Jestli chtějí jen tlačit… Klempíř dostal varování ohledně ČT a ČRo

Šéfové obou veřejnoprávních médií René Zavoral a Hynek Chudárek ve společném prohlášení zdůrazňují, že změna financování není jen technickou otázkou, ale dotýká se samotné podstaty fungování České televize a Českého rozhlasu. „S velkou vážností vnímáme debatu o aktuálních záměrech vlády ČR změnit systém financování veřejnoprávních médií,“ uvedli.
Připomínají, že obě instituce mají zákonem dané poslání – od zpravodajství a vzdělávání přes kulturu a sport až po péči o jazyk, kulturní dědictví a podporu menšin i regionů. „Těmto závazkům lze dostát pouze v prostředí stability a předvídatelnosti financování a důvěry v média veřejné služby,“ stojí ve společném textu.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Debata o koncesionářských poplatcích se podle některých aktérů vede příliš zjednodušeně. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov upozorňuje, že nejde jen o otázku, odkud peníze přijdou, ale jaký model veřejné služby chce stát dlouhodobě podporovat. „Poplatky jsou symbol změny ČT,“ říká Petrov a dodává, že na stole je řada evropských modelů financování i různých podob médií veřejné služby.
Podle něj existují i alternativní cesty, například širší podpora veřejných zdrojů pro audiovizuální tvorbu ve veřejném zájmu. „Něco úplně nejde, protože máme jiný legislativní systém. Všechno lze ale změnit, taky to nemusí být hned,“ míní Petrov.
Petrov ale zároveň doufá, že pracovní skupina místo zahájení veřejné debaty nemá pouze lobbovat za ponechání poplatků. „Jestli je záměrem jen vytvořit nátlakovou platformu, jakou zamýšlely Miliony chvilek v řízení debaty herců a Klempíře, je to špatně. Nemůže to být jen nátlak na zachování poplatků. Jestli to má být lobby jen ve prospěch zachování poplatků, byl by Klempíř blázen, aby na to šel,“ dodal Petrov.
Senátor David Smoljak (za STAN) výzvu ředitelů ČT a ČRo vítá a kritizuje Babišovu vládu, že prosazuje zrušení poplatků aniž by veřejná diskuse proběhla. „Vláda chce nejdřív střílet a pak se ptát. Výzva ředitelů médií veřejné služby doporučuje poněkud racionálnější postup,“ tvrdí Smoljak.
Senátor Břetislav Rychlík (za TOP 09) postup Babišovy vlády hodnotí jednoznačně. „Vláda chce ovládnout média veřejné služby. To je všechno,“ prohlásil Rychlík.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.