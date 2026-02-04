Jestli chtějí jen tlačit… Klempíř dostal varování ohledně ČT a ČRo

04.02.2026 16:00 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu se poprvé společně ozvali k plánům vlády Andreje Babiše na zrušení koncesionářských poplatků a vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé) k vytvoření pracovní skupiny, která povede širší veřejnou debatu o budoucím financování médií veřejné služby. Člen Rady RRTV Vadim Petrov varuje, že pokud je cílem „pracovní skupiny“ pouze nátlak na ponechání poplatků, neměl by Klempíř na výzvu reagovat.

Jestli chtějí jen tlačit… Klempíř dostal varování ohledně ČT a ČRo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Oto Klempíř, ministr kultury

Šéfové obou veřejnoprávních médií René Zavoral a Hynek Chudárek ve společném prohlášení zdůrazňují, že změna financování není jen technickou otázkou, ale dotýká se samotné podstaty fungování České televize a Českého rozhlasu. „S velkou vážností vnímáme debatu o aktuálních záměrech vlády ČR změnit systém financování veřejnoprávních médií,“ uvedli.

Připomínají, že obě instituce mají zákonem dané poslání – od zpravodajství a vzdělávání přes kulturu a sport až po péči o jazyk, kulturní dědictví a podporu menšin i regionů. „Těmto závazkům lze dostát pouze v prostředí stability a předvídatelnosti financování a důvěry v média veřejné služby,“ stojí ve společném textu.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

98%
1%
1%
hlasovalo: 11691 lidí
Zároveň ředitelé vyzvali ministra kultury Otu Klempíře k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání vládou zamýšlených změn ve financování médií veřejné služby. „Zároveň chceme k fundované diskusi přivést všechny další významné subjekty a také odbornou veřejnost. Jsme připraveni vést otevřenou a věcnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. Tyto kroky by měly předcházet jakékoli změně systému financování veřejnoprávních médií,“ píše se v otevřeném prohlášení.

Debata o koncesionářských poplatcích se podle některých aktérů vede příliš zjednodušeně. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov upozorňuje, že nejde jen o otázku, odkud peníze přijdou, ale jaký model veřejné služby chce stát dlouhodobě podporovat. „Poplatky jsou symbol změny ČT,“ říká Petrov a dodává, že na stole je řada evropských modelů financování i různých podob médií veřejné služby.

Podle něj existují i alternativní cesty, například širší podpora veřejných zdrojů pro audiovizuální tvorbu ve veřejném zájmu. „Něco úplně nejde, protože máme jiný legislativní systém. Všechno lze ale změnit, taky to nemusí být hned,“ míní Petrov.

Petrov ale zároveň doufá, že pracovní skupina místo zahájení veřejné debaty nemá pouze lobbovat za ponechání poplatků. „Jestli je záměrem jen vytvořit nátlakovou platformu, jakou zamýšlely Miliony chvilek v řízení debaty herců a Klempíře, je to špatně. Nemůže to být jen nátlak na zachování poplatků. Jestli to má být lobby jen ve prospěch zachování poplatků, byl by Klempíř blázen, aby na to šel,“ dodal Petrov.

Senátor David Smoljak (za STAN) výzvu ředitelů ČT a ČRo vítá a kritizuje Babišovu vládu, že prosazuje zrušení poplatků aniž by veřejná diskuse proběhla. „Vláda chce nejdřív střílet a pak se ptát. Výzva ředitelů médií veřejné služby doporučuje poněkud racionálnější postup,“ tvrdí Smoljak.

Senátor Břetislav Rychlík (za TOP 09) postup Babišovy vlády hodnotí jednoznačně. „Vláda chce ovládnout média veřejné služby. To je všechno,“ prohlásil Rychlík.

Psali jsme:

„Lidi platí poplatky ČT rádi.“ Máme petici, která se teprve podepisuje
To ti nepomůže. Mikuláš Minář naráží s bojem za povinné poplatky ČT
Ministr Klempíř nad čísly: Lidé už České televizi nevěří
„Tak dost, pane Moravče“. Ve studiu létaly vtipy na Babišův glóbus i čtyři stíhačky

 

Zdroje:

https://informace.rozhlas.cz/generalni-reditele-ceske-televize-a-ceskeho-rozhlasu-spolecne-vyzyvaji-k-diskusi-9593503?fbclid=IwY2xjawPwIURleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVVDQ0RUlIQVNVelYyNmlmc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHv8yCEu7hlETb-7gDLu5cAH-NPITrRHqjUlIddTro4l1UrYHQ540olM3H8gv_aem_9bOt9PcLkiXhJ-bYWdtFOA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , koncesionářské poplatky , Petrov , Smoljak , Rychlík , Klempíř

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měly by se zrušit koncesionářské poplatky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Michal Zuna byl položen dotaz

Jednání o vydání Babiše a Okamury

Tvrdíte, jak jednání mandátového a imunitního výboru proběhlo věcně a konstruktivně. Můžete to rozvést? Mě by ta debata, kdy je už dopředu znám výsledek zajímala. A lze něco nazvat vůbec jednáním, natož konstruktivním, když víme, že k vydání nedojde? O čem se tak vlastně jednalo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně Současné vyvrcholení pomocí žhavých ústSoučasné vyvrcholení pomocí žhavých úst

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinka neodjel, ale promluvil. A naštval

17:00 Macinka neodjel, ale promluvil. A naštval

„Někdo obrazně pálí mosty, ale jiný zcela vážně vyhrožuje Putinem,“ řekl poslancům Petr Macinka. Min…