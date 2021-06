Zemřelý očkovaný důchodce: Profesor Hořejší ukazuje prstem. A Lukáš Pollert se ozval, padlo slovo „vražda“

reklama

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 7% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9209 lidí Ve čtvrtek s touto nemocí zemřel senior na Jablonecku. Ovšem na rozdíl od řady dalších, kteří nemoci podlehli, byl očkovaný. Dle ČTT muž zkolaboval v domově důchodců a zemřel v nemocnici. Nákaza se poté prokázala nejen u dalších klientů, ale i mezi personálem. Pozitivně testovaná byla i pracovnice takzvané přímé péče. A domov byl uzavřen.

Úmrtí seniora s covidem po očkování pro Novinky.cz komentuje vakcinolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ten upozorňuje, že stoprocentní není účinnost žádné vakcíny. Zde je namístě připomenout zprávy z dob, kdy vakcíny ještě dostupné nebyly, ale jejich výrobci už zveřejňovali právě jejich účinnost, většinou v řádu 90 % a více, např. u Pfizeru a Moderny. „U těch ostatních může i být nižší, a je tedy logické, že se může stát, že člověk není plně chráněn,“ připomíná profesor. Vakcína má podle něho chránit před vážným průběhem, ale i v této oblasti jsou podle něho výjimky, které mohou končit i smrtí.

Obecně dle Prymuly platí, že imunitní systém starších lidí je slabší, a tedy i vakcína má menší účinnost. „Když bychom to měli přiblížit na příkladu encefalitidy, tak standardně se přeočkovává v běžném věku po pěti letech, u osob nad 60 let už po třech, protože ten imunitní systém je opravdu výrazně slabší,“ přiblížil problematiku. Ovšem zda u někoho očkování selže, nebo ne, podle Prymuly není možné určit.

Fotogalerie: - Stop covidové totalitě

Je podle něj možné, že problém s neúčinností vakcíny bude častější u vakcín s nižší účinností, jakou je např. AstraZeneca. Nicméně i tak by se mělo jednat o něco velice málo pravděpodobného; úmrtí na covid po očkování mají být dle Prymuly raritou. Přesná čísla zatím nemá, ale usuzuje, že vzhledem k tomu, jak málo se o těchto případech mluví, bude se skutečně jednat o jednotky případů.

V případu nákazy v domově důchodců se spekuluje o tom, že nemoc do zařízení zatáhla pečovatelka, která se odmítla nechat očkovat. Prymula souhlasil, že nelze vymáhat plošně, aby zaměstnanci byli očkováni, ale přesto by podle něho lokální zaměstnavatelé tuto povinnost v pracovní smlouvě zavést měli, protože neočkovaní prý ohrožují jak klienty, tak sebe. „Pro lidi, kteří jsou v denním kontaktu s rizikovou populací, tak tam si myslím, že by očkování mělo být,“ tvrdí Roman Prymula.

Zmínil, že v USA při epidemii chřipky musí být zaměstnanec buď naočkován, nebo nosit respirátor, nebo si hledat práci v jiném oboru. A to by podle něj mělo platit i u nás.

Svůj názor na úmrtí má i lékař Lukáš Pollert. Tomu zejména vadilo to, co o případu v rádiu říkal imunolog Václav Hořejší, tedy že ukázal prstem na neočkovanou pečovatelku. Poukázal na to, že nákaza se našla nejen u ní.

„A profesor už ji má za viníka! To, že i očkovaní jsou sami přenašeči, neboť nemají slizniční imunitu, vůbec nesdělil, stejně tak, že i očkovaní mohou na covid zemřít. Pečovatelka měla respirátor a negativní testy. A stejně tak se mohla nakazit od očkovaného,“ připomíná. Podle Pollerta není možné očekávat, že by došlo k nějakému posunu k racionálnímu vnímání situace, když se takto vyjadřuje odborník. „Dnes se to komentuje jako neúmyslné zabití, zítra to bude vražda, a co bude pozítří, už z dějin známe dobře,“ varuje lékař.

Psali jsme: Pojď přednášet o lidských právech. Nemusíš nic vědět, proškolíme tě. Inzerát neziskovky budí úžas Europoslanci tlačí na další sankce na Polsko a Maďarsko. A jestli Komise nepřitvrdí, bude s nimi prý mít problém Co? Respirátor? Tu máš pěstí! Průvodčí po neúspěšných výzvách skončil v nemocnici Slovinsko nám věnuje deset tisíc Pfizerů. Je to prý gentlemanská dohoda premiérů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.