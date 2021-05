Zeman: Zradil nás Východ i Západ, Srbové byli při nás. My je bombardovali. Omlouváme se

reklama

Jak informuje Česká televize, prezident Miloš Zeman uvítal dnes dopoledne na Pražském hradě s vojenskými poctami srbského prezidenta Aleksandara Vučiče. Jde o první oficiální prezidentskou návštěvu od začátku pandemie. Prezident Zeman udělil srbskému prezidentu Vučičovi nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva. Český prezident obdržel Řád Srbské republiky.

A prezident se také za přítomnosti novinářů omluvil Srbům. „Je velice příjemné setkat se v době ožívající studené války s politikem, kterého mohu označit za přítele,“ prohlásil Miloš Zeman. S Vučičem mluvil o tradičním česko-srbském přátelství, jež se projevilo dle Zemana například v roce 1938, kdy bylo Česko zrazeno svými západními spojenci. „Ale i v roce 1968, kdy jsme byli zrazeni svými východními spojenci. Člověk si nevybere,“ nezapomenul podotknout prezident a zmínil, že v obou osmičkových rocích Československu vyjádřilo Srbsko podporu.

„A my jsme se mu odvděčili bombardováním,“ dořekl prezident. „Právě proto bych chtěl při této příležitosti za svoji osobu se omluvit za bombardování tehdejší Jugoslávie,“ pokračoval a zmínil slavný výrok francouzského diplomata Talleyranda: „Bylo to horší než zločin, byla to chyba.“ A dodal, že by chtěl jako osoba poprosit srbský národ o odpuštění. „Celou dobu mě to trápilo,“ řekl.

Připomenul, že když se rozhodovalo o bombardování Jugoslávie, byla ČR v NATO sotva pár týdnů. „Byli jsme poslední, kdo dali souhlas. A zoufale jsme se ohlíželi po alespoň jedné zemi, která by se s námi spojila a byla by proti. Ale zůstali jsme sami. Přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy. A touto omluvou a prosbou za odpuštění jsem se zbavil mnohaletého traumatu, protože pokání osvobozuje,“ pravil prezident a citoval z latiny: „Řekl jsem a spasil jsem svoji duši.“

Aleksandar Vučić prezidentu Zemanovi několikrát poděkoval. „To, co jsem dnes zažil v Praze, pohostinnost, kterou Srbsko vidělo, bylo něco, co mě vzalo za srdce, stejně jako slova prezidenta Zemana, odvážného muže, který se před nikým neklaní. Chci mu poděkovat za jeho úžasná slova a mohu říci, že srbský lid bude Čechy vnímat nejen jako přátelský, ale také jako bratrský národ,” konstatoval srbský prezident.

„Jsem také známý jako muž, který se před nikým neklaní, jsem někdo, kdo ví, jak takové věci respektovat. Srbský lid na tato slova nezapomene, protože to, co dnes pan prezident řekl o bombardování Srbska, dosud nikdo neřekl. Vděčnost za to bude trvat na věky,” dodal prezident Vučić.

