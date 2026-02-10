„My pracujeme pro vás.“ Jenže s tím ČT narazila

10.02.2026 14:50 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Z řad pracovníků ČT a ČRo přichází petice, kterou již podepsalo téměř 1 800 z nich. Tvrdí v ní, že pracují pro české občany, nikoliv pro české politiky. A obávají se, že by změna modelu financování veřejných médií toto ohrozila. Přání být odpovědní veřejnosti kvituje mediální analytik Štěpán Kotrba se slovy, že dosud tomu tak nebylo. Podle Jany Bobošíkové pak veřejnoprávní média připomínají psa, kterého majitel nechal zvlčit a ten si teď myslí, že je pán domu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Jedním z oznámených cílů nové vlády byla změna ve veřejnoprávních médiích. Ta zatím nemá ucelenou formu, od různých stran vládní koalice přicházejí návrhy sahající od pouhé změny financování přes sloučení ČT a ČRo až po úplné zrušení těchto veřejnoprávních médií.

Proti všem těmto návrhům se zvedl odpor z řad takzvané občanské společnosti, tedy Milionu chvilek pro demokracii, který proti plánům ANO a dalších stran protestuje v podstatě již od svého založení na konci minulého desetiletí. Ale také z řad pracovníků těchto veřejnoprávních médií. Na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii promluvil například moderátor pořadu Tobogán na ČRo, Aleš Cibulka.

I v táboře odpůrců změn v ČT však panují spory, jak ukazují příspěvky bývalých pracovníků ČT Marka Wollnera a Nory Fridrichové, kteří protestují proti tomu, aby ČT zastupoval například výkonný ředitel ČT24 Michal Kubal.

Každopádně dnes s další výzvou přišel moderátor Daniel Stach. Již včera server Aktuálně.cz informoval, že zaměstnanci chystají svou vlastní výzvu a že měla být zveřejněna v 8.00. Na sociálních sítích pak byla publikována těsně před devátou.

Petice, pod kterou je v době psaní článku podepsáno necelých 1 800 pracovníků ČT a ČRo, začíná slovy: „Pro vás. Ne pro politiky.“ Pracovníci obou institucí se údajně obávají snah o ovládnutí veřejnoprávních médií. „Chceme být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním. Současný model financování zaručuje nezávislost a stabilitu ČT a ČRo,“ prohlašují.

„Naše znepokojení vyvolávají i okolnosti přípravy návrhu na zásadní změnu statutu veřejnoprávních médií bez dostatečné veřejné a odborné debaty. A bez přesvědčivých argumentů pro změnu současného, osvědčeného modelu. Jsme odhodlaní chránit principy, na kterých média veřejné služby – jeden z pilířů demokracie – stojí už desítky let,“ dodávají.

Sám Stach pak popisuje své zkušenosti a svou práci: „Popularizuji vědu. Můžu, protože na to máme s kolegy podmínky. Jsme veřejnoprávní médium, a proto máme možnost vysílat v hlavním vysílacím čase tlumočený rozhovor s nositelem Nobelovy ceny nebo příběh přeživšího holokaustu. To, co děláme, by jinde než ve veřejnoprávním médiu nemohlo v takovém rozsahu a s takovým dopadem pro společnost vzniknout.“

„Spojili se redaktorky a redaktoři České televize a Českého rozhlasu. Bez šéfů. Vybrali si své zástupce a domluvili se na textu výzvy, za kterým společně stojíme. A včetně těch, které nejspíš neznáte, ale nemůže bez nich ani jedna instituce fungovat: editoři, technici, grafici… Ti, kteří společně tvoří média veřejné služby,“ prohlašuje následně. Jde prý o principy a přístup, které mají fungovat bez ohledu na to, kdo zrovna vede vládu nebo ČT a ČRo. „Věřím, že to, co děláme – nejen ve Vědecké redakci ČT – má smysl a přínos pro společnost,“ uvedl.

Petici šíří například zahraniční reportér ČT Jakub Szántó nebo právě již zmíněný spolek Milion chvilek pro demokracii. „Pracujeme pro vás v ČT a ČRo a chceme, aby to tak zůstalo. Pro vás, ne pro politiky,“ prohlašuje Szántó.

Petici již okomentoval mediální analytik Štěpán Kotrba, který se o téma veřejnoprávních médií zajímá dlouhodobě a v komentáři se již vyjadřoval k předchozím iniciativám ze strany ČT. Kvituje deklarovaný cíl petice, tedy „Chceme být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním.“ A dodává, že tomu doposud tak nebylo.

„Svět není černobílý. Veřejnost není polovina veřejnosti. Ani třetina veřejnosti. Je to celá veřejnost. Ne jen voliči Pavla... nebo Fialy, ale i voliči Babiše, Okamury nebo Macinky. Dokonce i voliči Kateřiny Konečné. Oni nejsou svoloč. Oni jsou občané. Oni jsou plátci poplatků. Nejen voliči podporující válku na Ukrajině. Ale i její odpůrci. Nejen stoupenci Bidenových demokratů, ale i stoupenci Trumpa. Nejen obdivovatelé Zelených, ale i ti, v kterých Green Deal vzbuzuje oprávněné obavy. Nejen příznivci NATO a EU, ale i jejich odpůrci. Ti všichni jsou VEŘEJNOST. A jejich souhlas a spokojenost jsou podstatné, aby veřejná služba byla skutečně tím, čím dle zákona být má, ne tím, čím dnes je,“ upozorňuje petenty.

„Polovina veřejnosti je s prací České televize nespokojená. Právem. Přitom jsou to její vlastníci a investoři. Bylo by dobré, kdyby tato pro přežití médií veřejné služby klíčová věta nebyla jen bezobsažnou deklarací, vzbuzující údiv a ironické poznámky, ale kdyby byla naplněna vyváženým obsahem, produkovaným zpravodajstvím a politickou publicistikou. Z obrazovky i z reproduktoru mají dle zákona znít informace ‚objektivní, ověřené, vyvážené a všestranné‘,“ říká pak s citovaným varováním, že existence veřejnoprávní televize není samozřejmostí.

K petici pracovníků se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila bývalá ředitelka zpravodajství ČT Jana Bobošíková, která již jednu krizi v ČT zažila na vlastní kůži. „Svobodu slova nikomu neupírám. Zaměstnanci veřejnoprávních médií ale nejsou soukromí aktivisté. Pracují v institucích povinně financovaných všemi občany a jejich úkolem je informovat, ne politicky tlačit. Když vystupují kolektivně proti konkrétnímu vládnímu záměru, nejde o osobní názor jednotlivce, ale o institucionální nátlak. To je zásadní problém,“ říká.

„Za to, že dnes veřejnoprávní média nemají jasně vymezenou roli, ale nesou hlavní odpovědnost politici, kteří roky rezignovali na obranu principů svobody a demokracie a nehlídali hranice moci. Výsledek? Veřejnoprávní média dnes připomínají psa, kterého líný majitel nikdy nevzal na cvičák. Pes si pak myslí, že je pánem domu – ale chyba nebyla na začátku v něm,“ dodává.

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřila také mediální expertka Alena Mašálková. „Myslím si, že ta iniciativa by se měla spíše jmenovat ‚Pro nás. Ne pro vás.‘ A už by konečně měl někdo pracovníkům veřejnoprávních médií důsledně vysvětlit, že si ČT ani ČRo nemohou zprivatizovat. V textu je navíc několik zavádějících informací, klidně je označím za lži. Změnou financování nedojde k žádnému vládnímu ovládnutí těchto médií. Nedojde k tomu, že budou pod kontrolou vlády, je to ubohý argument,“ říká.

Podle ní se „pravdobijci“ z ČT a ČRo obávají veřejné kontroly jejich hospodaření NKÚ. „Neustále se ohánějí tím, že dojde z narušení nezávislosti a stability veřejnoprávních médií, ale ještě jsem neslyšela jediný relevantní argument, čím a jak,“ namítá.

Úsměvný jí přijde zejména poslední odstavec o chránění principů, na kterých veřejná služba stojí již desítky let. „Aby mohli něco bránit, tak by je v prvé řadě museli dodržovat. Už několik let neposkytují veřejnou službu dle Kodexu ČT a ČRo, a rozhodně nejsou pilířem demokracie. Za vlády Petra Fialy byli provládní hlásnou troubou, za vlády Andreje Babiše jsou opozičními médii,“ říká Maršálková.

Klade zmíněným médiím za vinu rozdělení společnosti a šíření strachu, zloby a nenávisti. „Ano, máme svobodu slova, měli bychom respektovat i jiné názory, ovšem veřejnoprávní média, jak je správně v iniciativě uvedeno, slouží občanům. Občané ve svobodných volbách dali hlasy politickým subjektům, které měly v programu změnu financování veřejnoprávních médií, občané si přejí tuto změnu. Já osobně celé toto dění kolem poplatků považuji za divadlo, šaškárnu, za snahu odvést pozornost od pro mě většího a hlubšího problému, a tím je kvalita obsahu vysílání ČT a ČRo, kvalita práce redaktorů a moderátorů. Toto musíme řešit,“ shrnula Alena Maršálková.

