Zeptali se poslanců, kolik je oxidu uhličitého ve vzduchu. Jandejsek o nesmyslech zeleného údělu

„Obrovské betonové plochy u prodejních a skladovacích megastaveb, asfaltová parkoviště, suché lesy zničené kůrovcem…,“ to vše podle exprezidenta Agrární komory a člena Klubu 2019 Zdeňka Jandejska přispívá k nepříznivým klimatickým změnám. Známý potravinář, který je na kandidátce STAČILO!, na setkání Klubu 2019 vysvětlil, co by mohlo zamezit oteplování planety. Řekl, jak je to s hospodářskými zvířaty a v souvislosti s Green Dealem se „opřel“ se do některých europoslanců.

reklama

Jaký je vliv člověka a hospodářských zvířat na klimatické změny? Toto téma rozebral jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů Zdeněk Jandejsek na setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově. Hned na úvod zmínil tolik diskutovaný Green Deal, neboli Zelenou dohodu.

Hovězí dobytek, fotosyntéza….. kyslík pro lidské pokolení

„Green Deal vychází z hypotézy, že změna klimatu je způsobena zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého. Zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého ale nelze změřit,“ vysvětlil na úvod Zdeněk Jandejsek a dodal. „Takzvané radiační zesílení následkem zvýšené koncentrace CO2 činí od poloviny 18. století 2 – 3,5 W.m2 . Jedná se ale pouze o vypočtenou, ale neověřitelnou hodnotu. Dekarbonizace tedy nemá exaktní vědecký základ a takzvaná vedoucí úloha oxidu uhličitého v klimatické změně je hloupost.“ Upozornil, že toto bylo opakovaně zpochybněno vědeckými argumenty a zopakoval, že dekarbonizace nemůže extrémy klimatu napravit.

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 70% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14484 lidí

„Stejně tak hypotetický a neprokázaný je efekt metanu z trávicího ústrojí hovězího dobytka. Metan se vstřebává do půdy a je využíván rostlinami, tedy nehromadí se. Je nutné tedy zapomenout na hloupost s oteplováním planety z důvodu existence CO2 a metanu,“ pokračoval dál. A vysvětlil. „Kysličníku uhličitého je ve vzduchu 0,038 %. Pokud by klesla koncentrace CO2 na hladinu 0,02 %, neprobíhala by účinně fotosyntéza, netvořil by se chlorofyl, a tedy ani kyslík pro lidské pokolení.“

V souvislosti s tolik diskutovaným Green Dealem se pak dostal i k europoslancům. „Byli jsme svědky reakcí europoslanců, kteří odpovídali na otázku, kolik je ve vzduchu oxidu uhličitého. Odpovědi asi 10 nebo 15 europoslanců, kteří Green Deal schvalovali, byli, že koncentrace CO2 v atmosféře je od 5 do 25 %. To svědčí o tom, že europoslanci, kteří schvalují životně důležité zákony, směrnice a strategie, nemají elementární znalosti o problematice, kterou schvalují. A to přesto, že to má zásadní vliv na život nás, obyvatel Evropské unie a na naši životní úroveň,“ kroutí hlavou Zdeněk Jandejsek.

Betonové plochy, asfaltová parkoviště, suché lesy…..

Rozebral také zajímavosti ohledně klimatické změny. „Klimatická změna je charakterizována extrémně vysokými teplotami ve vegetační sezóně. Je to období bez srážek, kdy dochází k podstatné ztrátě vody v krajině a některé toky vysychají,“ popsal s tím, že od 80. let přibývá v Evropě i jinde slunečního svitu, a tedy sluneční energie. Popsal, co konkrétně má dle jeho názoru vliv na negativní klimatické změny. „Jsou to obrovské betonové plochy u prodejních a skladovacích megastaveb, asfaltová parkoviště, suché lesy zničené kůrovcem. V červenci a v srpnu máme obrovské plochy mulčované trávy, které jsou úplně hnědé. Vysoká teplota vzduchu bez obsahu vody pak stoupá rychleji než přirozený odpar v nižších teplotách a ten není schopen se zastavit v úrovni mraků. Teplý rychle stoupající vzduch se tak dostává do atmosféry, kterou ohřívá,“ vysvětlil a dodal, že oteplování planety je tedy způsobeno našim špatným hospodařením v lesích, na zemědělské půdě a špatnou hospodářskou politikou, výsledkem je tvorba obrovských tmavých ploch.

Lesy nenechat zničit kůrovcem. Hospodářských zvířat více, ne méně…

Na závěr přišel s tím, jak oteplování naší planety řešit. V tolik diskutovaném Green Dealu prý účinné řešení rozhodně nevidí. „Všechna parkoviště a odstavné plochy je nutné budovat se zelení v propustných profilech. Hospodařit v lesích, nikoliv nechat kůrovcem zničit obrovské plochy lesů,“ vypočítával a podotkl. „Lesy jsou doslova chladičem, na kterém voda kondenzuje, tím se snižuje tlak vzduchu a nasává se vlhký vzduch od moří. Uschlé lesy se ohřívají na povrchovou teplotu 40 až 50 stupňů a brání přístupu vlhkého vzduchu“.

Dostal se i přímo k zemědělství. „Hospodaření na zemědělské půdě musí být takové, že se půda obdělává a je trvale oseta zelenými rostlinami, kde se tvoří přijatelné mikroklima. S tím souvisí nikoliv snižování stavů hospodářských zvířat, ale naopak zvyšování. Organická hmota od hospodářských zvířat je základem zelené vegetace, života v půdě a základem udržování mikroklimatu a vlhkosti ve vegetaci. Současně obdělávána půda zajišťuje propustnost vody do spodních vrstev, tedy pramenů a jediná zajistí dostatek vody pro potoky,“ vysvětlil Zdeněk Jandejsek.

„Pokud potoky budou mít dostatek vody, bude v nich život a tento život se zapojí do koloběhu. Bude dostatek hmyzu, ptactva a dalších druhů zvířat a budou tak vyváženy zemědělské soustavy,“ uvedl a dodal. „Toto gramotný zemědělec ví a zná. Problémy v zemědělství jsou způsobeny těmi, kdo nemá potřebné vědomosti a likviduje vyvážené zemědělské soustavy, to je odpovídající koncentrace hospodářských zvířat na 1 hektar zemědělské půdy a sedmihonný osevní postup, který pak zajištuje trvalou úrodnost půdy, nikoliv její degradaci,“ uzavřel rázně.

Psali jsme: Autům na elektro v Německu škodí drahé nabíjení. Ale jednou to zlevní, slibují Až uvidíte nápis „čerstvé maso“... Toto vám velké obchody neřeknou, odhalil Jandejsek Lidé dávají ruce pryč od Rohlik.cz. „Zmatený“ Čupr: Vždyť už jsme to jednou udělali a prošlo to „Nejsem detektiv.“ Papír Saši Vondry na Jandejska tvrdě rozsouzen. Toto má zaznít

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama