který měl zajistit nezávislost protikorupčních úřadů.
„Tato litanie omylů hovoří špatně o Zelenského klanu a politické straně,“ píše novinář Hockenos a dochází k závěru, že ukrajinský prezident potřebuje nové poradce.
autor: Alena Kratochvílová
