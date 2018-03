Zeman: Není to Pehe, ale „to Pche“. Nepřipustím český Majdan. Demonstrace? Zneužívání dětí! Okamura mě přestává bavit

Prezident by si přál, aby v Česku vládl kabinet, který by se opíral o hlasy hnutí ANO, ČSSD a komunistů. Za jistých okolností by kabinet mohlo podpořit hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, protože není jisté, že pro Babišovu vládu zvednou ruku všichni poslanci ČSSD. V této souvislosti byl Zeman zvláště kritický k někdejšímu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi.

„Pokládám za neobyčejnou drzost, jestliže člověk, který ČSSD dovedl k sedmi procentům, dnes rozdává knížecí rady. To zaprvé. Zadruhé bych chtěl věřit, že ona dvojice vedoucích představitelů sociální demokracie bude natolik silná, aby toto dokázala,“ uvedl Zeman.

Prezident doufá, že v sociální demokracii převládne zdravý rozum a zrodí se stabilní vláda. Je sice možné, že by se Babiš mohl opřít o hlasy Tomia Okamury, ale tady Zeman pozvedl varovný prst.

„Především jsem zaznamenal prohlášení pana Okamury, že nebude podporovat Babišovu vládu, pokud bude založena na spolupráci se sociální demokracií. Ale i když jsem až dosud vůči SPD udělal několik gest, tak musím říci, že mě to v poslední době přestává bavit. Víte proč? No, protože tato strana hlasovala pro návrh hnutí STAN, aby kancléř prezidenta republiky musel mít nejvyšší prověrku, to znamená prověrku na přísně tajné. Takhle se nechová strana, které jsem poskytl svoje – byť omezené – sympatie. Pan Okamura se tedy nemůže divit, že do doby, než toto stanovisko změní, tyto mé sympatie už nebudou,“ varoval.

Miloš Zeman nevěří, že dojde na předčasné volby. Političtí trpaslíci se jim prý rádi vyhnou. Situace na politické scéně bude tedy i nadále narýsována volbami z podzimu 2017. Prezident zdůraznil, že nedovolí, aby ulice, nebo Bakalovi novináři rozhodovali o osudu země. Od toho jsou v demokracii právě volby. Když si chystal inaugurační řeč, tak měl na stole dvě varianty a nakonec zvolil tu mírnější, aby ukázal vstřícnost. Kritizoval jen Bakalu. To však nic nemění na tom, že se prezident dívá velmi kriticky na výroky politologa Jiřího Peheho, komentátora Alexandra Mitrofanova a dalších lidí.

„Rád vám odpovím, protože jsem si připravoval dvě varianty inauguračního projevu. Ta první byla se jmény, druhá beze jmen. Nu, a protože jsem se rozhodl, že budu pokornější, tak až na pana Bakalu jsem uvedl pokornější variantu beze jmen. Ale vám na závěr našeho rozhovoru ta jména mohu říct. Takže Honzejk nebo Tabery jsou placeni Zdeňkem Bakalou a podle mého názoru si každý, kdo bere peníze od Zdeňka Bakaly, zaslouží opovržení. Zadruhé, Mitrofanov, který rozděluje lidi na občany a obyvatele, si rovněž zasluhuje opovržení. A měl by si uvědomit, že rodák z Rostova na Donu by neměl příliš zasahovat do českých politických struktur. Nu, a zatřetí, jestliže má Jiří Pehe pocit, že zemře půl milionu mých voličů a situace bude jiná, tak je to tak trošku hyenismus. Líbil se mi výrok Jana Kellera, který řekl, že nebude komentovat lejno hyeny. Úplně na závěr vám řeknu ještě jednu věc: To Pche, jak říkal Miroslav Šimek, tak to Pche napsalo další článek, kde vyjadřuje názor, že demonstrace by ještě mohly změnit politickou strukturu České republiky oproti výsledkům demokratických voleb. Ať už prezidentských, nebo parlamentních. Chtěl bych konstatovat, že dokud budu prezidentem, nikdy nepřipustím Majdan, barevnou revoluci. Ať demonstranti v ulicích vyjadřují jakékoli názory, vždy se budu řídit větou, kterou Klementu Gottwaldovi řekl, ale bohužel nedotáhnul do konce Edvard Beneš. Nikdy nepřipustím, aby o osudu republiky rozhodovala ulice,“ zaznělo z úst prezidenta.

Zeman se též specificky vyjádřil k účasti malých dětí na demonstracích mimo jiné i proti jeho osobě, což on považuje za „obludné zneužívání malých dětí“, které dle jeho mínění ani nedokážou přečíst větu, kterou mají předepsanou.

autor: mp