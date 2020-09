Železný? To Jan Kraus vyhodil hosta! Fanoušek Zemana zajásá

VZPOMÍNKY A PERLY Taky Jan Kraus vyhazoval ze studia. Došly mu nervy, když mu do pořadu dorazil místo umělce Davida Černého nejprve jeho dvojník, a ještě pozdě. David Černý je vůbec postavička. V roce 2013 ukazoval prezidentu Zemanovi velký vztyčený prostředníček, o čtyři roky dříve nás „předvedl“ celé Evropě a v časech „kauzy strýce Bradyho“ překonal vše, co tehdy o prezidentu Zemanovi zaznívalo. Připomeňte si s námi život a dílo umělce, který se pozoruhodně prolíná celými polistopadovými dějinami.

Moderátor České televize Jakub Železný nedávno svým emocionálně laděným příspěvkem na sociálních sítích otevřel debatu o právu moderátora vyhodit z pořadu hosta, který se mu nelíbí. V minulosti se takové případy již staly a asi nejslavnějším je v tomto směru střet dvou výrazných osobností – moderátora Jana Krause a výtvarníka Davida Černého.

Moderátor si pozval umělce, který si tehdy dělal dělal šoufky z celé Evropy v rámci díla Entropa, placeného českým předsednictvím EU. Vše ale dopadlo zcela jinak. Moderátor se rozzuřil a umělce ze studia za sprostého nadávání vyhodil.

Kraus podle tehdejších médií nevydýchal, že Černý přišel na natáčení pozdě a navíc si přivedl tři své dvojníky, což moderátora rozhodilo a zmátlo.

Kraus tehdy provozoval svůj televizní pořad, nazvaný Uvolněte se, prosím. Černý se mu ale zpětně posmíval, že tak neuvolněného člověka už dlouho neviděl.

„Řekl, že je to jeho show, a ne moje. Křičel na mě, že je to stejné, jako kdyby on vylezl na pódium a vykřikoval z něj, že dělám sračky. A pak řekl: Já půjdu na vaši výstavu a ty věci vám tam rozkopu,“ citoval tehdy umělce Černého server IDNES.cz.

Podle Krause mělo jít o to, že Černý nedorazil ve smluvenou dobu na natáčení pořadu, které probíhalo živě před diváky, kteří si zaplatili. Kraus tedy povolal „náhradního“ hosta, evangelického faráře Miloše Rejchrta.

V tu chvíli se ve studiu objevil jeden z dvojníků, který o sobě měl tvrdit, že je David Černý, ale Kraus, který o vtipu s dvojníky netušil, se vytočil ještě více. Když se pár minut před začátkem natáčení dostavil Černý, doprovázený dalšími dvěma dvojníky a ve velmi uvolněné náladě, moderátorovi povolily nervy a následoval výstup, při kterém Černého i se všemi dvojníky vyhnal ze studia.

Černý pak vtip s dvojníky uplatnil alespoň při vernisáži svého díla Entropa v centru umění DOX.

Tehdy umělec vytočil i Sašu Vondru. Ale pak přišel k Bakalovi do DOXu Václav Havel...

Entropa, pro nepamětníky, bylo dílko, kterým chtěla Topolánkova vláda předvést během prvního českého předsednictví EU český smysl pro humor a nadsázku. Karel Schwarzenberg a Alexandr Vondra, dva ministři odpovídající za předsednictví, tedy oslovili tehdy již známého kontroverzního výtvarníka Davida Černého a ten pod heslem „Stereotypy jsou bariéry, které je třeba odstranit“ stvořil dílo vyobrazující stereotypy o všech tehdejších členských zemích.

Bulharsko tak bylo představeno tureckými záchody, Finsko opilcem s pistolí válejícím se po podlaze, Polsko Černý provokoval duhovou vlajkou sexuálních menšin, Francie pak byla prezentována pouze jednoduchým vzkazem „Stávka“.

Kolem dílka proběhla řada skandálů a diplomatických nót, které umělce proslavily po celé Evropě. Černý navíc suverénně obelhal i zadavatele, když tvrdil, že dílo vytvořilo 27 výtvarníků z jednotlivých členských zemí, což Alexandr Vondra opakovaně tvrdil do médií.

Pak se zjistilo, že jména „výtvarníků“ si Černý vymyslel a vše spáchal sám se svými třemi asistenty. Umělec na to reagoval vzkazem: „Groteskní nadsázka a mystifikace patří ke znakům české kultury a vytváření falešných identit je jednou ze strategií současného umění“.

Černý měl s úřadem vlády uzavřenou smlouvu na 3,2 milionu korun, dalších deset měl zaplatit miliardář Zdeněk Bakala. Nakonec se Černý po porušení mnoha podmínek smlouvy s vládou dohodl, že státu vyfakturuje symbolickou jednu korunu.

Po pádu Topolánkovy vlády Černý své dílo odstěhoval do DOXu, který měl tehdy za hlavního partnera a nejvýznačnějšího sponzora právě Zdeňka Bakalu. Do DOXu mu na vernisáž dorazil kromě tří dvojníků od Krause také Václav Havel. Tehdy dvaasedmdesátiletý exprezident (kterému tehdy Zdeněk Bakala financoval rodící se knihovnu) při vernisáži vykládal, že mystifikace a šok jsou důležitou součástí moderního umění. „Odhalím teď další mystifikaci, Entropu neudělal David Černý, to jsme vytvořili my dva ve snaze poškodit vládu, Jiří Paroubek a já,“ pravil tehdy Václav Havel.

VÁCLAV HAVEL O ČERNÉHO ENTROPĚ

Jan Ruml natíral tank a mával přitom poslaneckou legitimací

Výtvarník David Černý budil rozruch už od počátku své kariéry. Jako student v dubnu 1991 natřel růžovým balakrylem tank č. 23, instalovaný na Smíchově jako památník osvobození Prahy Rudou armádou. Několik týdnů předtím probíhala veřejná debata, zda má tank jako památník zůstat nebo má být vzhledem ke své symbolice odstraněn.

Natření tanku vyvolalo protesty sovětského velvyslanectví a Černý byl zadržen pro trestný čin výtržnictví. Tank byl přetřen do původní barvy, ale následujícího dne byl opět růžový, když se jej za asistence televizních kamer jala natírat skupina poslanců, dovolávajících se poslanecké imunity. Skupinu vedl poslanec Jan Ruml, dále s ním natírali třeba Stanislav Devátý nebo Jana Petrová. Černý dosáhl svého, tank byl v následujících měsících odstraněn z památníku a umístěn do vojenského muzea.

Po dvaceti letech jej Černý v rámci akce Týden svobody ke 20. výročí odchodu sovětských vojsk nechal znovu natřít na růžovo, nechal jej převést do Prahy a na pontonu jej umístil na Vltavu ke Karlovu mostu.

Na stejném místě Černý později ponton vyzdobil růžovým prostředníkem, namířeným směrem k Pražskému hradu, což bylo interpretováno jako gesto směrem k prezidentu Miloši Zemanovi. „Je to normální fakáč těm zm***m komunistickejm zasr**ejm na Hradě,“ sdělil tehdy umělec novinářům. „Nápad vznikl z nasr***sti na Zemanovy probolševický praktiky nabourávající zásady demokracie,“ dodal.

Černý v prezidentských volbách 2013 podporoval Karla Schwarzenberga, kterého pro volební kampaň TOP 09 v roce 2013 vymaloval jako Jamese Bonda.

Ve štábu Karla Schwarzenberga zaujal svou nadšenou oslavou, když tehdejší ministr zahraničí nečekaně postoupil do druhého kola proti Miloši Zemanovi. Pak jej prezentoval pro čtenáře amerických New York Times: „Zobrazení Karla jako punkera mělo být ironické, zároveň ale i přiléhavé, protože Karel byl vždy rebel, tvrdohlavý a odhodlaný, nezničitelný buldozer“. Oslavný text vyšel v americkém deníku před druhým kolem prezidentské volby, ale na české voliče příliš nezafungoval.

Fotogalerie: - Karel v druhém kole

A David Černý úspěch Miloše Zemana rozdýchával hodně těžko. Kromě již zmíněného fialového prostředníčku nešel daleko ani pro silná slova. Po sněmovních volbách v říjnu 2013 (artefakt na Vltavě byl jeho příspěvkem k horké fázi předvolební kampaně) jásal nad výbuchem prezidentovy strany Zemanovci: „Ta strana přátel zlodějiny a zmetků nebo sajrajtu a zmetků dostala na frak. To je velmi příjemné.“ Pak dodal, že „největší dojem mám z toho, když jsem na internetu sledoval u Václava Moravce ovarovou hlavu, který říkal, že si každý hajzl bere do huby morálku“.

O rok později, když se v Praze objevily červené karty protestů proti prezidentu Zemanovi, umělec žádal prezidentův odchod kvůli proruské orientaci. „Je otázkou, zda to, čeho se pan prezident dopouští, nebylo za hranicí všeho možného. Jeho neuvěřitelné vlísávání se Putinovi je podle mého už na hranici vlastizrady,“ uvedl.

A o další rok později se pasoval do uměleckého arbitra a vysvětloval národu, že dílo „rudé trenky nad Hradem“ je hodnotným uměním, jen mu na nich chyběl pořádný hnědý flek. „Líbilo se mi to, je to moc pěkné vyjádření současného obsahu Hradu,“ pravil tehdy v rádiu.

Pak vykládal, že kdybychom tehdy v lednu 2013 zvolili Karla Schwarzenberga, tak bychom se „nemuseli tak stydět, nebyli bychom bráni Evropou jako putinovská pátá kolona“.

A nakonec si vzal na paškál prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka: „Jestli se člen čtyřprocentní menšiny chce vyjadřovat o pražské kavárně... Je-li to vůbec člověk, jeho výroky jsou tak nehorázné, že někdy mám pocit. že je elektronickej.“

Pak se vyjádřil opět po roce, v roce 2016, v atmosféře slavné „kauzy Brady“. A jeho slova o prezidentovi a jeho týmu na sociálních sítích tehdy svou hutností překonala úplně vše: „Zamrdaná zkurvená kupa hoven a sraček na Hradě, vytlemený prasečí držky, ať už konečně chcípnou v ošklivejch a táhlejch bolestech. Zmrdi smradlavý, zkurvysyni vyjebaný, tupý debilové.“

A vše zakončil přáním: „Do nejhlubší prdele s váma, vy hovnožrouti.“

Na konci roku 2018 pak v Českém rozhlase rozprávěl, kterak „sovětský bratr“ rozkládá Evropskou unii. A Češi mu v tom prý pomáhají, v čele s hlavou státu. Prezident je pijan,“ prohlásil tehdy Černý při pokusu o slovní hříčku, protože při vyslovení této věty udělal pomlčku v takovém místě, že se informace dala pochopit také jako „prezident je pyj – an“. A ve slovních hříčkách pokračoval charakteristikou občanů České republiky, které popsal jako „blbý stádo, které ho bylo schopné zvolit. Z-volit“.

