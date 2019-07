Zemanovi budou řvát pod okny. Chystá se demonstrace

Překladatel a bývalý diplomat Fedor Bruoth, opakovaně vyzývá zákonodárce k tomu, aby zkrotili prezidenta Miloše Zemana a vykázali ho do patřičných mezí. Zatím tak ale neučinili a podle překladatele je čas přistoupit k další akci, která by mohla napomoci ke zkrocení stávajícího pána Pražského hradu.

Fedor Bruoth, někdejší diplomat a dnes překladatel, je jedním z autorů petice požadující konec nepřijatelného působení Miloše Zemana v české politice. Petici ke konci roku 2018 podepsaly tisíce lidí a v novém roce podpisy dál přibývaly. Signatáři žádali zákonodárce, aby vykázali prezidenta do patřičných mezí.

„Pana prezidenta je potřeba zastavit v tom konání, které přesahuje hranice ústavnosti a škodí České republice. Vadí mi rozdělování národa, s tím začal Miloš Zeman. Nálepkuje české obyvatelstvo,“ uvedl Bruoth pro Reflex.cz s tím, že petici podepisovali lidé i v malých vesničkách. „Občané se nemají rozdělovat,“ doplnil.

Jenže Zeman úřaduje dál, jak se mu zlíbí, a někdejší diplomat dospěl k názoru, že je na čase rozjet další akci. Svolává demonstraci přímo k Hradu. Odmítá přihlížet pokračujícímu pokusu o státní převrat s hradním pánem v hlavní roli. Pokud to nezastavíme, hrozí nám podle překladatele návrat do totality. Je tedy konečně na čase dorazit přec Pražský hrad a zvolat: „Král je nahý.“ Tak se také plánovaná demonstrace jmenuje. Když je premiér Andrej Babiš (ANO) natolik sláb, že není schopen přimět premiéra, aby neměnil náš politický systém v poloprezidentský, musí se prý ozvat občané.

„Milion chvilek nás na Letné vyzval, abychom je nestavěli do role Mesiáše, nečekali na to, co nám spadne do náruče shůry, a taky něco dělali. Tak jsme je poslechli – Tom Rimpel, Ray Baseley a já. Vím, že to není „značková akce“, na které bychom mohli očekávat viditelné zaplnění prostoru kolem sochy TGM na Hradčanském náměstí. Také bych váhal s účastí na akci, pod níž se podepsal někdo neznámý. Moje chyba, událost měl nastavit známý fotograf Tom Rimpel nebo Ray Baseley známý jako aktivista ze Sněmovní. Řečníci, kteří přijali naše pozvání, si však vaši účast rozhodně zaslouží a vy si zasloužíte je slyšet. Prosím, sdílejte tuto událost,“ požádal své spoluobčany.

A kdy že demonstrace proběhne? V úterý 23. července od půl šesté odpoledne, stojí na pozvánce na akci na sociální síti Facebook.

