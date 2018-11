Zeman silně okomentoval Zimolovu rezignaci a poslal ke dnu Istanbulskou úmluvu: Je výborná pro zaostalé, především muslimské země

Prezident Miloš Zeman do Lán pozval generálního ředitele Jaromíra Soukupa, aby s ním jako každý čtvrtek na TV Barrandov v pořadu Týden s prezidentem debatoval nad aktuálními tématy rezonujícími v české společnosti. Diskutovali například nad prezidentovou čtvrtou návštěvou Čínské lidové republiky a rezignací prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, jehož prezident zkritizoval, že utekl z boje a měl počkat alespoň do sjezdu. Kromě toho pozornosti neušel ani europoslanec Miroslav Poche, který se stal externím poradcem ministra zahraničí Tomáše Petříčka, nebo Istanbulská dohoda, která je prý zbytečná, ale ne škodlivá.

Jedna z aktualit, kterou velmi propírala česká média, byla v posledních dnech Zemanova návštěva Číny, kde se podepsala řada memorand a dokumentů. K tomu prezident podotkl, že základním ukazatelem úspěšnosti této navštěvy je počet soukromých podnikatelů, kteří se na ní podílejí. „Jejich zájem ukazuje, že ta návštěva měla velký smysl,“ řekl s tím, že tyto podnikatele k ní nikdo nenutí.

Připomněl, že prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý sám říkal, že dosud nikdy neviděl tak početnou podnikatelskou delegaci. „Byly podepsány užitečné dohody, navázané užitečné kontakty. Histerici, kteří protestují proti obchodním vztahům, ať už s Čínou nebo Ruskem, jednají proti našemu národnímu zájmu, řekl Zeman s tím, že když tam nebudou jezdit čeští podnikatelé, budou tam jezdit jiní, kteří nám kontakty ‚vyžerou‘.“

Na to Soukup zklamaně poznamenal, že jeho ale letos do Číny nepozvali, ani nikoho z jeho novinářů. Zeman jej zarazil se slovy, že to může říct jen, pokud nezná pravidla hry. Pozvánky prý nerozesílá prezidentská kancelář, ale Hospodářská komora. „Stačí zdvihnout telefon a zavolat Vladimíru Dlouhému, a byl byste v Číně také,“ dal Soukupovi radu.

Poté se moderátor návštěvu Číny pokusil posunout na úroveň voliče. Zajímalo jej ,jestli je reálné v ní vidět přínos i pro normálního člověka. Prezident v této souvislosti zmínil například společnost CITIC, která zde plánuje výstavbu nového strojírenského závodu. „Už to nebudou pouze akvizice, ale i stavby na zelené louce,“ přislíbil, co by nabídlo například další zajímavá pracovní místa.

Na to Soukup navázal s tím, že všemi diskusemi, které vede s politiky, se pravidelně zmiňuje, že jsou nízké platy. Což se odráží na problémech s hypotékami i cenami bytů. Tlak na výši mezd tak podle něj řeší celou řadu doprovodných problémů. „Jetliže je nedostatek pracovních sil je, naprosto logické, že rostou mzdy, jinak by zaměstnanci podnikatelům utekli,“ reagoval prezident.

Jako okomentování hodné pak Soukup považoval i Zemanovu hru na piano, když na zahájení veletrhu v Šanghaji na něj zahrál tamnímu prezidentovi Si Ťin-pchingovi svou oblíbenou píseň. Pochválil Zemanovo vystoupení se slovy, že tato jeho „scénka“ v dobrém slova smyslu rezonoval veřejným prostorem i médii mnoha zemí. „Byla velmi symaptická, zajímavé a překvapivé,“ chválil prezidenta.

Ten tímto vystoupením prý chtěl svou návštěvu trochu odlehčit. „Uznávám, že pro média je někdy náročné pochopit složitost obchodních jednání. Jak podporu exportu, tak podporu čínských investic u nás. Tohle je pro média velmi náročné, ale piano bylo snadno pochopitelné,“ řekl prezident.

Napřetřes přišla i rezignace prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, který současně oznámil, že zůstává řadovým členem a z boje neutíká. Na to má však prezident opačný názor. Poukázal na to, že ještě před půl rokem byl u něj na vlastní žádost, kde mu sdělil, že uvažuje o rezignaci. „Já mu odpověděl, že se z boje neutíká. Co teď mám na to říci,“ kroutil hlavou Zeman s tím, že i jemu se občas stávalo, že neprosadil svůj názor, ale to ještě neznamenalo, že kvůli tomu hned rezignoval.

„Když byl zvolen prvním místopředsedou, měl vytrvat do sjezdu, který ČSSD čeká v březnu,“ míní Zeman. Soukup poznamenal, že to na něj spíše stále působí tak, že stará dobrá ČSSD se o voliče zajímá půl roku před volbami a dalších tři a plů roku se zabývá jen sama sebou. „To jste optimista, dejme tomu, že se i voliče zajímá dva měsíce před volbami,“ pousmál se prezident.

Naopak se ale přesunul k tomu, co u sociální demokracie ocenil. A sice že díky tomu, že ve vládě se podařilo prosadit zrušení karenční doby. Opět zmínil, že vyzýval ČSSD na jejím předminulém sjezdu, aby se spojila s hnutím ANO, a je vidět, že to přináší nějaké plody. „Co se týká vnitrostanické opozice v ČSSD, tedy ti, kdo byli proti vládní koalioci, ta by sciální demokracii odsoudila k naprostému zapomnění,“ dodal.

Soukup kritizoval, že ale členové ČSSD podle něj nevyužívají dostatečně televizní prostor, kde mohou statisícům diváků vysvětlit své kroky, aby tomu rozuměli a získali jejich podporu. „Vy jste prezidentem republiky, další volby vás nečekají a stejně každý týden vysvětlujete trpelivě občanům své kroky, i když byste nemusel,“ uvedl Soukup rozdíl mezi prezidentem a chováním sociálních demokratů. „Někdy mám pocit, že sociální demokracie se soustřeďuje více na svou členskou základnu, což je slabých dvacet tisíc, zatímco voličů tu máme teoetických osm a půl milionu,“ poznamenal Zeman.

A u sociálních demokratů ještě chvíli setrvali. Pozornost se zaměřila na ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jehož externím poradcem se nyní stal europoslanec Miroslav Poche. Vadí vám to? Zajímalo moderátora. „Jsem spokojen s tím, že Poche není ministrem zahraničí. Některá jeho nedávná vystoupení jak v kauze Maďarska, tak v kauze migračního kompaktu jen svědčí o tom, že se ministrem zahraničí nestal,“ řekl s tím, že jestli už je, nebo není poradcem, je tak nízká úroveň, že nemá cenu se o tom bavit.

Soukup spíše zapochyboval nad tím, jestli v tom není nějaká kulišárna a Poche nemá větší pravomoci, než by se mohlo z jeho funkce oficiálního poradce zdát. „Jestli bude Petříček sebevědomý ministr, tak tohle určitě se nestane,“ řekl Zeman.

Dostalo se i na dokument, o kterém se nyní horlivě diskutuje, kterým je Istanbulská úmluva. Podle prezidenta je to výborná dohoda pro zaostalé především muslimské země, které diskriminují ženy. Pro nás je podle něj naprosto zbytečná. Jde tam prý o tři věci: Zabránit vynuceným sňatkům, zabránit násilné sterilizaci žen a zabránit ženské obřízce.

Nucené sňatky však u nás podle Zemana byly naposledy v devatenáctém století, nucená sterilizace romských žen byla za komunistického režimu. „A ženská obřízka je něco tak odporného a hnusného, že snad s výjimkou části muslimské komunity ji u nás nikdo neprovozuje,“ sdělil s tím, že zatímo migrační pakt by jednoznačně odmítl u Istanbulské úmluvy opakuje, že je to zbytečné, ale nikoliv škodlivé. „Nechme na Parlamentu, jestli to ratifikuje. Ať ano, nebo ne, nic se nestane,“ řekl prezident na závěr.

