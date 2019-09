Zeman se rozjel u Soukupa: Mediální smečka včetně ČT. Šaroch má odvahu. Němcová? Tu nemá smysl ani komentovat

Rozhovor Jaromír Soukup zahájil nedávným vyjádřením předsedy Senátu Jaroslava Kubery o tom, že „Zemanova mstivost je nekonečná“. Kritizoval hlavu státu kvůli sporům o nového ministra kultury. „Kubera o mně mnoho neví. Jmenoval jsem Zaorálka ministrem kultury, třebaže je jedním z poslanců, kteří mě zradili v roce 2003, tak jakápak mstivost?“ uvedl prezident protiargument.

Na přetřes pak přišla jedna z největších kauz dnešních dnů, týkající se sochy maršála Koněva na Praze 6. „Ti, kdo bojují proti sochám, jsou zbabělí, protože socha se nemůže bránit,“ promluvila jasně hlava státu směrem k odpůrcům tohoto pomníku. „Pochopím, jestliže by socha Koněva nestála v Maďarsku. Pokud jde o rok 68, uvádí se, že byl Koněv penzista a na věci neměl vliv. Odmítl, když mu Husák chtěl nabídnout titul „Hrdina Československé socialistické republiky“, připomněl Zeman některé historické konsekvence.

K tomu, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) sochu Koněva nechce, Soukup poznamenal, že si tím jen „honí politické body“. „Také vyvěsil vaši dehonestující fotku na úřad a říkal, že byste měl dát sochu Putinovi jako dárek. Politika začíná být svinstvo,“ varoval důrazně prezidenta moderátor.

Zemana ale Kolářovy kroky prý nijak zvlášť nevzrušují. „Praha 6 je poslední útočiště TOP 09, která už není celostátní politickou stranou. Někteří její protagonisté se chovají poněkud křečovitě,“ zhodnotil starostovo chování.

Podle svých slov Zeman očekává, že v souvislosti se spory okolo sochy Koněva přijde ještě reakce ze strany Ruska. „Je to velmi pravděpodobné,“ míní. Souhlasí prý s tvrzením, které zaznělo v německém tisku: Některé země východního bloku včetně České republiky se neumí kultivovaně vyrovnat se svou komunistickou minulostí a tuto frustraci si vybíjejí primitivní protiruskou averzí. „To je naprostá pravda. Teď k tomu ještě přistupuje stejně tak primitivní protičínská averze. Ale tuto averzi, myslím, nesdílejí slávisté,“ pousmál se prezident narážející na fakt, že menšinovým majitelem Slavie je právě čínská společnost CITIC.

Jako „další svinstvo“ uvedl Soukup téma týkající se státního zástupce Jaroslava Šarocha, jenž je nyní nejznámějším žalobcem v zemi. A to díky jeho aktuálnímu rozhodnutí, byť nepravomocnému, o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo. Moderátor se zhrozil nad tím, že je některými nyní Šaroch vnímán jako ohrožení demokracie a že musí čelit takovému lynči ze strany médií a politiků.

Prezident je přesvědčen, že Šarochovo rozhodnutí navrhující zastavit trestní stíhání premiéra Babiše, které čítá 90 stran, by se mělo zveřejnit. „Nechápu ale, proč se kolem toho dělají takové tanečky,“ podivoval se Zeman, kterému neuniklo, že například Miroslav Kalousek (TOP 09) a další se k záležitosti vyjadřovali jako o ohrožení právního státu ve smyslu, že Šaroch možná podlehl tlaku.

Soukup připomněl, že podobná slova pronesla i Miroslava Němcová. Malý krok pro Jaroslava Šarocha je podle ní nebezpečný krok pro demokracii. Nad jejími slovy jen prezident mávl rukou. „Němcová je žena zvláštního ražení, tu nestojí za to ani komentovat,“ podotkl k poslankyni ODS.

„Média a politici teď dělají ze Šarocha jen úředníčka připravujícího podklady pro své nadřízené,“ zamračil se moderátor a rozezleně doplnil, že veřejnoprávní Česká televize si dovolila spustit lynč na státního zástupce. „Je třeba s tím něco dělat, jste prezident,“ apeloval na Zemana. „Je možné zvažovat kroky, ale ty budou aktuální tehdy, až bude toto posuzování na úrovni státního zastupitelství ukončeno,“ reagoval prezident.

Nezapomněl připomenout, že si Šarocha velmi váží. „Vážím si ho za jeho odvahu. Naše mediální smečka včetně České televize by ho chválila, kdyby rozhodl opačně. On se této smečce dokázal postavit, je to jeho zásluha,“ chválil Zeman státního zástupce.

Následně se svou pozornost zaměřil na další kauzu letních dnů, která mu narušovala dovolenou. Kauza týkající se ministra kultury. Zde Zeman jen v krátkosti zmínil, že by touto cestou ještě jednou Michalu Šmardovi (ČSSD) rád poděkoval, že rezignoval na kandidaturu do čela ministerstva kultury. „Byla to taková letní přeháňka a už skončila,“ shrnula hlava státu.

Své řekl i k rozhodnutí, které Antonín Staněk (ČSSD) učinil v poslední den ve funkci ministra kultury – zrušil Hadím lázním v Teplicích status kulturní památky. Soukup upřesnil, že tento objekt vlastní podnikatel Jaroslav Třešňák, který byl zároveň sponzorem Zemanovy volební kampaně. Prezident ale odmítl, že by tyto dvě věci spolu nějak souvisely. „V Čechách zná každý každého. Přísahám, že jsem o této věci do doby rozhodnutí nevěděl a nic jsem nezařídil,“ odmítl prezident spekulace o tom, že by Staňkovi řekl, ať památkovou ochranu lázní zruší. Je zároveň ale rád, že Třešňák chce Hadí lázně zrekonstruovat do původní podoby.

Závěrem se pozastavil nad novinkou ze zahraničí – americký prezident Donald Trump chce koupit Grónsko. Zeman to označuje za obratný tah. Přiblížil, že na počátku minulého tisíciletí bylo Grónsko zelenou zemí, bylo globální oteplování a byly tam pastviny. Pak přišla malá doba ledová, nyní prý začínají ledy opět odtávat. „Trump se možná těší na to, že Grónsko bude opět zelenou zemí,“ míní prezident.

Případ Grónska Zeman uvádí jako ilustraci toho, že příroda má fáze chladu a tepla. „Tyto fáze naprosto nejsou závislé na tom, jestli nějaká hysterka brázdí jachtou Atlantik, nebo jestli naši středoškoláci, aby se nemuseli učit, demonstrují proti klimatické změně. Všechny tyto demonstrace, týkající se klimatické změny, jsou rituální tance domorodců, kde se přivolával déšť. Ten buď přišel, nebo nepřišel, ale nikdy ne v kauzální souvislosti s těmito tanečky,“ uzavřel pobaveně prezident s tím, že celé současné dění okolo klimatických změn vnímá jako dosti šílené náboženství.

